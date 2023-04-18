Thầy phong thủy bật mí 3 vị trí đặt cây kim tiền giúp gia chủ thúc đẩy tài lộc, gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp

Nhà đẹp 18/04/2023 17:05

Chắc không phải ai cũng biết, đặt cây kim tiền tại những vị trí này có thể kích tài lộc nhanh chóng, giúp gia chủ nhận được nhiều điềm lành về công việc và tình duyên trong cuộc sống.

Trong phòng khách

Phòng khách là vị trí trung tâm của ngôi nhà, là bộ mặt của gia chủ cũng là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, nơi tiếp đón khách quý. Đặt cây kim tiền trong phòng khách vừa giúp làm đẹp không gian sống vừa cải thiện phong thủy.

Gia chủ có thể chọn đặt cây kim tiền ở hướng Đông Nam hoặc hướng Nam. Đây là các hướng tốt thuộc cung tài lộc. Để cây kim tiền ở vị trí đó sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, chiêu tài đón lộc.

Trong phòng khách có góc khuất, góc khuyết chưa đẹp thì cũng có thể đặt cây kim tiền ở đó để che chắn, giúp ngôi nhà trong bắt mắt hơn.

Thầy phong thủy bật mí 3 vị trí đặt cây kim tiền giúp gia chủ thúc đẩy tài lộc, gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong văn phòng, xí nghiệp

Các văn phòng, xí nghiệp lớn có thể lựa chọn những chậu cây Kim Tiền có kích thước khá lớn để trang trí trong tiền sảnh, đại sảnh, vừa có tác dụng trang trí lại vừa giúp chiêu tài, vị trí đặt cũng nên ở hướng Đông Nam thuộc cung tài lộc.

Những người làm văn phòng, hoặc làm kinh doanh, các nghề liên quan nhiều đến tiền bạc có thể lựa chọn đặt những chậu cây Kim Tiền nhỏ ngay trên mặt bàn làm việc, vừa có tác dụng thư giãn vừa mang ý nghĩa thúc đẩy tài lộc, mang tới những điều tốt lành.

Thầy phong thủy bật mí 3 vị trí đặt cây kim tiền giúp gia chủ thúc đẩy tài lộc, gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt ngay trước cửa nhà

 

Cây Kim Tiền ưa sáng nên ta nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng để cây xanh tươi quanh năm, tuy nhiên không nên để ngay dưới nơi có ánh sáng quá mặt hoặc dưới ánh mặt trời, khiến cây bị vàng lá. 

 

Nếu muốn thúc đẩy tài lộc, gia chủ nên đặt loài cây phong thủy ở hướng Đông Nam hoặc hướng Nam, bởi đây là các hướng rất tốt thuộc cung tài lộc, đặt cây Kim Tiền ở vị trí này sẽ kích thích giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp, kinh doanh thuận lợi, phát đạt.

 

Ngoài ra, ta có thể chọn đặt cây Kim Tiền ở vị trí ngay trước cửa nhà, trên bậc thềm hoặc hành lang. Đây cũng là vị trí mang ý nghĩa chiêu tài, mà lại vừa có tác dụng trang trí.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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