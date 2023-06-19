Con gái Elly Trần hỏi một câu ngây thơ về bố khiến mẹ 'đứng hình'

Một đoạn clip được đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân Elly Trần ghi lại cuộc hội thoại cùng con gái. Có thể thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Cadie Mộc Trà rất hoạt ngôn, thông minh và cực hiểu chuyện. Nhóc tỳ nói: "Con có thắc mắc là vì sao ba lại thích một người con gái bằng con luôn á. Trong khi mẹ con vừa cao, chân đẹp, da trắng mà tự nhiên yêu người khác phí quá. Trong khi mami đẹp vậy".

Cadie Mộc Trà rất hoạt ngôn, thông minh và cực hiểu chuyện.

Đứng trước câu hỏi ngây thơ của cô con gái nhỏ, Elly Trần không giấu được sự bất ngờ và đau lòng. Cô liền nói: "Mami đang ok với cuộc sống độc thân rồi". Càng lớn càng phổng phao, con gái Elly Trần được nhiều khán giả khen có sắc vóc Hoa hậu tương lai.