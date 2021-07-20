Hận người yêu cũ bỏ rơi, cô gái 'trùng tu' thành mỹ nhân vạn người mê khiến anh ta tiếc ngẩn người khi gặp lại

Nhịp sống trẻ 20/07/2021 07:13

Không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn và tốn kém, cô gái chỉ cần chỉnh răng và tập thể thao là đã lột xác thành mỹ nhân xinh đẹp khiến ai cũng bất ngờ.

Không ít các trường hợp tình yêu tan vỡ vì lý do ngoại hình kém sắc. Cô gái trẻ N.H chia sẻ câu chuyện tình éo le của mình và quyết tâm làm cho anh người yêu cũ phải hối hận vì bỏ rơi mình chạy theo người con gái khác:

"Đây là cách em trả thù người yêu cũ khi dám bỏ em yêu nhỏ khác ạ. Lúc đó tức lắm luôn mà không biết làm gì cho bớt đau lòng nên em 'hành xác' bằng việc niềng răng, mặc dù lúc đó không có nghiên cứu gì về niềng răng luôn mà tại nghe người ta nói niềng răng đau lắm.

Tới lúc niềng thì em mới biết phải nhổ tới 8 cái răng. Bác sĩ kêu là do răng to mà hàm nhỏ nên răng mọc chèn nhau. Nhổ ít thì nhìn hô lắm, trong đó hết 4 răng là răng khôn rồi. Sợ thì sợ mà tức người yêu cũ nhiều hơn nên em quyết định mình PHẢI ĐẸP".

 

Sau quá trình niềng răng đầy đau đớn nhưng với quyết tâm cao 'phải đẹp để người yêu cũ hối hận' cô gái đã sở hữu hàm răng chuẩn đẹp. Sau đó cô quyết tâm giảm cân bằng cách tập gym. Quả không sai khi nhiều người nói rằng 'hàm răng cái tóc là góc con người', sau gần 4 năm cố gắng, cô gái từ nhan sắc trung bình, hàm răng khấp khểnh đã lột xác thành hot girl vạn người mê khiến ai cũng phải bất ngờ.

 

Hận người yêu cũ bỏ rơi, cô gái 'trùng tu' thành mỹ nhân vạn người mê khiến anh ta tiếc ngẩn người khi gặp lại - Ảnh 1

 

Hận người yêu cũ bỏ rơi, cô gái 'trùng tu' thành mỹ nhân vạn người mê khiến anh ta tiếc ngẩn người khi gặp lại - Ảnh 2

 

Hận người yêu cũ bỏ rơi, cô gái 'trùng tu' thành mỹ nhân vạn người mê khiến anh ta tiếc ngẩn người khi gặp lại - Ảnh 3

 

Hận người yêu cũ bỏ rơi, cô gái 'trùng tu' thành mỹ nhân vạn người mê khiến anh ta tiếc ngẩn người khi gặp lại - Ảnh 4

 

Hận người yêu cũ bỏ rơi, cô gái 'trùng tu' thành mỹ nhân vạn người mê khiến anh ta tiếc ngẩn người khi gặp lại - Ảnh 5

Cô gái trẻ lột xác ngoạn mục sau khi niềng răng và giảm cân. Ảnh TGDK

Linh Ngọc Đàm hé lộ lý do vì sao giàu có, nổi tiếng nhưng vẫn chưa mua ô tô

Linh Ngọc Đàm hé lộ lý do vì sao giàu có, nổi tiếng nhưng vẫn chưa mua ô tô

Linh Ngọc Đàm đã tiết lộ lý do vì sao cô vẫn chưa đi sắm "xế xịn" khiến ai nấy đều bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái lột xác niềng răng cô gái lột xác nhan sắc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 0 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'