Theo nghiên cứu, cây lưỡi hổ được đánh giá là loại cây trồng trong nhà vệ sinh khử mùi hôi, khử độc trong nhà thuộc top đầu danh sách với khả năng phát triển mạnh trong ánh sáng thấp, có tác dụng lọc bỏ tốt nhiều chất độc hại có trong không khí: fomandehit, benzen, tricloetylen, xylen và toluen.

Loại cây này thích hợp để trang trí nhà cửa, có thể trồng trong nhà vệ sinh để khử mùi hôi hoặc trồng ở phòng khách, phòng ngủ để lọc sạch không khí. Cây thường xuân được xem là "người hùng thầm lặng" giúp lọc không khí và diệt vi khuẩn có hại.

Đặc điểm của cây thường xuân là ưa bóng râm, thích môi trường có độ ẩm cao nên rất phù hợp để làm cây trồng trong nhà vệ sinh, không chỉ tô điểm cho không gian mà còn khử mùi và diệt khuẩn.

Cây thường xuân - Ảnh minh họa: Internet

Cây ngải cứu

Nếu các loại cây khác chỉ được sử dụng làm cây cảnh trong nhà thì ngải cứu lại là hình ảnh quá quen thuộc với mỗi chúng ta. Loài cây này xuất hiện nhiều trong các món ăn, làm thuốc.

Thế nhưng, ít ai biết lá của cây ngải cứu có tác dụng hút mùi khá tốt ở khoảng không gian gần. Vì vậy, nếu có ý định trồng thêm cây xanh trong nhà vệ sinh thì bạn đừng bỏ quên loài cây này nhé.

Cây ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Cây trầu bà vàng

Trầu bà vàng là cây ưa sáng nhưng cần tránh ánh sáng trực tiếp, có tên khoa học là Epipremnum aureum. Cây dễ sống, không khó chăm sóc nên rất thích hợp để trồng trong nhà hoặc môi trường văn phòng, công sở.

Trầu bà vàng có thể loại bỏ nhiều chất độc hại có trong không khí như: benzene, fomandehit, tricloetylen, toluene và xylen.

Cây trầu bà vàng - Ảnh minh họa: Internet

Cây dương xỉ

Dương xỉ các tác dụng hút khí độc trong không khí, thích hợp để trồng ở những khu vực ẩm ướt, bên cạnh đó cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng vừa phải. Đặt một chậu dương xỉ trong nhà vệ sinh là lựa chọn rất hợp lý.

Môi trường nhà vệ sinh tồn tại khá nhiều khí formaldehyde trong không khí do thoát ra từ tường sơn, bàn ghế gỗ, các chất tẩy rửa,… Trong khi đó, dương xỉ có khả năng hấp thụ tốt khí này, giảm nồng độ formaldehyde trong không khí.

Cây dương xỉ - Ảnh minh họa: Internet

Cây cau tiểu trâm

Không những sở hữu vẻ đẹp duyên dáng, cau tiểu trâm còn có tác dụng lọc khí, hút ẩm tuyệt vời. Đặc biệt, trong phong thủy loài cây này rất được lòng gia chủ vì tác dụng sinh tài, giữ của.

Với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa dễ chăm lại có tác dụng thanh lọc không khí, lọc được các khi như benzen, formaldehyde, hóa chất dùng trong máy giặt trichloethylene,… nên cau tiểu trăm xứng đáng nằm trong top cây trồng trong nhà vệ sinh được chị em nội trợ tin tưởng trồng nhất.