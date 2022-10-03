Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này?

Nhịp sống trẻ 03/10/2022 14:29

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng chàng chiến sĩ công an điển trai Trần Trung Hiếu đã có một tổ ấm nhỏ rất viên mãn.

Mới đây, trong bản tin Chuyển động 24h, anh chàng công an chỉ với 2 phút lên sóng mà đã khiến bao chị lùng sục xin thông tin vì quá điển trai và phong thái đĩnh đạc. Được biết chàng công an được nhắc đến là chiến sĩ Trần Trung Hiếu. Được biết, trước đây, anh từng nổi tiếng với danh xưng hotboy Học viện Cảnh sát Nhân dân. Thuở ngồi trên ghế nhà trường, anh là gương mặt quen thuộc trên trang bìa của nhiều tạp chí, nội san của ngành.

Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này? - Ảnh 1
Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này? - Ảnh 2
2 phút xuất hiện trên bản tin VTV, chàng công an lập tức được chú ý - Ảnh: Chụp màn hình - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng chàng chiến sĩ công an điển trai Trần Trung Hiếu đã có một tổ ấm nhỏ rất viên mãn. Vợ của anh là Trần Tố Như - một mỹ nhân trong làng giải trí Việt, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô xinh đẹp, duyên dáng và hiện đang làm kinh doanh. Năm 2018, cặp đôi về chung một nhà và vào tháng 4/2019, cả 2 đã hái trái ngọt cho hạnh phúc của mình chính là một cậu nhóc đáng yêu chào đời.

Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này? - Ảnh 3
Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng chàng chiến sĩ công an điển trai Trần Trung Hiếu đã có một tổ ấm nhỏ rất viên mãn - Ảnh: Internet

Vừa qua, trong khoảnh khắc gây bão của chồng trên sóng truyền hình, Trần Tố Như đã nhanh chóng khẳng định chủ quyền bằng việc chia sẻ lên mạng xã hội đoạn ông xã xuất hiện trên tivi và cho biết rất tự hào về bố của Teddy khi được nhiều người yêu mến đến vậy.

Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này? - Ảnh 4
Con trai của Trần Tố Như và Trung Hiếu hiện tại được hơn 3 tuổi, diện mạo điển trai giống hệt bố - Ảnh: Internet

Được biết, con trai của Trần Tố Như và Trung Hiếu hiện tại được hơn 3 tuổi, diện mạo điển trai giống hệt bố. Theo như chia sẻ của top 10 hoa hậu Việt Nam 2016, bé Teddy càng lớn càng trộm vía, đáng yêu và điển trai. Cậu nhóc thậm chí có lượng người yêu mến, theo dõi hơn cả bố mẹ.

Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này? - Ảnh 5
Chỉ 2 phút lên sóng truyền hình, chàng công an gây bão vì quá đẹp trai: Dân tình ráo riết tìm thông tin nhưng phải 'quay xe' vì điều này? - Ảnh 6
Cậu nhóc thậm chí có lượng người yêu mến, theo dõi hơn cả bố mẹ - Ảnh: Internet

Sau 4 năm hôn nhân, tổ ấm hạnh phúc của Tố Như và Trung Hiếu vẫn viên mãn như ngày đầu. Chia sẻ về hôn nhân của mình, cô cho biết: "Dù hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng như trên mạng xã hội nhưng thật sự em luôn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình".

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