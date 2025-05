Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 20/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại số 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM.

Khoảng 10h10, cơ quan chức năng xuất hiện tại chung cư Millenium, số 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM để thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trước đó, ngày 15/5/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng, khởi tố bị can đối với 4 người là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life cùng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.