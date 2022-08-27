'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ?

Nhịp sống trẻ 27/08/2022 10:27

Hiện tại, dù đã hơn 30 tuổi và là bà mẹ 2 con thế nhưng nhan sắc của Tú Linh vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ bởi gần như không bị chút ảnh hưởng nào của thời gian hay chuyện sinh con.

Nguyễn Tú Linh từng gây khuynh đảo khán giả chỉ sau vài phút trên sóng truyền hình vào 6 năm trước nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào và sự am hiểu trong lĩnh vực bóng đá. Chính lẽ đó, cô nàng được dân tình ưu ái gọi với cái tên "Hot girl M.U" hay "Nữ thần thể thao".

'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ? - Ảnh 1
Nguyễn Tú Linh từng gây khuynh đảo khán giả chỉ sau vài phút trên sóng truyền hình vào 6 năm trước - Ảnh: Internet

Được biết, sau thời gian du học tại Pháp, hot girl Tú Linh trở về Việt Nam và lại bén duyên với nghề MC thể thao. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn kinh doanh thêm cùng với gia đình. Vào năm 2017, nàng hotgirl quyết định lên xe hoa cùng một doanh nhân xây dựng. Hiện tại, dù đã hơn 30 tuổi và là bà mẹ 2 con thế nhưng nhan sắc của Tú Linh vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ bởi gần như không bị chút ảnh hưởng nào của thời gian hay chuyện sinh con. Cô nàng vẫn trẻ trung, xinh đẹp đáng kinh ngạc, chẳng kém gì thời con gái.

'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ? - Ảnh 2
'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ? - Ảnh 3
Hiện tại, dù đã hơn 30 tuổi và là bà mẹ 2 con thế nhưng nhan sắc của Tú Linh vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ bởi gần như không bị chút ảnh hưởng nào của thời gian hay chuyện sinh con - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nàng hotgirl thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh nhan sắc kiều diễm của mình. Nhan sắc của cô có chăng là sắc sảo, quyến rũ và mặn mà hơn trước. Khuôn mặt của "hot girl M.U" một thời thon gọn hơn, đặc biệt sống mũi cao khác thường làm netizen nghi vấn cô nàng có động chạm "dao kéo".

'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ? - Ảnh 4
 
'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ? - Ảnh 5
Khuôn mặt của "hot girl M.U" một thời thon gọn hơn, đặc biệt sống mũi cao khác thường làm netizen nghi vấn cô nàng có động chạm "dao kéo" - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi bức ảnh đăng tải của Tú Linh đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận ngợi khen không ngớt. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Tú Linh vẫn gây được một sức hút nhất định và có lượng người hâm mộ của riêng mình. Nàng hotgirl cũng từng cho biết không có thời gian quan tâm đến nghệ thuật và từng từ chối nhiều vai chính và thứ chính trong phim truyền hình lẫn điện ảnh.

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Từ khóa:   MC Tú Linh Tú Linh hotgirl M.U

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