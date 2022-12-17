Thầy phong thủy dặn dò: có 3 lưu ý về đèn ngủ vô tình phạm phải khiến gia chủ mọi mệt, suy giảm tinh thần, vợ chồng cả ngày cãi nhau

Một trong những cách lựa chọn đèn trong phòng ngủ một cách thông minh nhất đó là chọn những loại đèn có thể tùy chỉnh ánh sáng theo nhu cầu, tâm trạng cũng như điều kiện sử dụng.

Bạn nên lưu ý là không chọn những loại bóng quá sáng, trong phòng ngủ chỉ nên để ánh sáng ở mức độ nhẹ nhàng, mờ ảo và êm dịu giúp bạn ngủ ngon giấc hơn, làm căn phòng phù hợp với đúng chức năng nghỉ ngơi vốn có của nó.

Khi được đặt đúng vị trí, đèn ngủ có tác dụng phong thủy rất tốt, giúp nuôi dưỡng tình cảm, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu bố trí không đúng cách, đèn ngủ có thể để lại không ít hậu quả đáng tiếc.

Một lỗi mà nhiều người hay gặp khi bố trí đèn ngủ là lắp đặt chúng ở ngay phía trên giường ngủ hoặc trên trần nhà, nhất là loại đèn chùm hoặc đèn lồng thường phải thiết kế thanh giá đỡ. Đây là những vị trí không tốt vì phạm phải điều tối kỵ trong phong thủy là "xà ngang đè giường". Lắp đặt đèn ngủ ở những vị trí này vừa tạo cảm giác không an toàn, vừa làm gia tăng áp lực cho tâm lý, dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe như: mất ngủ, gặp ác mộng, hô hấp kém... Giấc ngủ không ngon khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, dễ cãi vã, lục đục.

Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường, vừa tạo cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng, đồng thời cũng thuận tiện cho việc bật tắt của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đèn ngủ có hình dáng kỳ quái, sắc nhọn

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, gia chủ nên chọn đèn ngủ có hình tròn hoặc hình vuông.

Đèn ngủ hình tròn tượng trưng cho sự tròn trĩnh, viên mãn nên sẽ mang lại điều may mắn, cát tường, thuận lợi trong mối quan hệ vợ chồng nói riêng và trong cuộc sống nói chung.

Đèn ngủ hình vuông thì thể hiện sự vững chãi, bền vững, sẽ mang tới sự khăng khít, gắn bó, thuận hòa cho các cặp đôi.

Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ bạn nên chọn đèn ngủ có hình tròn hoặc hình vuông. Không nên sử dụng những loại đèn ngủ có hình dáng kỳ quái vì mang ý nghĩa không tốt.

Cũng không nên chọn đèn ngủ có hình dáng sắc nhọn, nhiều góc cạnh như hình tam giác, đa giác vì có thể hình thành thế "giác sát", ảnh hưởng xấu đến tâm lý của gia chủ, tạo sự bất an cho giấc ngủ, dễ khiến vợ chồng bất hòa.



Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.