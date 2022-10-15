Vợ chồng cứ lục đục liên miên, cãi vã mỗi ngày - Kiểm tra ngay trong nhà có phạm phải lỗi phong thủy không?

Tượng Tam đa hay tượng ba ông Phúc - Lộc - Thọ là ba bức tượng luôn được đặt cùng nhau, theo một thứ tự nhất định, không bao giờ tách rời. Ba bức tượng này đại diện cho ba mong ước không bao giờ thay đổi của con người là may mắn, hạnh phúc (Phúc); giàu có (Lộc); khỏe mạnh, trường thọ (Thọ).

Đặt tượng Tam đa trong nhà bếp, phòng ngủ là một trong những đại kỵ cần tránh.

Bày tượng Tam đa đúng cách, gia chủ sẽ càng nhiều tài lộc. Tuy nhiên, nếu đặt ở những vị trí cấm kỵ, rất dễ rước thêm họa.

Nên bày tượng ở những vị trí trang trọng để thể hiện lòng tôn kính, thu hút nhiều vượng khí.

Màu sắc phòng ngủ

Khi lựa chọn màu cho phòng ngủ bạn không nên chọn những gam màu nóng như đỏ, cam, vàng. Theo phong thủy, những màu này sẽ gây nên sự bất an, khó chịu cho người sử dụng.

Bạn cũng không nên chọn những màu quá tối như xanh đậm, đỏ sẫm, xám đen vì nó có thể khiến tình cảm vợ chồng xung đột, dễ gây cãi vã.

Thay vào đó bạn cũng nên chọn các gam màu nhẹ nhàng, có thể kết hợp hài hòa tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Vách tường trong suốt

Vách hoặc tường trong suốt là mốt thiết kế gần đây rất được ưa chuộng, chỉ có nó hợp với công sở, nhà nghỉ hoặc các sảnh lớn, không cần sự riêng tư, không gian tình yêu bí mật.

Trong tình yêu, sự công khai 100% đôi khi khiến lứa đôi trở nên mất tự do vì gần như bị mất hết thời gian và không gian dành cho riêng mình. Càng cấm thì họ càng thích lén lút và dễ tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào.



Ảnh minh họa: Internet

Thư pháp, tranh vẽ và đồ thủ công mỹ nghệ treo trong nhà

Theo phong thủy, nội dung hay cách bài trí thư pháp, hội họa không phù hợp cũng sẽ dẫn đến những rắc rối trong tình yêu và hôn nhân.

Ánh sáng không đủ

Nhà thiếu ánh sáng thì tài vận sa sút, chưa kể là trong nhà âm khí lúc nào cũng sinh sôi mạnh mẽ khiến cho tình yêu và hôn nhân dễ bị sứt mẻ lúc nào không hay. Lý do rất đơn giản là bởi những ai sống trong ngôi nhà u tối như vậy thì tâm lý đều bị ảnh hưởng, hay cáu bẳn, thiếu ngủ, bất hòa triền miên với người còn lại.

Đừng coi thường kiêng kị phong thủy thứ năm này, không ít các cặp đôi tưởng rằng, bố trí phòng ốc mờ mờ tỏ tỏ để tạo không gian lãng mạn mà đôi khi không biết rằng mình đã vô tình “bức tử” tình yêu dày công vun vén.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.