Lộc Fuho 'hóa' tổng tài thứ thiệt, chi mạnh tay cho vợ sắm đồ hiệu, trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu

Từ lúc còn khó khăn đến khi khấm khá có thu nhâp "khủng", tình yêu mà Lộc Fuho dành cho vợ luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ.

Lộc Fuho nổi lên như một hiện tượng mạng vào năm 2017. Anh gây ấn tượng hình ảnh về một chàng thợ xây mộc mạc, giản dị làm YouTube. Sau này Lộc mở rộng nội dung các video xoay quanh cuộc sống thường ngày, nấu ăn, chăm sóc vợ và cả từ thiện. Hình ảnh mọi người thường thấy về Lộc Fuho. Mỗi clip, bài đăng của Lộc Fuho thu về lượng người tương tác cực lớn. Nhờ đó mà anh có thêm nguồn thu nhập bên cạnh công việc chính thợ xây. Lộc Fuho hiện sở hữu trang Facebook hơn 1 triệu người theo dõi, kênh YouTube 1,6 triệu đăng ký và TikTok cả triệu lượt follow. Chính những con số này đã giúp Lộc Fuho có được thu nhập đáng kể mỗi tháng cùng những tài sản "khủng" như: Nhà đẹp, xế xịn....

Chàng trai làm nghề phụ hồ đã “đổi đời” nhờ sáng tạo nội dung trên YouTube. (Ảnh: FB Lộc Fuho) Không chỉ gây chú ý với sự mộc mạc, chất phác, Lộc Fuho còn ghi điểm bởi luôn yêu thương, chiều chuộng "nửa kia" hết mực. Mới đây trên Fanpage, Lộc Fuho đăng tải video cùng vợ đi chơi ở tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, Lộc Fuho cũng gặp chút khó khăn trong việc ra vào những nơi sang trọng khi mang đôi dép tổ ong giản dị. Vì vậy, anh chàng đã phải thay một đôi giày để phù hợp với không gian ở đó hơn. Lộc Fuho và vợ vui vẻ đi hưởng thụ cảm giác của giới thượng lưu. (Ảnh: FB Lộc Fuho) Mở đầu video, nam YouTuber nói rằng muốn dẫn vợ đi mua sắm và ăn tô phở gần 1 triệu đồng xem cảm giác như thế nào. Bởi anh thấy trên mạng mọi người khoe được thưởng thức những điều xa xỉ này rất nhiều nhưng bản thân và vợ thì chưa từng thử qua. Do đó, anh chàng đã quyết tâm chi 10 ngày lương để cùng vợ thử hưởng thụ cảm giác của giới thượng lưu.

"Nói thật là quen nhau và cưới tới nay cũng là hơn 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ dẫn vợ đi chỗ nào sang trọng luôn. Cái này là thầy nói thật, nên là lâu lâu ráng nhịn ăn mấy bữa cho vợ đi ăn tô phở 1 củ (1 triệu đồng)", Lộc Fuho bộc bạch. Vợ chồng Lộc Fuho đi ăn uống ở tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81. (Ảnh: FB Lộc Fuho) Ngoài ra, thấy vợ chưa từng được mặc đồ hiệu đắt đỏ, Lộc Fuho còn hứa sẽ mua cho bà xã 20 bộ. Thấy vợ nghi ngờ, anh cầm ra xấp tiền lớn để khoe. Đến cửa hàng mua sắm, Lộc Fuho ưu tiên chọn đồ cho vợ và tuyên bố: "Bây giờ em thích cái nào em lấy cái đó đi". Nhìn loạt túi đồ hiệu trải dài trên quầy thu ngân, mọi người không khỏi trầm trồ vì độ chịu chi của Lộc Fuho trong lần mua sắm này. "Tính ra cũng 3 tháng đi phụ hồ chứ cũng không ít đâu nha mọi người, còn tính ra xi măng thì phải 3.000 bao, xây được cả cái biệt thự luôn rồi", Lộc Fuho hài hước. “Hiện tượng mạng Khánh Hòa” khẳng định, vợ thích món đồ nào sẽ mua món đó. Diện trên mình hàng hiệu, Lộc Fuho như được “lột xác” với một diện mạo hoàn toàn mới. (Ảnh: FB Lộc Fuho) Theo Lộc Fuho, tính riêng bộ đồ anh mặc đã có giá khoảng 6 triệu đồng dù đã giảm giá 50%. Còn theo hóa đơn, tổng số tiền mà hiện tượng mạng Khánh Hòa phải thanh toán là hơn 32 triệu đồng. Để chứng minh độ "uy tín", Lộc Fuho đã thanh toán bằng tiền mặt luôn tại quầy, anh thoải mái nói: "Nghèo khổ thế nào cũng phải mua đồ cho vợ mặc cho đẹp". Loạt túi đồ hiệu trải dài trên quầy khiến nhiều người choáng ngợp vì độ chịu chi lần này của Lộc Fuho. (Ảnh: FB Lộc Fuho) Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc sinh năm 1994. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, cũng như 5 năm rẽ hướng livestream, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, Lộc Fuho vẫn là cái tên "hot" được nhiều người quan tâm. Giờ đây vợ chồng Lộc Fuho đã có nhà đẹp để ở, xế xịn để đi cùng tổ ấm hạnh phúc bên cô con gái nhỏ đáng yêu. Trường hợp của Lộc Fuho là nguồn động viên, khuyến khích cho nhiều người vươn lên trong cuộc sống.

Hot girl Lilly Luta khoe vẻ đẹp quyến rũ, đường cong "cháy" hết cỡ ở tuổi 30 Ở tuổi 30, hot girl Lilly Luta nổi bật với nhan sắc trưởng thành, quyến rũ cùng đường cong "như đường đua" ai nhìn cũng mê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loc-fuho-hoa-tong-tai-thu-thiet-chi-manh-tay-cho-vo-sam-do-hieu-trai-nghiem-cuoc-song-cua-gioi-thuong-luu-505576.html