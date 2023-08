Cây dương xỉ phong thủy: Nhiều lợi ích thế mà chưa chắc ai cũng biết!

- Thân và rễ cây dương xỉ mọc lan hoặc bò ra theo từng địa hình

- Các lá của dương sỉ thường có cuống lá và phiến phẳng theo nhiều đoạn

- Cây dương xỉ sinh trưởng nhanh trong bóng mát, phù hợp với nhiều môi trường.

Với những đặc điểm dễ thích nghi, không cần chăm sóc quá nhiều mà vẫn tốt thì cây dương xỉ đang được lựa chọn nhiều trong các văn phòng. Hoặc phổ biến trong không gian ngoại thất sân vườn, mang đến một không gian tươi mát loại bỏ bụi bẩn hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ý nghĩa cây dương xỉ phong thủy

Cây dương xỉ trong phong thủy vô cùng quen thuộc với mỗi chúng ta trong cuộc sống, thế nhưng cho đến nay ý nghĩa phong thủy của nó vẫn chưa được nhiều người biết đến.

2.1. Tượng trưng cho nghị lực lớn lao

Vốn là loại cây dễ sống, dễ trồng nên cây dương xỉ phong thủy có sức sống mạnh mẽ, tượng trưng cho nghị lực của một người không ngừng vươn lên. Do đó, một trong những ý nghĩa cây dương xỉ trong phong thủy đó là giúp chúng ta tập trung năng lượng cho mục tiêu của mình như chính sức sống của cây vậy.

Với người trẻ, dương xỉ nhắc nhở về một cuộc sống có lý tưởng, có chí tiến thủ, không chịu khuất phục. Trồng cây này trong nhà sẽ giúp gia chủ vượt qua mọi trở ngại.

Nói chung, có một chậu dương xỉ trong nhà như một lời nhắc nhở cho gia chủ gia tăng cải thiện trí tuệ, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, bất chấp khó khăn và kiên trì với lý tưởng của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

2.2. Thu hút vận may, tài lộc

Trong phong thủy, đây là loài cây này thu hút những điều tốt đẹp. Cây không chỉ mang tới sự tươi mát cho khuôn viên sống mà còn là sự kết nối quan trọng giữa nguồn năng lượng tích cực, đầy may mắn.

Cây còn mang đến vận khí tốt thu hút nhiều tài lộc, mang lại nhiều tiền tài, giàu có và cuộc sống sung túc cho gia chủ.

Chính vì thế, nhiều người đã lựa chọn cây dương xỉ để bàn làm việc hay đặt trước cửa nhà, phòng khách, phát huy mọi tác dụng của cây dương xỉ trong phong thủy.

2.3. Tăng cường sức khỏe, gia tăng tuổi thọ

Cây dương xỉ có sức sống mạnh mẽ, dễ phát triển, quanh năm xanh tốt nên nó còn mang ý nghĩa sẽ giúp cho chủ nhân có được sức khỏe dồi dào.

Thực tế là cây còn có khả năng lọc nước, lọc không khí rất tốt. Rễ cây hút nước và loại bỏ được asen có trong nước còn lá cây có thể hút các bụi bẩn và hóa chất độc hại trong không khí như Aldehyde formic, ức chế xylen và toluene và các sóng điện từ phát ra từ các đồ điện tử như điện thoại, máy tính, lò vi sóng,...

Cây có sức sống dẻo dai với thời gian, đặc biệt có những loại cây cổ trong rừng sống hàng trăm năm. Vì thế, cây không chỉ mang tới lời chúc về sức khỏe mà đối với người lớn tuổi, cây dương xỉ còn mang ý nghĩa trường thọ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cây dương xỉ hợp mệnh gì?

Cây dương xỉ cổ đại còn có ý nghĩa về phong thủy, mang trong mình màu xanh lá và màu nâu cây dương xỉ hợp với những người mệnh Mộc, những người mệnh Mộc trồng cây dương xỉ trong nhà sẽ thuận hòa gia đạo, may mắn trong cuộc sống, sức khỏe bình an, làm ăn hiếm khi gặp trục trặc. Không chỉ những người mệnh Mộc, những người mệnh Hỏa theo quy luật ngũ hành thì hợp mệnh với cây dương xỉ, trồng trong nhà sẽ gặp may mắn trong con đường sự nghiệp, công danh thăng tiến, kinh doanh thuận lợi.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.