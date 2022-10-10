Bố ruột Doãn Hải My lộ diện, nhan sắc được khen không thua gì tài tử

Kể từ khi công khai là người yêu của nam cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vốn đã nổi tiếng lại càng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước đó, nhiều người đã biết đến người đẹp họ Doãn khi cô lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Doãn Hải My có mối tình đẹp bên Đoàn Văn Hậu - Ảnh: FBNV

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bố ruột, Doãn Hải My đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh của phụ huynh mình. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận khen ngợi, cho rằng bố của cô bảnh trai như các tài tử màn ảnh.