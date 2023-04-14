Top đồ vật nên treo trước cửa nhà để giữ bình yên, gọi tài lộc

Treo gương bát quái ngay trước và trên cửa chính sẽ giúp phản hồi những mũi tên độc bắn vào nhà. Tuyệt đối không được đặt gương bát quái bên trong nhà vì sẽ phản tác dụng. Nó chỉ thật sự thích hợp với thế nhà xấu, tác dụng trừ tà, phá những luồng khí xấu và thu hút may mắn. Còn những thế nhà tốt, hãy cân nhắc về việc dùng gương bát quái. Bạn cũng có thể dùng những vật khác nhẹ nhàng và dễ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể đặt tiền xu kích lộc. Bởi trong phong thủy muốn hút tài lộc vào nhà, kích thích vận may thì đặt đồng tiền xu sẽ giúp bạn xua đuổi vận xui ra khỏi nhà. Đặc biệt, nếu như bạn chọn được những đồng tiền xu có chạm khắc rồng thì đồng tiền càng hút tài lộc, giúp bạn phất lên như diều gặp gió.

Tiền xu kích lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đá phong thủy

Đá phong thủy cũng là gợi ý tuyệt vời để bạn xua đi chướng khí ở không gian sống và bảo vệ các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Nhiều gia đình đã mua những loại đá quý về và lên chùa nhờ làm phép sau đó treo ở khu vực cửa ra vào. Ngoài ra, bạn cũng có thể đeo lá bùa hộ thân thỉnh ở chùa và trang sức phong thủy làm từ đá thạch anh, hổ phách… để tăng thêm sự an yên cho mình.

Treo chuông gió

Theo các chuyên gia phong thủy thì việc treo chuông gió không đơn giản chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn có thêm điểm nhấn mà còn là một vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, tiền tài, thu hút tài lộc cho gia chủ.

Khi bạn treo chuông gió trước cửa, những âm thanh của chuông gió chính là nguồn năng lượng vô hình rất tốt cho ngôi nhà của bạn, tiếng chuông gió giúp gọi đến những điều tốt lành, may mắn đến gia đình của bạn.

Khi bạn treo chuông gió trước cửa, những âm thanh của chuông gió chính là nguồn năng lượng vô hình rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vật có màu đỏ

Ngoài những vật bên trên thì bạn cũng có thể chọn trừ tà khí bằng những vật có màu đỏ. Vì theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là gam màu mà ma quỷ rất sợ.

Do đó, nếu muốn căn nhà bớt u ám và xua đuổi tà ma thì bạn nên chọn những vật có màu đỏ để trang trí trong phòng. Thậm chí, sự xuất hiện của những vật màu đỏ còn có tác dụng tăng cường vận khí, thêm tài lộc, hóa giải thị phi… rất hiệu quả.

Ngoài những vật bên trên thì bạn cũng có thể chọn trừ tà khí bằng những vật có màu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.