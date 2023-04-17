Những loại cây đặt sai vị trí trong phong thủy nhà ở khiến tài lộc nối gót ra đi

Trong phòng khách, bạn không nên đặt các loại cây như xương rồng, lô hội, cây tùng. Những loại cây này mang "sát khí". Nếu trồng những loại cây này trong phòng khách sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, gây tranh cãi, bất hòa.

Bạn có thể trồng những chậu xương rồng nhỏ để làm cảnh nhưng tuyệt đối không nên trồng những cây to, chiếm diện tích lớn trong nhà.

Hoa tulip có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng nếu đặt sai vị trí nó trở thành cây hoa xua đuổi tài lộc. Phong thủy cho rằng không nên đặt hoa tulip trong phòng làm việc. Lý do là nó sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy phòng làm việc, khiến công việc xuất hiện nhiều trở ngại, đường công danh dễ gặp phải rắc rối.

Hoa tulip. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hoa tulip có chất kiềm độc, nếu vô tình động vào sẽ dễ khiến tóc và lông rụng. Theo các chuyên gia thì có một số người tiếp xúc với loài hoa này còn bị hói cả đầu.

3. Dạ lan hương

Dạ lan hương. Ảnh minh họa: Internet

Cây dạ lan hương được nhiều người yêu thích vì có vẻ đẹp bắt mắt và mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên, đây là một loại cây cảnh mà người xưa tránh trồng trong nhà vì với đặc tính nở vào ban đêm khiến họ tin rằng cây có liên hệ với năng lượng của các vong linh, nếu trồng chúng trong nhà sẽ làm mất cân bằng âm dương trong căn nhà và mang đến nguồn năng lượng xấu cho gia chủ. Nó sẽ kích thích xúc giác mãnh liệt, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ, vô cùng nguy hiểm đối với người mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch.

4. Hoa bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn là loại cây cuối cùng linh hồn nhìn thấy khi đi qua cầu Nại Hà trước khi chuyển sinh sang một kiếp mới. Vậy nên người ta tin rằng nó có năng lượng âm gắn kết với bỉ ngạn, nghĩa là loại hoa này trồng ở đâu sẽ khiến âm khí không tốt sản sinh.

Hoa bỉ ngạn. Ảnh minh họa: Internet

Không nên trồng hoa bỉ ngạn ở bất kỳ vị trí nào trong nhà vì hoa bỉ ngạn không chỉ mang điềm dữ, phân li mà còn khiến công việc làm ăn cũng trở nên khó khăn, nhiều trở ngại, ảnh hưởng tiêu cực tới tài lộc trong nhà.

5. Cây hòe

Cây hòe. Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, nếu trồng cây hòe trong vườn sau nhà sẽ ảnh hưởng không tốt đến đường công danh của gia chủ. Việc làm ăn thường đối mặt với khó khăn, hiếm có cơ hội tốt xuất hiện. Ngược lại, nếu trồng hoa hòe trước nhà, lại đem đến may mắn, đôi khi là đem lại tài lộc.

6. Cây héo

Ngôi nhà cũng như bản thân chúng ta cũng cần có sự sống, sự tươi mới, vui vẻ. Trong khi đó những loại cây héo úa chỉ mang đến sự tẻ nhạt, u buồn, thiếu sức sống. Dù loại cây đó có đẹp hay quý cỡ nào, một khi đã héo tàn, không còn sống thì bạn đừng tiếc mà giữ trong nhà bởi chúng chỉ mang vận khí xấu. Để tránh điều này xảy ra, tốt nhất bạn nên dành thời gian chăm sóc cho cây, chăm bón, tưới nước thường xuyên.

Cây héo. Ảnh minh họa: Internet

7. Những loại cây lá dài nhọn, tính âm

Những loại cây tính âm như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng không nên được trồng trong nhà. Nếu chúng sống trong nhà tốt nghĩa là nhà bạn có âm khí, không sạch sẽ. Ngoài ra, những loại cây lá nhọn không mang ý nghĩa tốt trong phong thủy, dễ làm gia chủ vướng vào tranh chấp cãi cọ.

Tránh trồng nhiều cây nhọn, có tính âm. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.