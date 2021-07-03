Phát mê với ‘ngôi nhà trên mây’ sang - xịn - mịn của cặp đôi Hà Thành

Ngày nay, những căn hộ có cấu trúc nằm trên tòa nhà cao tầng với thiết kế cao cấp, sang trọng và tầm nhìn đẹp khá được ưa chuộng và đáng mơ ước. Không những thế, những “ngôi nhà trên mây” còn mang đến cho gia chủ cảm giác thư thái, thư giãn. Song, mức giá thành của các căn hộ như vậy thường không hề rẻ.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Nguyễn Vân Anh đã chia sẻ căn hộ rộng 118 mét vuông nằm ở tầng trên cùng của toà nhà toạ lạc tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Căn hộ không chỉ mang đến một vẻ đẹp sang trọng mà còn có sở hữu những đồ nội thất cao cấp và hiện đại, xứng tầm đẳng cấp thượng lưu.

Nội thất được sử dụng chủ yếu nguyên liệu gỗ - Ảnh: FBNV Các gian phòng của căn hộ hầu như không ngăn cách bằng vách ngăn - Ảnh: FBNV Không gian phòng khách liền với ban công thoáng mát mỗi khi mở cửa - Ảnh: FBNV Căn hộ được lắp đặt sàn gỗ sáng sủa và mát mẻ - Ảnh: FBNV Không gian bếp rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái khi nấu nướng - Ảnh: FBNV

Cô nàng cho hay: “Mình đã mua thô và tự tay chau chuốt hoàn thành siêu nhanh trong 2 tháng từ đất thô tới khi mở cửa. Đồng thời, sở thích của mình là được tự tay thiết kế những thứ tiện ích nhỏ xinh trong các góc nhà. Và căn hộ cũng chú trọng về sự an toàn cho hai bạn nhỏ của mình nữa”.

Theo như chia sẻ của chủ nhân của ngôi nhà, căn hộ phù hợp với gia đình từ 4 đến 6 người, bao gồm: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 nhà bếp, 2 ban công hứng nắng và gió vô cùng thoáng đãng và trong lành.

Phòng ngủ mang đến cảm giác ấm cúng cho gia chủ - Ảnh: FBNV Các tủ quần áo được lắp đặt sát tường, kết hợp với cánh cửa kéo tiện lợi - Ảnh: FBNV Căn phòng được thiết kế tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa - Ảnh: FBNV Các đồ nội thật thường nhỏ gọn và chứa nhiều công năng - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh thông thoáng và gọn gàng - Ảnh: FBNV Một góc bàn làm việc được làm bằng chất liệu đá hoa cương - Ảnh: FBNV

Với thiết kế không gian thông thoáng, đón lượng ánh sáng và không khí tự nhiên, đây là một trong những mẫu căn hộ đẹp đáng để bạn tham khảo khi muốn sở hữu cho mình một căn hộ mơ ước như thế này.