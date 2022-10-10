Bố ruột Doãn Hải My lộ diện, nhan sắc được khen không thua gì tài tử

Nhan sắc của bố ruột Doãn Hải My nhận về nhiều chú ý đặc biệt, thậm chí là so sánh với các tài tử nổi tiếng.
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Kể từ khi công khai là người yêu của nam cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vốn đã nổi tiếng lại càng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước đó, nhiều người đã biết đến người đẹp họ Doãn khi cô lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bố ruột, Doãn Hải My đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh của phụ huynh mình. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận khen ngợi, cho rằng bố của cô bảnh trai như các tài tử màn ảnh.
Theo các bức ảnh trên mạng xã hội, bố của Doãn Hải My dù bước qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn khá trẻ trung và phong độ. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều lời khen cho phong cách ăn mặc hiện đại, sang chảnh của phụ huynh của cựu thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, nhan sắc thanh tao và khí chất ngút ngàn của mẹ Doãn Hải My cũng từng là chủ đề bàn tán của netizen.
Được biết, bố mẹ của Doãn Hải My đều là những doanh nhân thành đạt và sở hữu doanh nghiệp riêng của mình. Đồng thời còn sở hữu 1 quán bar và 1 nhà hàng danh tiếng ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My ngoài lọt top 10 chung cuộc, cô còn nhận được danh hiệu Người đẹp Tài năng nhờ màn trình diễn piano đỉnh cao của mình. Trong suốt những năm tháng học sinh, người đẹp luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, cô còn đạt điểm 7.0 IELTS tiếng Anh và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Trung trôi chảy và hiện đang theo học tại Đại học Luật Hà Nội.