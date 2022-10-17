'Chiến thần review' Võ Hà Linh lần đầu hé lộ gia cảnh cơ cực trước khi nổi tiếng

Ít ai biết, "chiến thần review" Võ Hà Linh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở Nghệ An và cô từng trải qua tuổi ấu thơ đầy khó khăn và cơ cực.

Thời gian gần đây, hot Youtuber Võ Hà Linh là cái tên khá nổi trong giới beauty blogger và nhận được nhiều sự tin tưởng từ các bạn trẻ. Cô gái trẻ còn được nhiều người ưu ái gọi là "chiến thần review" bởi luôn khen chê các sản phẩm rất thẳng thắn và công tâm. Võ Hà Linh được nhiều người ưu ái gọi là "chiến thần review" bởi luôn khen chê các sản phẩm rất thẳng thắn và công tâm - Ảnh: Internet Mới đây, trong một đoạn clip đăng tải nhân ngày sinh nhật của mẹ, nữ Youtuber sinh năm 1990 lần đầu tiên hé lộ về gia cảnh nghèo khó của mình trước khi nổi tiếng. Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm bởi trước đây nhiều người nghĩ rằng Võ Hà Linh chính là một "phú bà" chính hiệu.

Trước đây nhiều người nghĩ rằng Võ Hà Linh chính là một "phú bà" chính hiệu - Ảnh: Internet Cụ thể, trong đoạn clip, Hà Linh quay trở lại căn nhà cấp 4 dột nát trong ngõ sâu mà mình từng ở trước đây. Theo nữ Youtuber chia sẻ, cứ mỗi khi mưa to thì căn nhà lại lụt đến ngang đùi, khiến cho mọi hoạt động vô cùng khó khăn. Bố mất sớm nên ngay từ khi còn nhỏ, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai chị em nên người. Hà Linh trở lại căn nhà cấp 4 dột nát trong ngõ sâu mà mình từng ở trước đây - Ảnh: Internet Có lẽ tuổi thơ thường xuyên phải chịu cảnh nghèo đói, thiếu thốn đủ bề nên khi lớn lên, Hà Linh luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ. Cô cho biết, mỗi ngày miệt mài tăng ca đến 3 - 4 giờ sáng, dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc bởi muốn giúp mẹ đỡ lo lắng phần nào kinh tế gia đình. Và cũng chính nhờ nghị lực vươn lên trong cuộc sống, Hà Linh giờ đây đã có một cuộc sống như mong đợi.

Theo nữ Youtuber chia sẻ, cứ mỗi khi mưa to thì căn nhà lại lụt đến ngang đùi, khiến cho mọi hoạt động vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, để có được thành công như ngày hôm nay, Hà Linh đã trải qua không ít những lần “trắng tay” trong công việc. Người đẹp quê Nghệ An cho biết, trước đây làm nhân viên bảo hiểm, không có thu nhập ổn định lương chỉ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Cái nghèo khiến Hà Linh quyết định “đá chéo sân” sang buôn bán quần áo để mong kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, không những không kiếm ra tiền, cô nàng còn lỗ thêm 40 triệu đồng và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Trải qua nhiều khó khăn, đến hôm nay, Võ Hà Linh là có được cuộc sống như mong ước - Ảnh: Internet Đối diện những khó khăn đó, “chiến thần review” đã quyết định đổi hướng sang làm nội dung trên YouTube với hy vọng có thể thay đổi tương lai. Và lần này may mắn thay, sau nhiều nỗ lực và cố gắng, Hà Linh nay đã được hưởng “trái ngọt” xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra.

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