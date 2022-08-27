'Hot girl M.U' Tú Linh ngày nào giờ đã '1 nách 2 con' nhưng nhan sắc ngày càng đẹp nức nở, không có đối thủ?

Nguyễn Tú Linh từng gây khuynh đảo khán giả chỉ sau vài phút trên sóng truyền hình vào 6 năm trước nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào và sự am hiểu trong lĩnh vực bóng đá. Chính lẽ đó, cô nàng được dân tình ưu ái gọi với cái tên "Hot girl M.U" hay "Nữ thần thể thao".

Nguyễn Tú Linh từng gây khuynh đảo khán giả chỉ sau vài phút trên sóng truyền hình vào 6 năm trước - Ảnh: Internet

Được biết, sau thời gian du học tại Pháp, hot girl Tú Linh trở về Việt Nam và lại bén duyên với nghề MC thể thao. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn kinh doanh thêm cùng với gia đình. Vào năm 2017, nàng hotgirl quyết định lên xe hoa cùng một doanh nhân xây dựng. Hiện tại, dù đã hơn 30 tuổi và là bà mẹ 2 con thế nhưng nhan sắc của Tú Linh vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ bởi gần như không bị chút ảnh hưởng nào của thời gian hay chuyện sinh con. Cô nàng vẫn trẻ trung, xinh đẹp đáng kinh ngạc, chẳng kém gì thời con gái.