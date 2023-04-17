Phạm đại kỵ trong bài trí Quả cầu phong thủy, tai hại đủ đường, tiền mất tật mang

Quả cầu phong thủy hay còn gọi là cầu đá phong thủy, là vật phẩm phong thủy có dạng khối cầu và được làm từ các loại chất liệu quý hiếm hoàn toàn tự nhiên như pha lê, thạch anh, ruby, đá xà cừ, đá mắt hổ hay ngọc bích.

Các loại đá phong thủy có nguồn gốc tự nhiên đều có từ trường nhất định sẽ giảm bớt yếu tố tiêu cực của môi trường nhưng nhìn chung vẫn thúc đẩy vượng khí cho ngôi nhà, môi trường sống, có tác động tích cực đến con đường công danh tài lộc của gia chủ.

Quả cầu phong thủy mang lại rất nhiều tác dụng trong cuộc sống con người, về mặt sức khỏe, may mắn hay tiền tài. Từ xưa, người cổ sử dụng cầu phong thủy làm từ đá quý hiếm để xua đuổi tà vận, cầu may mắn tiền tài và thể hiện sự quyền uy, địa vị của mình.

Quả cầu phong thủy góp phần nâng cao phong thủy cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, nhiều nhà kinh doanh dùng quả cầu phong thủy để trang trí nhằm tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian nội thất và góp phần nâng cao phong thủy cho cả gia đình.

Một số công dụng của quả cầu phong thủy như:

- Mở mang trí tuệ, giúp việc học hành tiến bộ hơn, củng cố các mối quan hệ. Điều này phù hợp để đặt trong phòng làm việc của những nhà trí thức như các nhà nghiên cứu hay chính trị gia.

- Mang lại may mắn cho gia chủ, thuận lợi cho con đường công danh và đỗ đạt cao.

- Hạn chế hung khí bên trong con người. Tạo ra sự cân bằng cho tâm hồn, thư giãn.

- Giúp tránh khỏi bệnh tật và những điều xấu.

3. Vị trí đặt quả cầu phong thủy

- Treo trước nhà: Có tác dụng hấp thụ năng lượng sinh khí tốt, đồng thời loại bỏ khí xấu, đem lại khí dương tích cực, hóa giải mâu thuẫn trong các mối quan hệ giao tiếp. Đặc biệt là gia chủ trở nên tự tin và thông suốt hơn, còn ngôi nhà trở nên sáng và có nguồn sức sống tươi mát.

Treo quả cầu phong thủy trước nhà đuổi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt ở giữa nhà: Giúp lưu thông các luồng khí tốt trong ngôi nhà, người già phòng tránh được bệnh tật, tinh thần minh mẫn sảng khoái, gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Đặt quả cầu phong thủy giữa nhà tránh bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt trên bàn làm việc: Giúp chủ nhân làm việc hiệu quả, thông tuệ trí óc, khai sáng những ý tưởng mới, đưa ra những quyết định đúng đắn, hứa hẹn mang lại thành công trên con đường công danh sự nghiệp.

- Đặt trên bàn học: Giúp học sinh học hành minh mẫn, sáng suốt, cải thiện kết quả học tập, thi cử.

Đặt trên bàn học, bàn làm việc giúp vượng công danh - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt trên két sắt: thu hút tiền tài cho gia chủ. Trong trường hợp quả cầu đá có nhiều góc cạnh thì bạn có thể đặt ở những nơi khí yếu trong nhà, ví dụ như cầu thang để tạo ra luồng khí mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.