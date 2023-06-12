Phong thủy cây đinh lăng: Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà

Nhà đẹp 12/06/2023 16:31

Đinh lăng được xem như một loài nhân sâm, thế nhưng có nên trồng cây đinh lăng trước nhà hay không lại là băn khoăn của nhiều gia chủ.

 

1. Tìm hiểu chung về cây đinh lăng

Cây đinh lăng còn được gọi với tên khác là cây gỏi cá. Đây là loài cây quen thuộc trong vườn nhà mỗi người. Nó được trồng phổ biến ở vườn, đền chùa, trung tâm y tế, bệnh viện với tác dụng chính là để làm cảnh và làm thuốc chữa bệnh.

Loài cây này có khá nhiều loại, phổ biến là đinh lăng lá kim, hay đinh lăng lá tròn, đinh lăng rang,… Đặc điểm chung của cây này là lá có răng cưa không đều, có mùi thơm, trong đó đinh lăng lá nhỏ được trồng và sử dụng nhiều hơn cả.

Phong thủy cây đinh lăng: Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Ý nghĩa cây đinh lăng trong phong thủy

Nhiều gia đình lựa chọn cây đinh lăng bày trí hay làm cảnh trong nhà bởi vì bên trong cây đinh lăng mang một năng lượng xanh rất dồi dào, đem lại không khí trong lành, dễ chịu cho mọi người.

Loại cây này giúp ngăn chặn các điềm xấu và giữ được tài lộc cho gia chủ của mình.

Theo quan điểm phong thủy, nguồn năng lượng xanh từ cây đinh lăng rất dồi dào, mang lại một không khí trong lành, dịu mát cho mọi người.

Không chỉ vậy, đinh lăng còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, ngăn chặn khí xấu xông vào nhà, từ đó trấn giữ nguồn năng lượng tốt, giúp tài khí dễ tích tụ, không bị tiêu tán, được coi như “thần giữ của” cho chủ nhà. Nó xứng đáng là một trong cây phong thủy nên trồng trong vườn.

Phong thủy cây đinh lăng: Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Vị trí tốt nhất để trồng cây đinh lăng hợp phong thủy

Theo quan niệm dân gian, trồng cây đinh lăng trước nhà sẽ giúp gia đình chặn bớt luồng khí xấu, đông thời còn thu hút nhiều lộc tài. Có đinh lăng trấn giữ rồi thì tiền của sẽ không bị thất thoát, ngoài ra còn giúp gia đình hạn chế nhiều điềm xấu.

Phong thủy cây đinh lăng: Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tử vi hàng ngày, vị trí tốt nhất nên trồng cây phong thủy trước nhà tuyệt đối không chắn ngang lối đi chính. Bạn nên trồng lệch sang một bên để chừa lối thu hút vượng khí vào nhà. Không nên trồng cây dựa sát tường, thay vào đó hãy ưu tiên các vị trí hướng nắng vì đây vốn là loài cây ưu nắng.

Cây đinh lăng là nguồn năng lượng xanh đặc biệt tương hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc, gia chủ mệnh này nên trồng nhiều cây đinh lăng để tạo thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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