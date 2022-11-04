Trồng cây trước cửa nhà "chuẩn" phong thủy: 5 loại cây cứ trồng "chắc chắn" giàu "nứt tường đổ vách"

Cây vạn niên thanh là một trong những cây cảnh mang lại ý nghĩa phong thủy tốt. Trồng cây vạn niên thanh trước cửa nhà giúp mang lại may mắn, thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Mặc dù, đây là một trong số những loại cây cảnh có rất nhiều tác dụng hữu ích cho không gian sống những người trồng cũng cần phải cẩn thận với những độc tính của loại cây này. Cây vạn niên thanh thuộc họ ráy nên rất dễ gây ngứa khi chạm vào, nếu dính vào da, mắt sẽ gây cảm giác khó chịu. Đồng thời, khi ăn phải lá cây sẽ có các triệu chứng như tê môi, đỏ lưỡi, ngứa họng,…đối với trẻ em có hệ miễn dịch yếu sẽ gây ngộ độc.

Ngoài ra, đặt cây trong phòng làm việc vừa lọc không khí, lại hóa giải các luồng sát khí, đặc biệt là kích hoạt, thúc đẩy sao Tứ lục chủ về thi cử sẽ mang đến nhiều may mắn, thịnh vượng và cát tường.

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Cây thiết Mộc Lan

Theo phong thủy cây cảnh, Thiết mộc lan hay cây phát tài là loài cây có thể hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem lại tài lộc, may mắn.

Thêm vào đó khả năng hấp thụ tốt Fomaldehyde, khử độc gây ra bởi hiệu ứng nhà kính, các khí do sử dụng điều hòa lâu ngày, đem đến không gian sạch có lợi cho sức khỏe.

Cây có dáng vẻ màu mỡ với sắc lá xanh bóng, rìa lá vàng tươi, sinh động giàu sức sống, lá xanh quanh năm nên rất tốt trong phong thủy. Trồng thiết mộc lan trước cửa nhà là lựa chọn đúng đắn.

Cây hoa hòe

Trong các loại cây phong thủy nên trồng trước cửa nhà thì cây hoa hòe là cây có nhiều công dụng đặc biệt như: lá và hạt cây làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà; hoa dùng để nhuộm màu; hạt dụng dùng làm thuốc sáng mắt, bổ não, kéo dài tuổi thọ, kích mọc tóc; là loại thực vật có lợi cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi xuân cho chị em phụ nữ rất hữu hiệu.

Xét về phong thủy, người xưa có câu “Một cây hòe trước nhà, không chiêu báu cũng chiêu tiền bạc”, vì thế nếu trồng cây hoa hòe trước nhà, sẽ mang về tài lộc, công danh, tiền bạc cho người sống trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây tre, trúc

Cây trúc ngụ ý trời đất trường xuân, trời đất dài rộng. "Trúc" gần âm với "chúc" có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thủy cổ truyền, thường cho rằng, trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình.

Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ bởi nó là loài thực vật luôn xanh tươi quanh năm trong bất cứ thời tiết nào và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn.

Treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống hình dáng cây tre lá xanh tươi trong phòng học hay văn phòng có thể gặp may mắn về việc học hành và công việc kinh doanh. Trồng tre, trúc trước cửa nhà, giúp gia chủ xua tan điềm xui rủi, đánh bay mọi thị phi và nhân điều may mắn lên gấp bội.

Cây dừa cảnh

Về mặt sức khỏe, dừa cảnh có khả năng thanh lọc không khí, giữ môi trường sống sạch sẽ cho gia đình nên được nhiều người lựa chọn trồng trước nhà.

Về mặt phong thủy, cây dừa cảnh chính là loại cây mang lại những điều may, tốt lành cho gia. Đất trồng cây cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đất ẩm nhưng khả năng thoát nước tốt như đất thịt, đất phù sa hay đất cát pha…

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.