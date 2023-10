Vật phẩm phong thủy mà người kinh doanh cần mua để việc làm ăn ngày càng vượng phát

Dân gian quan niệm thần tài không chỉ giúp hút tài vận vào nhà, khiến việc mua bán luôn thuận lợi, mà còn là vị thần “giữ của”, tránh việc tài sản trong nhà tiêu hao, thất thoát. Do đó, tượng thần tài luôn là gợi ý hàng đầu mỗi khi kể tên các vật phẩm phong thuỷ.

Vị trí đặt thần tài tốt nhất là trước cửa ra vào, hướng thẳng ra cửa trước. Tuyệt đối không đặt tượng ở nơi ngủ hay chỗ nghỉ ngơi, vì như thế không nhận được may mắn.

Hiện nay rất nhiều người sử dụng tượng cóc ba chân trong nhà, cửa hàng cửa hiệu nhằm mục đích hút tài lộc. Trong truyền thuyết, cóc 3 chân ngậm tiền được mô tả là có thể "phun ra của cải" và chỉ sống ở những nơi có sự giàu có. Nó rất nhạy cảm với các "mùi" của sự giàu có.

Cóc 3 chân thu tài. Ảnh minh họa: Internet

Loại cóc này đặt ở vị trí sạch sẽ, sáng sủa, có thực vật xanh. Cóc thường được đặt trong nhà dưới bàn thờ Thần linh Gia tiên (không đặt trên bàn thờ), hoặc đặt cạnh ban thờ Thần tài để thu tài. Cóc có thể đặt trông theo hướng bất kỳ, nhưng hướng vào trong vẫn là hướng trông tốt nhất mà đại đa số cửa hàng áp dụng.

3. Tỳ hưu

Trong phong thuỷ, tỳ hưu là linh vật mang lại may mắn và tiền bạc vì tỳ hưu không ăn thức ăn, nó chỉ ăn vàng, bạc và không có hậu môn. Do vậy, vàng bạc mà nó ăn vào không thể thoát đi đâu, lúc nào cũng no căng bụng.

Tỳ hưu. Ảnh minh họa: Internet

Tỳ hưu trở thành vật phẩm quý giá, là món quà ý nghĩa dành tặng lãnh đạo, người thân, bạn bè dịp tân gia hay khai trương cơ sở kinh doanh mới.

4. Tượng Phật Di Lặc

Phật Di Lặc là được nhiều người Á Đông thờ phụng. Ngài được cho là biểu tượng của sự hạnh phúc, thịnh vượng, công danh. Hình tượng Ngài Di Lặc thường đi cùng với túi tiền, xâu tiền vàng. Chính vì vậy, nhiều đơn vị kinh doanh, người làm ăn cũng đặt thờ tượng Phật Di Lặc để cầu may mắn, kinh doanh phát đạt.

Tượng Phật Di Lặc. Ảnh minh họa: Internet

Trong kinh doanh, mua bán, tượng phật Di Lặc còn giúp giảm cảm giác căng thẳng, áp lực, đồng thời giảm bớt sự thù địch, từ đó việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn nhiều.

5. Quả đu đủ phong thủy

Quả đu đủ biểu trưng cho sự sung túc đầy đủ. Người đời dùng quả đu đủ trạm khắc đá với hy vọng giúp thu tài về.

Quả đu đủ phong thủy. Ảnh minh họa: Internet

Quả đu đủ đá phong thủy có thể đặt tại góc tụ tài trong nhà, trên bàn thờ, trên bàn làm việc để trợ giúp ta thu tài về. Màu vàng đậm ở đuôi quả đu đủ, và nhạt dần về phía đầu cuống. Cả đĩa đặt quả đu đủ cũng phát sáng, nhưng yếu hơn. Quả đu đủ càng to thì nó thu tài càng mạnh.

6. Tượng cá chép

Cá chép là linh vật gắn liền với câu thành ngữ “cá chép hoá rồng”, kể về một loài vật rất giỏi, rất can trường, vượt ải long môn để hóa thành rồng. Do đó, trong công việc, trưng bày tượng cá chép biểu trưng cho sự thăng quan tiến chức, cầu tiền tài và danh vọng.

Tượng cá chép. Ảnh minh họa: Internet

Trong kinh doanh, muốn “tiền vô như nước” thì đặt cá chép ở quầy thu ngân. Còn trong công việc, để mong cầu sự thăng tiến thì nên đặt tượng cá ngay bàn làm việc.

Nên đặt tượng cá ở hướng Đông Nam, cung Phú Quý để gia tăng sự sung túc, giàu có. Không nên đặt cá ở các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc vì các hướng này khắc với hành Thuỷ của cá.

7. Tượng Tam Đa

Tượng Tam Đa. Ảnh minh họa: Internet

Tam Đa hay còn gọi là Phúc Lộc Thọ là các vị Thần biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc và trường thọ. Đây là những điều mà con người luôn muốn đặt được trong cuộc sống. Đặt tượng Tam Đa trong nhà, hay cửa hàng kinh doanh vừa mang lại tính thẩm mĩ, vừa thể hiện giá trị phong thủy tốt của tượng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.