Không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn và tốn kém, cô gái chỉ cần chỉnh răng và tập thể thao là đã lột xác thành mỹ nhân xinh đẹp khiến ai cũng bất ngờ.
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Không ít các trường hợp tình yêu tan vỡ vì lý do ngoại hình kém sắc. Cô gái trẻ N.H chia sẻ câu chuyện tình éo le của mình và quyết tâm làm cho anh người yêu cũ phải hối hận vì bỏ rơi mình chạy theo người con gái khác:
"Đây là cách em trả thù người yêu cũ khi dám bỏ em yêu nhỏ khác ạ. Lúc đó tức lắm luôn mà không biết làm gì cho bớt đau lòng nên em 'hành xác' bằng việc niềng răng, mặc dù lúc đó không có nghiên cứu gì về niềng răng luôn mà tại nghe người ta nói niềng răng đau lắm.
Tới lúc niềng thì em mới biết phải nhổ tới 8 cái răng. Bác sĩ kêu là do răng to mà hàm nhỏ nên răng mọc chèn nhau. Nhổ ít thì nhìn hô lắm, trong đó hết 4 răng là răng khôn rồi. Sợ thì sợ mà tức người yêu cũ nhiều hơn nên em quyết định mình PHẢI ĐẸP".
Sau quá trình niềng răng đầy đau đớn nhưng với quyết tâm cao 'phải đẹp để người yêu cũ hối hận' cô gái đã sở hữu hàm răng chuẩn đẹp. Sau đó cô quyết tâm giảm cân bằng cách tập gym. Quả không sai khi nhiều người nói rằng 'hàm răng cái tóc là góc con người', sau gần 4 năm cố gắng, cô gái từ nhan sắc trung bình, hàm răng khấp khểnh đã lột xác thành hot girl vạn người mê khiến ai cũng phải bất ngờ.
Cô gái trẻ lột xác ngoạn mục sau khi niềng răng và giảm cân. Ảnh TGDK