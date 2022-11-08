Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa

Nhịp sống trẻ 08/11/2022 16:36

Con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn FC bỏ style tiểu thư, sau sinh ăn mặc chỉ trung thành với style giấu dáng, nhìn tưởng bình thường hóa ra giá trị lại không hề tầm thường.

Quỳnh Anh tên đầy đủ là Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1996 đến từ Hà Nội, cô chính là con gái út của cựu chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn. Cô từng là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao. Quỳnh Anh gây ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười duyên và phong cách dịu dàng, cô được nhiều người đặt biệt danh là "công chúa béo.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 1
Với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười duyên, dịu dàng, cô được nhiều người đặt biệt danh là "công chúa béo.

Quỳnh Anh được cư dân mạng biết tới nhiều hơn khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng trên trang cá nhân, đặc biệt khi hẹn hò với trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Quỳnh Anh và Duy Mạnh tổ chức đám cưới hoành tráng vào tháng 2/2020. Hiện, cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh. Nhan sắc lẫn phong cách thời trang của bà xã trung vệ thường xuyên nhận được lời khen từ dân tình.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 2
 Quỳnh Anh và Duy Mạnh tổ chức đám cưới hoành tráng vào tháng 2/2020
Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 3
Ngày làm dâu, cô nàng lộng lẫy như công chúa trong váy cưới hàng trăm triệu.
Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 4

Gia đình hạnh phúc của Quỳnh Anh – Duy Mạnh.

Mới đây, cặp vợ chồng vừa có dịp tay trong tay tham dự liveshow của Mỹ Tâm. Bà xã anh chàng xuất hiện rạng rỡ với nụ cười tươi tắn dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tô điểm chỉ với son môi đỏ. Bà mẹ 1 con chọn cách cột tóc đuôi ngựa thấp giản dị và xúng xính trong chiếc đầm hoa. Nếu lâu không theo dõi cô nàng trên MXH có lẽ diện mạo này của Quỳnh Anh gây bất ngờ với nhiều người.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 5

So với một Quỳnh Anh thời còn là hotgirl trước đó thì phiên bản hiện tại, cô nàng có phần dịu dàng và tối giản hơn rất nhiều. Chiếc đầm hoa cô nàng diện có form dáng khá bình thường và có thể tìm mua được ở bất cứ đâu. Thứ nâng tầm phong cách duy nhất của bà mẹ 1 con có lẽ là chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton dáng hộp.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 6

Được biết, trong thời gian mang bầu con trai đầu lòng, Quỳnh Anh tăng cân khá nhiều, mũi nở to, mặt phá nét... Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh còn dí dỏm bày tỏ về thân hình của mình là “To gấp đôi mọi người”. Tuy vậy, thần sắc tươi tắn, rạng rỡ và làn da trắng hồng của cô vẫn giúp "ghi điểm" và được nhiều người khen ngợi. Thế nhưng chỉ sau sinh ít tuần, bà xã Duy Mạnh đã xuất hiện với thân hình thon gọn đáng ngạc nhiên, khuôn mặt gọn gàng với cằm V-line vô cùng xinh đẹp. Và đến hiện tại, con gái út của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn đã hoàn toàn lấy lại sắc vóc như thời con gái. 

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 7

Quỳnh Anh bị phá nét nhiều khi mang bầu con đầu lòng

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 8

Bà xã Duy Mạnh lấy lại vóc dáng thần tốc sau sinh.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 9

Cận cảnh làn da đẹp không tì vết của bà mẹ một con.

Trải qua sinh nở, Quỳnh Anh vẫn giữ được nét trẻ trung, bầu bĩnh nhất định. Nàng hotgirl năm nào có phần mũm mĩm hơn và do đó, phong cách thời trang cũng khiêm tốn hơn. Không giống các nàng WAGs khác, Quỳnh Anh theo đuổi style nữ tính, dịu dàng và nết na. Tìm mỏi mắt trên trang cá nhân của cô cũng không có nổi 1 tấm hình diện váy ngắn quá nửa đùi hay bikini, đồ bó sát.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 10

Thay vào đó, "Công chúa béo" lại nhu mì với các thiết kế đầm dáng liền dài quá bắp chân.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 11
Cô nàng cũng chuộng những chiếc áo có thiết kế hơi hướng vintage với cổ tròn, tay bồng.
Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 12
Cô nàng khá ưu ái các dáng đầm chữ A giấu dáng

Tuy cách lựa chọn thiết kế may đo có phần khiêm tốn nhưng nếu là người sành mặc, có lẽ bạn sẽ nhận ra, đồ của bà xã Duy Mạnh không có nổi 1 item rẻ tiền nào. Người ta vẫn thường cho rằng, người giàu không thích ăn mặc khoa trương, họ khéo léo ăn mặc làm sao cho người nhìn khó đoán ra con người thật của họ. Gout ăn mặc của "bình rượu mơ" của cựu chủ tịch CLB Sài Gòn FC cũng vậy.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 13

Những chiếc đầm mang họa tiết hoa nữ tính này đến từ thương hiệu Christian Dior. Giá tiền cho 1 item thường rơi vào trên dưới 100 triệu đồng.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 14

Cách phối đồ xuống phố của bà xã cầu thủ đôi khi chỉ đơn giản là áo phông và quần shorts nhưng đính kèm luôn là túi xách tiền tỷ.

Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 15
Nhìn đơn giản nhưng chiếc quần shorts của Gucci và túi xách của Hermes cô đang mặc mới là điểm nhấn chính.
Bà xã cầu thủ 'thoát vai' tiểu thư, ngày càng chuẩn style mẹ bỉm, nhìn tưởng bình thường bóc giá mới tá hỏa - Ảnh 16

Áo phông cổ chui bình thường nhưng lại mang họa tiết monogram của nhà mốt Pháp, tay đeo đồng hồ Hublot, bên cạnh là túi tote book của Louis Vuitton và balo của Chanel.

Có thể thấy, dẫu mặc rất nhiều đồ đắt tiền nhưng lại luôn tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với cách phối màu sắc khiêm tốn.

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