Đoàn Văn Hậu chuẩn "soái ca" nhà người ta, chăm bạn gái ngã xe như chăm công chúa

Mới đây khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu chăm sóc bạn gái khi bị ngã xe lúc tập xe máy đã khiến netizen ghen tị.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My càng nhận được sự theo dõi của người hâm mộ. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh bên bạn gái Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 như một cách công khai Trái ngược với trước đó, sau khi xác nhận yêu đương cặp đôi chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội và tích cực xả ảnh tình tứ bên nhau. Mới đây, Hậu - My còn bị bắt gặp vi vu xuống phố cùng nhau trên chiếc xe máy.

Couple Hậu - My bị bắt gặp vi vu trên phố bằng xe máy. Trong ảnh, cặp đôi chấp hành đúng quy định về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Xuất hiện nơi đông người nhưng cặp đôi ăn vận đơn giản, quần short kết hợp áo phông.

Ảnh minh họa: Internet Lần xuất hiện này, Doãn Hải My còn gây chú ý với một chân bị thương ở đầu gối. Sau khi chứng kiến cảnh này nhiều người hâm mộ đã hỏi thăm và tò mò về chiếc đầu gối bị xây xước của cô nàng.

Khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu chăm sóc bạn gái khi bị thương khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị. Trong chia sẻ mới đây, Doãn Hải My đã tiết lộ lý do đầu gối bị băng bó là vì người đẹp tập xe máy. Hình ảnh ghi lại, Doãn Hải My thoải mái đặt chân lên đùi bạn trai. Nam cầu thủ sau đó dùng hai tay xoa bóp nhẹ nhàng vùng đầu gối giúp cô giảm đau. Hành động của Đoàn Văn Hậu cho thấy anh là người tâm lý, rất cưng chiều và chăm sóc bạn gái. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã bên nhau một khoảng thời gian dài trước khi chính thức công khai Sau thời gian dài úp mở, sau khi công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh tình tứ bên Doãn Hải My, xác nhận yêu top 10 Hoa Hậu Việt Nam. Sau đó, chân sút gốc Thái Bình còn lập hẳn một tài khoản Instagram để show những bức hình chưa từng hé lộ của họ trước đây. Hình ảnh tình bể bình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được nam cầu thủ đăng công khai trên trang cá nhân Khi được hỏi về chuyện kết hôn, chân sút thuộc biên chế CLB Hà Nội cho biết trước hết cả hai muốn tập trung cho sự nghiệp. "Đến bây giờ tôi vẫn chưa có suy nghĩ lấy vợ. Đến một lúc nào đó, mình sẽ trưởng thành hơn và bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn", anh nói.

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