Thầy phong thủy dặn dò: có 3 lưu ý về đèn ngủ vô tình phạm phải khiến gia chủ mọi mệt, suy giảm tinh thần, vợ chồng cả ngày cãi nhau

Nhà đẹp 17/12/2022 09:33

Đèn ngủ trong được nhiều gia đình ưa chuộng vì khiến căn phòng có điểm nhấn cũng như dễ đi vào giấc ngủ. Thế nhưng, có 3 lỗi thường thấy khi lựa chọn và bố trí đèn nhiều người vẫn mắc phải.

Nên chọn đèn có chế độ tùy chỉnh

Một trong những cách lựa chọn đèn trong phòng ngủ một cách thông minh nhất đó là chọn những loại đèn có thể tùy chỉnh ánh sáng theo nhu cầu, tâm trạng cũng như điều kiện sử dụng.

Bạn nên lưu ý là không chọn những loại bóng quá sáng, trong phòng ngủ chỉ nên để ánh sáng ở mức độ nhẹ nhàng, mờ ảo và êm dịu giúp bạn ngủ ngon giấc hơn, làm căn phòng phù hợp với đúng chức năng nghỉ ngơi vốn có của nó.

Không treo đèn ngủ trên đầu giường hoặc trần nhà

Khi được đặt đúng vị trí, đèn ngủ có tác dụng phong thủy rất tốt, giúp nuôi dưỡng tình cảm, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu bố trí không đúng cách, đèn ngủ có thể để lại không ít hậu quả đáng tiếc.

Một lỗi mà nhiều người hay gặp khi bố trí đèn ngủ là lắp đặt chúng ở ngay phía trên giường ngủ hoặc trên trần nhà, nhất là loại đèn chùm hoặc đèn lồng thường phải thiết kế thanh giá đỡ. Đây là những vị trí không tốt vì phạm phải điều tối kỵ trong phong thủy là "xà ngang đè giường". Lắp đặt đèn ngủ ở những vị trí này vừa tạo cảm giác không an toàn, vừa làm gia tăng áp lực cho tâm lý, dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe như: mất ngủ, gặp ác mộng, hô hấp kém... Giấc ngủ không ngon khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, dễ cãi vã, lục đục.

Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường, vừa tạo cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng, đồng thời cũng thuận tiện cho việc bật tắt của gia chủ.

Thầy phong thủy dặn dò: có 3 lưu ý về đèn ngủ vô tình phạm phải khiến gia chủ mọi mệt, suy giảm tinh thần, vợ chồng cả ngày cãi nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tránh đèn ngủ có hình dáng kỳ quái, sắc nhọn

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, gia chủ nên chọn đèn ngủ có hình tròn hoặc hình vuông.

Đèn ngủ hình tròn tượng trưng cho sự tròn trĩnh, viên mãn nên sẽ mang lại điều may mắn, cát tường, thuận lợi trong mối quan hệ vợ chồng nói riêng và trong cuộc sống nói chung.

Đèn ngủ hình vuông thì thể hiện sự vững chãi, bền vững, sẽ mang tới sự khăng khít, gắn bó, thuận hòa cho các cặp đôi.

Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ bạn nên chọn đèn ngủ có hình tròn hoặc hình vuông. Không nên sử dụng những loại đèn ngủ có hình dáng kỳ quái vì mang ý nghĩa không tốt.

Cũng không nên chọn đèn ngủ có hình dáng sắc nhọn, nhiều góc cạnh như hình tam giác, đa giác vì có thể hình thành thế "giác sát", ảnh hưởng xấu đến tâm lý của gia chủ, tạo sự bất an cho giấc ngủ, dễ khiến vợ chồng bất hòa.

Thầy phong thủy dặn dò: có 3 lưu ý về đèn ngủ vô tình phạm phải khiến gia chủ mọi mệt, suy giảm tinh thần, vợ chồng cả ngày cãi nhau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý

Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý

Dưới đây là những kiêng kỵ trong phong thủy về thiết kế cửa ra vào, tốt nhất khi mở cửa đừng đập vào mắt là 5 vật dưới đây bởi có thể tình cảm vợ chồng sẽ tan vỡ, sa sút tiền bạc lẫn sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy phòng ngủ lưu ý khi chọn đèn ngủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 43 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 58 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp