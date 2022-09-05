"Tất tần tật' về nghề nghiệp và khối tài sản 'khổng lồ' của top 5 TikToker giàu nhất hành tinh

Dưới đây là danh sách top 5 nhân vật đã dành rất nhiều tâm huyết để có thể kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội khổng lồ này. Họ là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên TikTok năm 2022 và có thể kiếm được hàng triệu USD từ những video từ kênh của mình.

Tik Tok hiện nay là nền tảng được yêu thích ở rất nhiều quốc gia. Người dùng Tik Tok có thể lên đây để thỏa sức sáng tạo nên những video mới lạ và thu hút người xem. Với tốc độ phát triển của TikTok hiện nay, rất nhiều tài năng đang dần phát triển với những khả năng sáng tạo bất ngờ, tạo ra những content thu hút bậc nhất. Chính những video đó sẽ khiến bạn có cơ hội nổi tiếng, làm giàu, trở thành triệu phú đô la...

Ariel cùng dẫn dắt chương trình "Disney Fam Jam" với Trevor Tordjman và đã được đề cử một số giải thưởng, bao gồm cả các giải thưởng People's Choice và iHeartRadio Music. Celebrity Net Worth ước tính rằng cô sở hữu khối tài sản trị giá 6 triệu USD (hơn 141 tỷ đồng).

Baby Ariel là ca sĩ và Influencer 20 tuổi. Cô bắt đầu trên TikTok khi hoạt động dưới tên gọi là Musical.ly. Với hơn 35 triệu người theo dõi trên TikTok tính đến năm 2022, Time đã xếp Ariel là một trong những cá nhân quyền lực nhất trên Internet. Forbes cũng đã đưa tên tuổi Ariel vào danh sách những người quan trọng nhất trong ngành giải trí .

Top 4: Dixie D’Amelio (6 triệu USD)

Ảnh: The Famous People

Dixie D'Amelio, 21 tuổi, là một ca sĩ và hot TikToker người Mỹ. Cô là chị gái của Charli D’Amelio (top 3), Dixie nhận thấy mình và em gái rất ăn ý trong con đường sự nghiệp nổi tiếng. Cả hai đều rời nhà đến LA sống. Hai chị em xuất hiện trong nhiều video của nhau trên TikTok, Dixie hiện có hàng triệu người theo dõi.

Dixie D'Amelio cũng là thành viên trong một gia đình nổi tiếng trên TikTok. Cả bố và mẹ của cô đều sở hữu tài khoản hàng triệu người theo dõi. Dixie đang tỏa sáng với sự nghiệp âm nhạc của mình sau khi phát hành đĩa đơn đầu tiên “Be Happy” vào tháng 6/2020 với hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify.

Top 3: Charli D’Amelio (8 triệu USD)

Ảnh: IMDB

Charli D'Amelio là cô em gái tài sắc được mệnh danh là "nữ hoàng TikTok" của Dixie D'Amelio. Sau khi đăng tải video đầu tiên lên TikTok vào tháng 6/2019, một loạt video vũ đạo của Charli đã được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng Tiktoker. Celebrity Net Worth ước tính giá trị tài sản ròng của cô là 8 triệu USD (hơn 188 tỷ đồng). Vào tháng 12/2020, Charli xuất bản cuốn sách đầu tiên có tựa đề "Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real".

Top 2: Addison Rae (8 triệu USD)

Ảnh: Popbuzz

Để thỏa mãn đam mê vũ đạo từ thời thơ ấu, Addison Rae Easterling, 20 tuổi, đã đăng tải những video biên đạo nhảy trên TikTok. Đến ngày 27/10/2019, trang TikTok của Eastering đã đạt được 1 triệu lượt theo dõi. Đến năm 2022, cô có hơn 86 triệu người theo dõi trên TikTok.

Theo Celebrity Net Worth, cô sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc là 8 triệu USD. Hiện cô đang dành toàn thời gian để sản xuất các video trên TikTok. Addison Rae còn trở thành đại sứ toàn cầu cho hãng thời trang American Eagle. Cô cũng đăng các bài podcast hàng tuần trên kênh "Mama Knows Best" cùng với mẹ là Sheri Nicole.

Top 1: Burak Ozdemir (11 triệu USD)

Ảnh: Instagram

Burak Ozdemir rất đặc biệt vì anh không giống như các Influencer khác trên TikTok. Ozdemir là một đầu bếp và là một doanh nhân. Anh đăng tải những video sáng tạo liên quan đến những món ăn "siêu to khổng lồ". Những video thú vị của anh đã trở nên phổ biến khắp mạng xã hội và đưa nhà hàng của anh đến gần với nhiều thực khách hơn.

Nhà hàng của Ozdemir trở thành điểm đến của những người nổi tiếng như các hot TikToker, các vận động viên và thậm chí cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghé thăm.

GQ Australia cho biết Ozdemir, người có khoảng 55 triệu người theo dõi tính đến năm 2022, là một trong những Influencer giàu có nhất trên TikTok, với khối tài sản ròng là 11 triệu USD (hơn 259 tỷ đồng).