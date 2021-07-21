'Chân dài' soán ngôi Ngọc Trinh, khoe đường cong như 'tạc tượng', tình tứ bên ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Nhịp sống trẻ 21/07/2021 07:56

Tưởng ai đâu xa lạ, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra người đẹp Angela Ploy "thả dáng" nóng bỏng và ngây ngất lòng người bên "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp.

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp khoe ảnh thân mật bên một người đẹp nóng bỏng nhưng không phải là Ngọc Trinh. Chính vì vậy, hình ảnh đã thu hút không ít sự quan tâm và tò mò từ phía công chúng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "soi" ra đó chính là người mẫu gốc Thái Lan - Angela Ploy.

Được biết, Angela Ploy có mối quan hệ khá thân thiết với ông bầu Tiệp và cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Cụ thể, cô nàng thường xuyên tham gia những sự kiện thời trang, hay thân mật qua những chuyến du lịch, kì nghỉ dưỡng sang trọng và đắt đỏ. 

Người đẹp lai Thái này không chỉ sở hữu một gương mặt thanh tú, sắc sảo mà còn có một thân hình "bốc lửa" không hề kém cạnh "nữ hoàng nội y". Nhiều người còn nói đùa rằng sắc vóc của cô nàng này có thể "soán ngôi" của Ngọc Trinh.

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Nụ cười 'kẹo ngọt' của cô cũng thu hút khá nhiều người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Vốn lợi thế về sắc vóc, nàng người mẫu thường xuyên khoe làn da trắng nõn nà và đôi chân dài miên man trong những "bộ cánh" tôn dáng vóc và khoe trọn những đường cong chuẩn không cần chỉnh của mình. 

Hiện tại, Angela Ploy đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và thời trang tại Việt Nam. Dù chưa phải là tên tuổi đình đám trong làng giải trí nhưng cô nàng đã sở hữu trong tay những tài sản có giá trị như xe sang, nhà đẹp... Gương mặt khả ái cùng thần thái "mê hoặc" của mình, "chân dài gốc Thái" hứa hẹn sẽ là cái tên gây chú ý trong Vbiz trong thời gian tới.

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