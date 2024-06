Cậu học sinh nghèo 12 năm làm 'đôi chân' cho bạn khuyết tật đến trường, không quản nắng nóng hay mưa gió

Vi Tuấn Khanh (SN 2006), sinh ra một một gia đình đồng bào dân tộc Thái nghèo ở xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Khanh có dáng người nhỏ thó, da đen nhẻm. Được biết, nhà Khanh thuộc diện khó khăn nhất bản. Bố mẹ Khanh vì bệnh tật quanh năm đau yếu triền miên.

Suốt 12 năm qua dù nắng nóng hay mưa gió, Tuấn Khanh luôn đồng hành, giúp đỡ, cõng người bạn khuyết tật của mình là Nhật Cảnh đến trường

Gia cảnh nghèo túng, không có tiền mua thuốc điều trị nên bố mẹ Khanh chỉ biết trông chờ vào những lá thuốc hái từ rừng đem về sắc uống để cầm cự nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Là con đầu nên dù mới 11 tuổi, Khanh đã phải cùng bà nội 75 tuổi cáng đáng việc nhà.

Dẫu vậy, hoàn cảnh của Khanh vẫn may mắn hơn người bạn cùng bản Vi Nhật Cảnh. Căn bệnh bại não khiến tay chân Cảnh bị co quắp, đi lại hết sức khó khăn ngay từ khi còn nhỏ. Chị Vi Thị Hòa nói về đứa con tật nguyền của mình mà không khỏi nghẹn ngào: “Cháu nó bị dị tật bẩm sinh. Khi cháu cất tiếng khóc chào đời, thấy tôi ốm yếu, bệnh tật nên cha của cháu đã nhẫn tâm bỏ hai mẹ con lại rồi đi biệt tích. Lúc Cảnh chập chững biết đi, gia đình tôi phát hiện chân cháu có vấn đề và đưa đi khám thì bác sỹ kết luận cháu bị bại não nhẹ, rồi đôi chân co quắp không thể đứng dậy được”.