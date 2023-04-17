Cách đơn giản hóa giải cửa chính phạm thế sát trong phong thủy để tránh bị thị phi, bệnh tật...

Nhà đẹp 17/04/2023 11:18

Ở đô thị thế phạm cửa cuốn trong phong thủy rất dễ gặp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, có những cách hóa giải đơn giản, giúp không gian sống hài hòa, đón thêm nhiều vượng khí.

 

Theo quan niệm phong thủy, cửa chính phạm sát khiến những người trong nhà thường gặp thị phi, lời qua tiếng lại... nặng hơn thì có thể bị đụng xe, bệnh tật...

I. Cửa chính phạm sát khi nào?

1. Hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau

Phong thuỷ cho rằng, nếu hai ngôi nhà có cửa chính xung đối nhau sẽ làm cho khí nhà này xông thẳng vào cửa nhà kia, chắc chắn sẽ có một nhà bị ảnh hưởng xấu. Để khắc phục điều này, có thể treo chuông gió hoặc treo bốn chữ Thiên Quan Tứ Phúc ở cửa chính.

Ngoài ra, để hoá giải còn có thể dùng đôi con nghê, tượng Quan Công, tượng Phật Bà để trấn ở cửa hoặc dùng những loại cầu thuỷ tinh treo trước cửa.

2. Cửa chính thông với cửa hậu

Nếu cửa chính của ngôi nhà thông với cửa hậu và cửa giữa (nếu có) thì sẽ tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khí vào sẽ bị thất tán hết, chủ tiền tài không vượng, hao tổn tiền của, không giữ được tài lộc.

Trong trường hợp này cần sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn ở giữa để cửa chính và cửa phụ không nhìn thấy nhau nữa. Ngoài ra, có thể dùng cầu thuỷ tinh treo ở vị trí thông giữa hai cửa, dùng tượng rùa đầu rồng hoặc tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ.

Cách đơn giản hóa giải cửa chính phạm thế sát trong phong thủy để tránh bị thị phi, bệnh tật... - Ảnh 1
Mở cửa chính nhìn thấy nhà vệ sinh – nơi uế khí nặng nhất trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

3. Cửa chính đối diện cửa nhà vệ sinh

Mở cửa chính nhìn thấy nhà vệ sinh – nơi uế khí nặng nhất trong nhà, tài khí bị uế khí bao trùm, tài lộc sa sút nhanh chóng.

4. Mở cửa chính nhìn thấy gương

Gương có tác dụng phản xạ từ trường nên sẽ khiến cho tài khí bị phản xạ ra ngoài, ngăn cản Thần Tài vào nhà, đương nhiên vận trình sự nghiệp và tài lộc của gia chủ khó có thể tốt được.

II. Cách hóa giải thế phạm cửa cuốn cho ngôi nhà 

1. Trồng cây xanh trước nhà để hóa giải cửa cuốn phạm sát

Đây là biện pháp tối ưu được khá nhiều gia chủ lựa chọn. Cây xanh được trồng như "tấm bình phong" thực vật vừa che chắn, vừa tạo bóng mát, còn hạn chế được tầm nhìn của người ngoài nhìn vào nhà.

Cách này giúp hóa giải thế xấu phong thủy "cửa đối cửa", lại giúp không gian sống trở nên hài hòa, đem lại nhiều vượng khí hơn, giúp ngôi nhà có thêm không gian sống lành mạnh, tinh thần và sức khỏe tốt thêm.

Việc cần làm là chọn những cây to, tán rộng – nhưng lưu ý bố trí để cây không che kín toàn bộ cửa nhà - vì như thế sẽ cản nguồn năng lượng tích cực từ ngoài vào trong nhà.

Cách đơn giản hóa giải cửa chính phạm thế sát trong phong thủy để tránh bị thị phi, bệnh tật... - Ảnh 2
Cây xanh được trồng như "tấm bình phong" thực vật vừa che chắn - Ảnh minh họa: Internet

2. Dùng rèm hay đặt bình phong bằng gỗ bên trong cửa cuốn

Dùng thêm rèm, hay đặt bình phong gỗ cũng là giải pháp để hóa giải "cửa đối cửa" nhà hàng xóm. Cách này không chỉ giúp tô điểm cho không gian ngôi nhà thêm sang trọng, còn khắc chế tối ưu thế kị "trực lai, trực khứ".

Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp với các gia chủ ưa chuộng phong cách nội thất tân cổ điển hài hòa nét Á Đông truyền thống.

Cách đơn giản hóa giải cửa chính phạm thế sát trong phong thủy để tránh bị thị phi, bệnh tật... - Ảnh 3
Dùng thêm rèm, hay đặt bình phong gỗ cũng là giải pháp để hóa giải "cửa đối cửa" - Ảnh minh họa: Internet

3. Treo Hổ phù an gia hóa sát cửa cuốn

Đây là một đấu pháp hóa giải tối ưu hàng đầu trong phong thủy - vừa giải trừ các uy hiếp do thế "cửa đối cửa" gây ra, vừa đem lại bình an cho gia đình, mà không ảnh hưởng tới nhà hàng xóm.

An vị Hổ phù an gia hóa sát tại vị trí cổng, hoặc cửa chính để giải trừ sát khí, trấn trạch, an gia, giúp cải thiện khí trường, thu hút sinh khí tốt vào nhà, đưa lại tài lộc dồi dào cho gia chủ.

Hổ phù là pháp khí đặc biệt, chế tác 100% đồng nguyên chất, được khai quang gia trì vào ngày đắc linh khí. Thường gia chủ đặt Hổ phù an gia hóa sát sẽ được thầy phong thủy hướng dẫn ngày tốt, giờ đẹp để an vị vật phẩm phong thủy này phát huy tối đa công năng.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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