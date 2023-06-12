Tác dụng phong thủy của cây lan ý, mọi người nên nắm bắt để kéo tài lộc, tăng may mắn cho gia đình

Cây lan ý có hoa màu vàng, thuôn dài, xung quanh được bao bọc bởi một chiếc lá bắc (mo hoa) màu trắng tựa như vỏ sò. Khi hoa lan ý nở có thể kéo dài từ 3-4 tháng mới tàn.

Cây lan ý thường mọc thành bụi, cao từ 40-50 cm. Cuống lá mọc từ gốc lên, lá có màu xanh thẫm bóng mượt, dáng hình bầu dục nhưng thon nhọn ở đỉnh và trên bề mặt lá có nổi những đường gân xanh nhạt hơn.

Cây Lan Ý lá nhỏ dễ nhận biết, thân và lá đều khá nhỏ. Loại này thường được trồng trong chậu, thích hợp trang trí trên bàn làm việc hoặc bàn trà trong nhà.

Dựa vào kích thước của lá, cây Lan Ý thường được chia làm 3 loại chính, gồm: Lan ý lá nhỏ, Lan Ý là vừa và Lan Ý lá to. Cả ba loại đều giống nhau về đặc điểm của thân, lá và hoa.

Cây Lan Ý lá nhỏ dễ nhận biết, thân và lá đều khá nhỏ. Loại này thường được trồng trong chậu, thích hợp trang trí trên bàn làm việc hoặc bàn trà trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

3. Công dụng của cây lan như ý

3.1. Đầy lùi tiểu nhân

Song nếu trong thời kì khó khăn, có tiểu nhân quấy phá hoặc gặp xui rủi liên tiếp thì có thể sử dụng lan ý để dập tắt hung vận, đẩy lùi tiểu nhân, nâng cấp vận trình, có lợi cho sự nghiệp. Loài cây này chỉ bày một thời gian ngắn, khi những điều xấu qua đi thì lập tức phải chuyển ra ngoài.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cây phong thủy để bàn giúp sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

3.2. Tăng vận trình sức khỏe

Sức khỏe là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng mà bất cứ ai cũng đặc biệt lưu tâm. Có sức khỏe là có tất cả, phương diện này ảnh hưởng tới tất cả các phương diện khác như công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia vận,… Lan ý là loài cây phong thủy cát tường, có tác động tích cực đối với sức khỏe của chủ nhân.

Đặc biệt, ở góc phía Nam của văn phòng hoặc nhà ở mà bày cây này thì bệnh tật bị tiễu trừ, thân thể càng ngày càng tốt, ý thức bảo vệ thân thể cũng không ngừng tăng cao. Nhà có người lớn tuổi, người đau ốm yếu ớt thì bày lan ý ở phòng khách hoặc ở sân trước giúp vượng vận khí, cải thiện đáng kể tình hình sức khỏe.

Nhà có người lớn tuổi, người đau ốm yếu ớt thì bày lan ý ở phòng khách hoặc ở sân trước giúp vượng vận khí, cải thiện đáng kể tình hình sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

4. Cây Lan Ý hợp với người tuổi gì?

Theo quan niệm, trồng cây Lan Ý trong nhà như một loại cây cảnh sẽ mang lại sự bình yên, nguồn năng lượng tích cực cho sức khoẻ, giúp cho gia chủ tránh được những điều không may.

Ngoài ra, với ưu điểm dễ trồng và sức sống kiên cường, cây Lan Ý là biểu tượng cho ý chí phấn đấu, phát triển không ngừng. Trồng cây này trong nhà sẽ giúp gia chủ vượt qua mọi thử thách, thăng tiến trong sự nghiệp.

Theo phong thuỷ học, cây Lan Ý hợp với gia chủ mệnh Thuỷ và mệnh Kim. Từ đó, cây hợp với các tuổi như: Bính Tý (1936 và 1996), Quý Tỵ (1953 và 2013), Nhâm Tuất (1982), Đinh Sửu (1937 và 1997), Quý Hợi (1983), Giáp Thân (1944 và 2004), Đinh Mùi (1967), Ất Dậu (1945 và 2005), Nhâm Thìn (1952 và 2012), Ất Mão (1975).

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.