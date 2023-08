"Tất tần tật' về nghề nghiệp và khối tài sản 'khổng lồ' của top 5 TikToker giàu nhất hành tinh

Top 4: Dixie D’Amelio (6 triệu USD)

Ảnh: The Famous People

Dixie D'Amelio, 21 tuổi, là một ca sĩ và hot TikToker người Mỹ. Cô là chị gái của Charli D’Amelio (top 3), Dixie nhận thấy mình và em gái rất ăn ý trong con đường sự nghiệp nổi tiếng. Cả hai đều rời nhà đến LA sống. Hai chị em xuất hiện trong nhiều video của nhau trên TikTok, Dixie hiện có hàng triệu người theo dõi.

Dixie D'Amelio cũng là thành viên trong một gia đình nổi tiếng trên TikTok. Cả bố và mẹ của cô đều sở hữu tài khoản hàng triệu người theo dõi. Dixie đang tỏa sáng với sự nghiệp âm nhạc của mình sau khi phát hành đĩa đơn đầu tiên “Be Happy” vào tháng 6/2020 với hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify.

Top 3: Charli D’Amelio (8 triệu USD)

Ảnh: IMDB

Charli D'Amelio là cô em gái tài sắc được mệnh danh là "nữ hoàng TikTok" của Dixie D'Amelio. Sau khi đăng tải video đầu tiên lên TikTok vào tháng 6/2019, một loạt video vũ đạo của Charli đã được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng Tiktoker. Celebrity Net Worth ước tính giá trị tài sản ròng của cô là 8 triệu USD (hơn 188 tỷ đồng). Vào tháng 12/2020, Charli xuất bản cuốn sách đầu tiên có tựa đề "Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real".

Top 2: Addison Rae (8 triệu USD)

Ảnh: Popbuzz

Để thỏa mãn đam mê vũ đạo từ thời thơ ấu, Addison Rae Easterling, 20 tuổi, đã đăng tải những video biên đạo nhảy trên TikTok. Đến ngày 27/10/2019, trang TikTok của Eastering đã đạt được 1 triệu lượt theo dõi. Đến năm 2022, cô có hơn 86 triệu người theo dõi trên TikTok.

Theo Celebrity Net Worth, cô sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc là 8 triệu USD. Hiện cô đang dành toàn thời gian để sản xuất các video trên TikTok. Addison Rae còn trở thành đại sứ toàn cầu cho hãng thời trang American Eagle. Cô cũng đăng các bài podcast hàng tuần trên kênh "Mama Knows Best" cùng với mẹ là Sheri Nicole.

Top 1: Burak Ozdemir (11 triệu USD)

Ảnh: Instagram

Burak Ozdemir rất đặc biệt vì anh không giống như các Influencer khác trên TikTok. Ozdemir là một đầu bếp và là một doanh nhân. Anh đăng tải những video sáng tạo liên quan đến những món ăn "siêu to khổng lồ". Những video thú vị của anh đã trở nên phổ biến khắp mạng xã hội và đưa nhà hàng của anh đến gần với nhiều thực khách hơn.

Nhà hàng của Ozdemir trở thành điểm đến của những người nổi tiếng như các hot TikToker, các vận động viên và thậm chí cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghé thăm.

GQ Australia cho biết Ozdemir, người có khoảng 55 triệu người theo dõi tính đến năm 2022, là một trong những Influencer giàu có nhất trên TikTok, với khối tài sản ròng là 11 triệu USD (hơn 259 tỷ đồng).