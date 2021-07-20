Không ít các trường hợp tình yêu tan vỡ vì lý do ngoại hình kém sắc. Cô gái trẻ N.H chia sẻ câu chuyện tình éo le của mình và quyết tâm làm cho anh người yêu cũ phải hối hận vì bỏ rơi mình chạy theo người con gái khác:

"Đây là cách em trả thù người yêu cũ khi dám bỏ em yêu nhỏ khác ạ. Lúc đó tức lắm luôn mà không biết làm gì cho bớt đau lòng nên em 'hành xác' bằng việc niềng răng, mặc dù lúc đó không có nghiên cứu gì về niềng răng luôn mà tại nghe người ta nói niềng răng đau lắm.