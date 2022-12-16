2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này

Nhịp sống trẻ 16/12/2022 13:34

Hai hot girl đến từ Lạng Sơn này được nhiều người ngợi khen vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt tròn đáng yêu.

Trần Thu Trang sinh năm 2001 được biết đến là một mẫu ảnh, hot girl xinh đẹp đến từ Lạng Sơn. Bên cạnh công việc người mẫu ảnh gái xinh xứ Lạng còn là streamer khá nổi trên MXH. Thu Trang được nhiều người ngợi khen vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt tròn đáng yêu.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 1

Không thể phủ nhận ngoại hình khả ái là lợi thế giúp hot girl 2K được nhiều người biết đến.

Trên trang cá nhân, Thu Trang không chia sẻ nhiều về bí quyết làm đẹp, nhưng là người mẫu, chắc hẳn Thu Trang cũng có cách giữ dáng và chăm sóc da riêng.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 2

Thu Trang được ngợi khen cho nét đẹp dịu dàng cùng nước da trắng hồng rạng rỡ.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 3

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 4

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 5

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 6
Cô gái xinh đẹp với làn da trắng cùng khuôn mặt hút ánh nhìn và được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

 2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 7

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 8

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 9
Là hot girl xinh đẹp và được chú ý, Thu Trang luôn thu hút được sự yêu mến từ mọi người.

Một cô gái khác quê Lạng Sơn cũng đang được chú ý là Tàng Tường Vy. Cô đang theo học khoa Thanh nhạc - Piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 10

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 11

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 12

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 13

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Tường Vy cũng nhận được những lời mời làm người mẫu ảnh.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 14

Cô gái quê Lạng Sơn có nước da trắng hồng, gương mặt tươi tắn.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 15

Bên cạnh Tuyên Quang vốn nổi tiếng với những cô gái đẹp thì Lạng Sơn cũng nổi tiếng không kém.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 16

Tường Vy là một trong những cô gái đến từ Lạng Sơn gây chú ý nhờ sắc vóc nổi trội trên MXH.

2 nàng hot girl Lạng Sơn dù không nổi tiếng vẫn được quan tâm hết mực vì đặc điểm lạ này - Ảnh 17
Trên trang cá nhân, Tường Vy cũng không mấy khi chia sẻ về bí quyết làm đẹp khiến người ta tò mò về cách cô giữ dáng. 
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