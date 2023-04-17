Ong làm tổ trong nhà là tốt hay xấu? Báo hiệu điềm gì đến với gia chủ trong tương lai

Ong là loại động vật được cho là mang yếu tố “dương” rất nhiều. Vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí. Đồng thời, việc này cũng dự báo nhiều may mắn về mặt tài lộc đang đến, gia đình thịnh vượng, ấm no.

Bạn có biết, ong thuộc lớp côn trùng, và có bản tính sống tổ chức rất lớn? Môi trường sống quen thuộc của loài ong chính là các hốc cây, kẽ đá, cây mục,... chúng thường xây tổ trong rừng rậm, dưới đất hoặc trong các tổ ong nhân tạo do loài người nuôi lấy mật.

Theo người xưa, hiện tượng ong làm tổ trong nhà là điềm tốt. Bởi ông là loài vật mang tính dương, khi dương vượng thì sinh âm, âm dương hài hòa, tốt cho sức khỏe và tinh thần. Gia đình gia tăng vượng khí báo hiệu sự may mắn về tiền tài, ấm no và hạnh phúc.

Thức ăn chính của ong là các loại phấn hoa, ong lại sản sinh ra mật - có giá trị cao nên phong thủy luôn đánh giá ong là loài vật tượng trưng cho sự thanh khiết. Trong âm tiếng Hoa: Ong - (Phong) đồng âm với từ Phượng trong Phượng hoàng, càng thể hiện sự may mắn, cát tường.

Đặc tính tự nhiên của loài ong là ưa thích không gian yên tĩnh, có cây cỏ hoa lá để hút mật, đặc biệt là những nơi có cây cối um tùm. Những ngôi nhà có ong làm tổ, chứng tỏ đây là môi trường lý tưởng của chúng, vượng khí tràn trề, thiên nhiên xanh mát.



Theo người xưa, hiện tượng ong làm tổ trong nhà là điềm tốt - Ảnh minh họa: Internet

2. Ý nghĩa chi tiết của từng loại ong làm tổ

2.1.Ong vàng làm tổ trong nhà

Ong vàng thuộc nhóm ong bắp cày. Là loài ong thuộc nhóm ong chăm chỉ bậc nhất nhưng nổi tiếng hay xung đột, dễ gây nguy hiểm đến cho con người. Không hiền lành như những loài ong khác, ong vàng rất hiếu chiến, dữ tợn. Chúng rất dễ bị kích động nếu phát hiện mình sắp gặp nguy hiểm.

Nhưng bên cạnh đó, loài ong vốn có tập tính xã hội cao, rất siêng năng trong việc tìm kiếm nguồn mật. Những người nông dân rất biết ơn ong vàng. Vì nhờ chúng kích thích mà quá trình thụ phấn cho cây trồng rất tốt.

Nhìn chung, ong vàng làm tổ trong nhà thể hiện mọi việc thuận lợi, những điều tích cực, may mắn đang đến. Đặc biệt là trong công việc làm ăn vì ong vàng lao động rất chăm chỉ.

Ong vàng làm tổ trong nhà thể hiện mọi việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

2.2. Ong vò vẽ làm tổ trong nhà

Ong vò vẽ làm tổ trong nhà tốt hay xấu? Ong vò vẽ thuộc nhóm ong bắp cày. Chúng là loài ong có kích thước lớn nhất và cũng nguy hiểm nhất. Ong vò vẽ thường có màu nâu hoặc trắng.

Loài ong này thường chỉ làm tổ nơi lộ thiên như trên cành cây cao, những nơi có bóng râm, mát mẻ. Hiện tượng ong vò vẽ làm tổ trong nhà rất là hiếm thấy. Mà nếu có thì thường sẽ bắt gặp tổ chúng ở trên mái nhà hoặc trong góc tường. Tổ của ong vò vẽ có dạng bầu dục, màu xám.

Theo quan niệm dân gian thì hiện tượng ong vò vẽ làm tổ trong nhà là điềm báo tốt lành. Gia đình sắp có tài lộc. Và càng thịnh vượng hơn nữa nếu như ong vò vẽ làm tổ ở cửa. Ong vò vẽ vốn mang khí dương nên rất dễ bị thu hút bởi những ngôi nhà có độ ẩm cao, nhiều bóng râm (khí âm thịnh). Sự xuất hiện của chúng mang lại cân bằng âm dương cho ngôi nhà, mang lại may mắn, giàu có cho gia chủ.

Theo quan niệm dân gian thì hiện tượng ong vò vẽ làm tổ trong nhà là điềm báo tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Ong ruồi làm tổ trong nhà

Ong ruồi là một trong những loài ong có kích thước khác biệt rõ ràng với đồng loại. Chúng chỉ to bằng cỡ hạt đậu nành và số lượng 1 tổ rất nhiều cá thể ong. Thông thường, các nơi ít ánh sáng tự nhiên nhiều không gian râm mát là nơi ưa thích để làm tổ của ong ruồi.

Việc xuất hiện ong ruồi trong khu vực bạn đang sống cũng được các chuyên gia đánh giá là việc rất tốt, chứng tỏ môi trường xung quanh bạn ít ô nhiễm, khói bụi đô thị, không khí rất trong lành. Bất kể nơi nào trong khu vực nhà bạn có ong ruồi xuất hiện, đều mang ý nghĩa rất tích cực, năng lượng tốt.

2.4. Ong mật làm tổ trong nhà

Cũng giống với những loài ong khác, ong mật cũng rất ưa thích những nơi khuất ánh sáng, chuộng bóng râm để xây tổ và được xem là loài ong hiền nhất. Nhưng khi bạn gây nguy hại đến tổ của chúng thì chúng cũng sẽ hung hăng không khác gì ong vò vẽ hay ong vàng, sẵn sàng tấn công bạn ngay lập tức.

Theo dân gian, khi ong mật vào nhà làm tổ rất ý nghĩa, sẽ mang đến nguồn sinh

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.