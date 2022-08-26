Từng bị người lớn "dè bĩu" ngay trên phố Hà Nội, cuộc sống của 'hot girl xăm trổ" giờ ra sao?

Sẽ không có gì đáng nói nếu khoảnh khắc đó không xuất hiện một người phụ nữ trung niên với gương mặt "bĩu môi" liếc nhìn những hình xăm chi chít trên người. Tấm ảnh này đã lan truyền khắp mạng xã hội, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Tuy xã hội ngày càng hiện đại, mọi người cũng dần phóng khoáng hơn trong cách suy nghĩ của mình, thế nhưng, việc xăm hình vẫn còn va phải rất nhiều định kiến. Còn nhớ năm 2015, Phạm Thị Huỳnh Mai (sinh năm 1990, thợ xăm nổi tiếng ở TP.HCM) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh cô mặc bộ sườn xám đỏ thoả sức tạo dáng giữa phố Trung thu ở Hà Nội.

Đông đảo thành viên mạng lên cho rằng những hình xăm trên khắp cơ thể khiến cô gái không còn nữ tính, thùy mị; một bộ phận khác lại lên tiếng bênh vực và khẳng định xăm hình là quyền riêng của mỗi con người, không ảnh hưởng đến nhân phẩm của họ.

Sau lần nổi tiếng đó, cuộc sống Huỳnh Mai có nhiều thay đổi và với cô, thay đổi tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Cô được nhiều người biết đến hơn, lượng khách tìm đến tiệm xăm nhiều hơn, công việc và thu nhập đều tốt hơn…

Trên trang cá nhân, cô gái xăm trổ thu hút tới hàng trăm ngàn người theo dõi.

Khi mới được biết đến, Mai Phạm chỉ xăm hai tay, một vài hình xăm nhỏ ở chân, lưng và cổ nhưng hiện tại, cô đã xăm kín 90% cơ thể. Đã có thời điểm, cô cạo trọc và xăm kín đầu. Với mong muốn trở thành người phụ nữ có nhiều hình xăm nhất Việt Nam. Cô chia sẻ rằng bản thân rất thích xăm hình và muốn dùng hình xăm để thu hút mọi người chú ý tới mình.

Cô nàng thợ xăm sinh năm 1990 sở hữu rất nhiều hình xăm cỡ lớn trên cơ thể, mỗi hình xăm trên người lại là cả một câu chuyện.

Quá nhiều hình xăm khiến Mai thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường. “Không chỉ liên tục soi mói, dòm ngó, người ta còn xì xào với người bên cạnh để chỉ trỏ bàn tán như gặp người ngoài hành tinh vậy” – Mai chia sẻ.

Về phía gia đình và người thân, thời gian đầu, Mai cũng nhận được khá nhiều sự phản đối, trách mắng từ phụ huynh. Về sau, thấy con gái không làm gì là sai trái thì bắt đầu thông cảm, không phàn nàn nhiều như trước.

Với tâm niệm đưa đến cho mọi người những góc nhìn khác về nghề xăm, bên cạnh việc đào tạo học trò, Mai Phạm từng ngày đưa cái nhìn thiện cảm về nghệ thuật xăm trổ đến gần mọi người bằng cách quay video, trò chuyện về xăm, tổ chức các buổi từ thiện để thay đổi cái nhìn về người có xăm,..

Việc nổi tiếng ngày trước, đã giúp cho cô có nhiều khách hàng hơn và công việc xăm hình cũng mang tới cho Mai Phạm thu nhập kha khá. Sau những ngày tháng cống hiến cho nghề, cô cùng chồng đã sáng lập ra Công Ty Nghệ Thuật VN Style, công ty đã mang về rất nhiều danh hiệu danh giá.

Trên trang cá nhân, nữ tattoo artist sở hữu hơn 500.000 người theo dõi và cũng có một tiệm xăm tại Lê Thị Riêng.

Tuy nhiên hiện tại, vợ chồng Mai Phạm rạn nứt và chia tay. Sau đó Mai Phạm nhiều lần lên tiếng tố chồng cũ là người bội bạc, cắm sừng cô khi còn ở với nhau. Hiện tại chồng cũ của cô cũng đã có người mới còn Mai Phạm đã ra mở cửa hàng riêng.

Cô nàng nhiều lần lên tiếng tố chồng cũ là phản bội, có người khác.

Được biết, hiện tại Huỳnh Mai là một bà mẹ đơn thân và cô chia sẻ rằng cô cảm thấy khá hạnh phúc khi có đứa con bên cạnh và vui thú với những hình xăm do chính tay mình thể hiện. Hàng ngày cô nàng hot girl xăm trổ này vẫn kiếm sống và thỏa sở thích với sự cống hiến trong cửa tiệm.