Con gái Elly Trần hỏi một câu ngây thơ về bố khiến mẹ 'đứng hình'

Nhịp sống trẻ 19/06/2023 13:37

Con gái Elly Trần gây chú ý từ nhỏ bởi vẻ ngoài xinh xắn. Cô bé được Elly Trần nhận xét là càng lớn càng giống bà cụ non.

Một đoạn clip được đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân Elly Trần ghi lại cuộc hội thoại cùng con gái. Có thể thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Cadie Mộc Trà rất hoạt ngôn, thông minh và cực hiểu chuyện. Nhóc tỳ nói: "Con có thắc mắc là vì sao ba lại thích một người con gái bằng con luôn á. Trong khi mẹ con vừa cao, chân đẹp, da trắng mà tự nhiên yêu người khác phí quá. Trong khi mami đẹp vậy". 

Con gái Elly Trần hỏi một câu ngây thơ về bố khiến mẹ 'đứng hình' - Ảnh 1
Cadie Mộc Trà rất hoạt ngôn, thông minh và cực hiểu chuyện.

Đứng trước câu hỏi ngây thơ của cô con gái nhỏ, Elly Trần không giấu được sự bất ngờ và đau lòng. Cô liền nói: "Mami đang ok với cuộc sống độc thân rồi". Càng lớn càng phổng phao, con gái Elly Trần được nhiều khán giả khen có sắc vóc Hoa hậu tương lai. 

Con gái Elly Trần hỏi một câu ngây thơ về bố khiến mẹ 'đứng hình' - Ảnh 2

Càng lớn càng phổng phao, con gái Elly Trần được nhiều khán giả khen có sắc vóc Hoa hậu tương lai.

Ở một số bài đăng trước đó được Elly Trần chia sẻ, con gái cô rất hiểu chuyện và có thể tự làm những chuyện chăm sóc bản thân cơ bản như tự gội đầu, buộc tóc… Khi rảnh, cô bé còn tự tay làm nhiều món quà xinh xắn tặng mẹ. Cadie Mộc Trà là con gái của Elly Trần và chồng cũ người Mỹ. Trước khi xảy ra mâu thuẫn và tan vỡ, cuộc hôn nhân của Elly Trần đã kéo dài hơn 10 năm.

Con gái Elly Trần hỏi một câu ngây thơ về bố khiến mẹ 'đứng hình' - Ảnh 3
Cadie Mộc Trà là con gái của Elly Trần và chồng cũ người Mỹ.

 Cadie Mộc Trà - con gái lớn SN 2014 của hot girl Elly Trần - thu hút sự chú ý trên mạng. Mới 9 tuổi, Cadie Mộc Trà đã sở hữu nhan sắc nổi bật, thanh tú. Phần lớn mọi người cho rằng, Cadie được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và nét lai Tây từ cha. Cô bé có đôi mắt to tròn, mũi cao, khuôn miệng chúm chím cùng nước da trắng. Không chỉ xinh đẹp, do là chị lớn, tính cách của Cadie Mộc Trà cũng có phần trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa.

Con gái Elly Trần hỏi một câu ngây thơ về bố khiến mẹ 'đứng hình' - Ảnh 4
Không chỉ xinh đẹp, do là chị lớn, tính cách của Cadie Mộc Trà cũng có phần trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa.
Hình ảnh Elly Trần và con gái bất ngờ được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc của bà mẹ 2 con

Hình ảnh Elly Trần và con gái bất ngờ được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc của bà mẹ 2 con

Mới đây, hình ảnh Elly Trần cùng con gái đang được chia sẻ rầm rộ trên Facebook khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

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Từ khóa:   con gái Elly Trần Cadie Mộc Trà nhịp sống trẻ

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