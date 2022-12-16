2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này

Hai hot girl đến từ Lạng Sơn này được nhiều người ngợi khen vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt tròn đáng yêu.
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Trần Thu Trang sinh năm 2001 được biết đến là một mẫu ảnh, hot girl xinh đẹp đến từ Lạng Sơn. Bên cạnh công việc người mẫu ảnh gái xinh xứ Lạng còn là streamer khá nổi trên MXH. Thu Trang được nhiều người ngợi khen vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt tròn đáng yêu.
Trên trang cá nhân, Thu Trang không chia sẻ nhiều về bí quyết làm đẹp, nhưng là người mẫu, chắc hẳn Thu Trang cũng có cách giữ dáng và chăm sóc da riêng.
Một cô gái khác quê Lạng Sơn cũng đang được chú ý là Tàng Tường Vy. Cô đang theo học khoa Thanh nhạc - Piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.