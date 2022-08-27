Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ'

Nhịp sống trẻ 27/08/2022 11:00

Y2K (những năm 2000) có thể được xem là một xu hướng pha trộn cả mới lẫn cũ. Gen Z đang nhiệt tình những items như quần cạp trễ, phụ kiện lấp lánh, túi kẹp nách...

Xu hướng "Y2K" bắt nguồn từ đâu?

Xu hướng thời trang liên tục thay đổi nhưng cũng trở lại theo chu kỳ 2-3 thập kỷ, do sự thay đổi thế hệ cũng như việc các nhà thiết kế lấy ý tưởng từ các xu hướng cũ. Giống như phần lớn các xu hướng thời trang khác, Y2K có thể được xem là một phong cách pha trộn cả mới lẫn cũ, vì nó là sự xuất hiện "trở lại" của quần áo cũng như thiên hướng thẩm mỹ từ cuối những năm 90 đầu 2000 và đang hot trở lại từ năm 2019.

Giờ đây, xu hướng thời trang Y2K đang lên ngôi mạnh mẽ nhờ Gen Z. Thời trang hoài cổ không phải hiện tượng mới, nhưng niềm đam mê của thế hệ này với thời trang những năm 2000 không đơn thuần là sự xoay vòng của trào lưu cũ.

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 1

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 2

Thuật ngữ này từ thuở sơ khai đến từ giới công nghệ, được tạo ra bởi nhà lập trình viên David Eddy vào năm 1995. Vào những thập niên 1990, năm 2000, được nhìn nhận, đồn thổi như một sự cố, một thảm họa dẫn đến tận thế. Sự cố Y2K ấy tạo ra ảnh hưởng vô cùng rộng rãi lên mọi mặt đời sống, từ công nghệ, kiến trúc, nghệ thuật và đặc biệt là thời trang.

Đối với nhiều người, năm 2000 có nghĩa là sự khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới, thời kỳ thịnh vượng và đối với vài người thì đó là ngày tận thế. Vì vậy, văn hóa vào cuối những năm 1990 được hình thành bởi chủ nghĩa tiêu dùng xa xỉ, tích trữ hàng tồn kho của nhà thiết kế và theo đuổi các xu hướng tương lai thông qua quần áo. Quần áo và trang phục dạo phố từ thời kì này được trang trí kim tuyến lấp lánh, logo của các nhà thiết kế được in to và rõ, váy áo bó sát.

Tại sao "Y2K" hot trở lại?

Thời trang Y2K trở lại từ khoảng năm 2019, bùng nổ mạnh mẽ vào 2 năm sau đó, đúng thời điểm có nhiều biến động xảy ra vì đại dịch. Khi mọi người phải chịu đựng những khó khăn do Covid-19 gây ra trong gần 3 năm liên tiếp, thời trang Y2K nghiễm nhiên trở thành ký ức hoài niệm đối với Gen X và thế hệ Millennial (những người sinh ra trong khoảng từ giữa những năm 1960 đến đầu những năm 1990). 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 3

Theo tạp chí L’Officiel, cả millennials và Gen Z đều có xu hướng tìm về với quá khứ, càng chứng minh tính xoay vòng của thời trang.

Đối với thế hệ millennials, những người trưởng thành trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, họ muốn hướng về một xu hướng cũ mình từng trải qua thay vì tạo ra một thứ hoàn toàn mới. Đây cũng được xem là thập kỷ thống trị của những thiết kế tối giản, thân thuộc.

Mặt khác, các chuyên gia cho biết Gen Z lại coi nó là một cách để trải nghiệm một phong cách mới mẻ và thú vị. Gen Z lại muốn những gì sặc sỡ, lấp lánh hơn. Những chiếc kẹp hình bướm màu mè, áo khoác nỉ và kính râm màu - từng là xu hướng cách đây hơn 20 năm - giờ đây tràn ngập mạng xã hội.

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 4

Trong khi thế hệ millennials trở về với thời trang thập niên 1990 vì hoài niệm cá nhân, Gen Z còn đến với phong cách Y2K vì khía cạnh thẩm mỹ. Ngày nay, Gen Z được biết đến là thế hệ có nhận thức cao về tính bền vững và bảo vệ môi trường trong thời trang. Với khả năng chi tiêu cho quần áo không “rủng rỉnh” thì xu hướng sử dụng hàng secondhand được người trẻ biết đến là lựa chọn hợp lý.

Xu hướng "Y2K" bùng nổ như thế nào ở hiện tại?

Trên nền tảng mạng xã hội TikTok, các nội dung liên quan tới Y2K xuất hiện với tần suất lớn. Các hashtag liên quan (#y2k, #y2kstyle, #y2KAesthetic, #y2kfashion) đạt lượt xem khổng lồ - 7,7 tỷ. Nền tảng mạng xã hội chia sẻ ảnh Pinterest với hơn 300 triệu người dùng hàng tháng cũng ghi nhận sự tìm kiếm nhiều hơn các chủ đề liên quan đến Y2K

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 5

Hòa theo dòng chảy thời trang hiện đại, các thương hiệu lớn như Dior, Gucci, Louis Vuitton, và nhiều hãng khác đã nhanh chóng ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật theo trào lưu Y2K.

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 6
Miu Miu và chiếc váy Y2K cạp siêu trễ bắt trend.

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 7
Louis Vuitton và Dior cũng đang chạy theo xu hướng này.

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 8
Prada Re-Edition 2000 nylon mini bag

Khi các xu hướng của thập niên 2000 trở lại mạnh mẽ. Các ngôi sao từ Âu sang Hàn cũng tích cực lăng xê xu hướng này.

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 9
Phong cách Y2K được nhiều ngôi sao lăng xê.

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 10
Tinh thần của Y2K cũng có mặt trong nhiều MV triệu views K-pop, tiêu biểu có thể kể đến MV solo Weekend của Taeyeon (SNSD).

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 11
Jennie

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 12
Các thành viên của nhóm nhạc Itzy mặc trang phục hở eo màu xanh lá nổi bật kết hợp với quần túi hộp (Ảnh: H&M).

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 13
Diễn viên và ca sĩ Yoona của nhóm nhạc SNSD diện váy cạp trễ và áo len hở eo (Ảnh: Twitter/Miu Miu).

Ứng dụng xu hướng thời trang "Y2K"

Các mặt hàng thời trang mang tính biểu tượng của phong cách này bao gồm: quần hoặc váy cạp trễ, quần cạp cao hoặc váy lưng cao, áo len cable-knit (đan theo một kiểu đường vân hoặc họa tiết nhất định, chủ yếu là dạng đường thẳng, lấy cảm hứng từ những đường đan của lưới của ngư dân theo hình kim cương), áo hở eo (crop top), áo khoác varsity (áo khoác bóng chày), cả bộ denim và phối màu sặc sỡ. 

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 14
Phụ kiện lấp lánh

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 15
Váy xếp ly và nhiều màu sắc là một mặt hàng phải có với Y2k outfits.

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 16
Set đồ nhung

 

Sự trở lại bùng nổ của 'cơn sốt' Y2K - xu hướng thời trang những năm 2000 khiến gen Z không thể 'làm lơ' - Ảnh 17
Baby tee (áo thun em bé) đi cùng quần/váy cạp trễ.

Có ý kiến cho rằng những màu sắc và chi tiết này giúp ta cảm thấy bớt nhàm chán. Dù cho lý do có là gì đi chăng nữa thì phong cách Y2K đã trở lại một cách ngoạn mục cũng như xoá nhoà đi ranh giới thời trang trong 2-3 năm gần đây.

Từng bị người lớn "dè bĩu" ngay trên phố Hà Nội, cuộc sống của 'hot girl xăm trổ" giờ ra sao?

Từng bị người lớn "dè bĩu" ngay trên phố Hà Nội, cuộc sống của 'hot girl xăm trổ" giờ ra sao?

Thời điểm trước, Mai Phạm chỉ xăm hai tay, một vài hình xăm nhỏ ở chân, lưng và cổ nhưng hiện tại, cô đã xăm kín 90% cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   Y2k phong cách y2k fashion trends thời trang xu hướng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn