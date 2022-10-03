Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này?

Mới đây, trong bản tin Chuyển động 24h, anh chàng công an chỉ với 2 phút lên sóng mà đã khiến bao chị lùng sục xin thông tin vì quá điển trai và phong thái đĩnh đạc. Được biết chàng công an được nhắc đến là chiến sĩ Trần Trung Hiếu. Được biết, trước đây, anh từng nổi tiếng với danh xưng hotboy Học viện Cảnh sát Nhân dân. Thuở ngồi trên ghế nhà trường, anh là gương mặt quen thuộc trên trang bìa của nhiều tạp chí, nội san của ngành.

2 phút xuất hiện trên bản tin VTV, chàng công an lập tức được chú ý - Ảnh: Chụp màn hình - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng chàng chiến sĩ công an điển trai Trần Trung Hiếu đã có một tổ ấm nhỏ rất viên mãn. Vợ của anh là Trần Tố Như - một mỹ nhân trong làng giải trí Việt, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô xinh đẹp, duyên dáng và hiện đang làm kinh doanh. Năm 2018, cặp đôi về chung một nhà và vào tháng 4/2019, cả 2 đã hái trái ngọt cho hạnh phúc của mình chính là một cậu nhóc đáng yêu chào đời.