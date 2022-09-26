Bất ngờ trước thân hình ấn tượng của 'người phụ nữ có cơ bắp nhất thế giới', đến vận động viên thể hình cũng phải 'chào thua'

Từng là cô gái có thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn nhưng nhờ niềm yêu thích cũng như chăm chỉ luyện tập, giờ đây Nataliya Kuznetsova đã trở thành "người phụ nữ có cơ bắp nhất thế giới".

Một trong những nữ vận động viên thể hình được biết đến nhiều nhất là Nataliya Kuznetsova (1991). Cô là nữ lực sĩ người Nga có trọng lượng nặng nhất thế giới. Với chiều cao 1m7, cô có thể đạt mức cân nặng gần 100 kg và hoàn toàn không có mỡ thừa. Nataliya được chứng nhận bởi Liên đoàn Thể hình Quốc tế IFBB Pro. Trang Muscleandfitness cho biết cô đã phá vỡ kỷ lục thế giới về mức tạ khi thực hiện các bài tập deadlift, bench press và armlifting. Nataliya đã sớm phát hiện ra đam mê của mình từ thời niên thiếu. Không chỉ gây ấn tượng với các thành tích trong đấu trường thể hình, Nataliya còn sở hữu bắp tay tay đáng kinh ngạc với số đo lên đến gần 47cm. Theo Daily Mail, chế độ luyện tập của Nataliya rất khắc nghiệt. Nàng lực sĩ Nga phải tập luyện hàng giờ, tuân thủ theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thay hoàn toàn gia vị bằng bột protein để cơ thể luôn khỏe mạnh, săn chắc.

Sở hữu thể hình khiến phái mạnh phải ghen tỵ, Nataliya thu về 200.000 lượt theo dõi trên Instagram. Khi còn nhỏ, Nataliya chỉ là cô gái nặng 36 kg nhỏ nhắn, bình thường nhưng lại rất hứng thú với thể thao, đặc biệt là bộ môn cử tạ. Để thực hiện ước mơ của mình, Nataliya quyết định tập gym, cải thiện vóc dáng, thể lực từ năm 14 tuổi. Trước khi đạt được một vóc dáng đáng ngưỡng mộ hiện tại, Nataliya là một cô bé vô cùng mảnh khảnh. Mục đích ban đầu của Nataliya không phải là tạo nên một núi cơ bắp và thi đấu, không hiểu sao càng tập, cô lại càng cảm thấy thích thú và gần như "nghiện" tập gym. Đó là lý do vì sao hiện tại Nataliya cao 1,70 m, nặng tới 90 kg.

Ngoại hình hiện tại của Nataliya là thành quả từ hàng chục năm luyện tập. Nhờ thân hình lực sĩ, sức mạnh ngang ngửa một người đàn ông, Nataliya cũng thực hiện được ước mơ từ thuở bé của mình, đạt nhiều kỷ lục thế giới trong bộ môn nâng tạ và đẩy tạ. Nataliya tiết lộ, cô nhận được rất nhiều lời chỉ trích, bình luận ác ý khi khoe những hình ảnh cơ bắp, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để theo đuổi đam mê, cô quan niệm: "Người phụ nữ nào cũng quyến rũ". Sớm thành công nhưng sự nghiệp của cô đã bị gián đoạn sau khi kết hôn với Vladislav Kuznetsov. Nataliya quyết định tạm thời gác lại sự nghiệp đỉnh cao để lo cho gia đình năm 2015. Cô thường đăng những lời tri ân ngọt ngào đến chồng, người luôn ủng hộ cô trong bất kỳ thử thách nào trong cuộc sống. "Tiên nữ cử tạ" Nga và chồng.

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