Phát hiện bát hương có 4 hiện tượng bất thường: gia chủ cần hết sức cảnh giác trong mọi việc, coi chừng biến cố ập đến lúc nào không hay biết

Theo đúng phong thủy, bát hương được đặt chính giữa trên bàn thờ và đại kỵ việc di chuyển. Không chỉ bát hương mà các vật phẩm thờ cúng trên ban thờ đều hạn chế việc xê dịch khi không cần thiết. Nguyên nhân là bởi bát hương là nơi giáng ngự của các đấng linh thiêng. Vì thế yêu cầu sự thanh tịnh. Bát hương bị động chạm, di chuyển thường xuyên gây kinh động lư hương, các cụ cũng không thể toàn tâm toàn ý phù hộ cho con cháu.

Khi lau bàn thờ và bát hương, gia chủ đừng dùng nước lã. Hãy lấy rượu pha loãng với gừng giã nhỏ để lau. Dân gian cho rằng, rượu gừng có công dùng tẩy uế, xua đuổi xui xẻo rất tốt. Ngoài ra, rượu tỏi cũng có tác dụng tương tự như vậy. Nếu không có hai loại rượu trên, hãy dùng nước ấm (nước đun sôi và để nguội bớt) lau bàn thờ.

Theo phong thủy, bát hương bị dịch chuyển sẽ mang tới tai họa cho gia đình. Khi lau chùi bàn thờ và bát hương, gia chủ cần dùng tay sạch và khăn sạch. Chỉ đến ngày cuối năm mới rút bớt chân hương. Khi rút chân hương cũng không được thay đổi vị trí của bát hương.

Phải lau bài vị trước rồi mối đến bát hương; bát hương của thần Phật trước rồi mới đến bát hương tổ tiên để tránh hao tài.

Trong bát hương có cát

Nhiều gia đình sử dụng cát bỏ vào bát hương để cắm hương. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Theo phong thủy, cát là thứ bụi bặm, ô uế không được để trong các vật linh thiêng như bát hương. Để cát trong bát hương, gia chủ khó tránh tai ương, xui xẻo.

Gia chủ nên dùng tro rơm bỏ vào trong bát hương. Làm như vậy mới thu hút tài lộc, mang bình an đến cho gia đình.

Bát hương tự nhiên bốc cháy

Về khoa học với nhiều người, bát hương bốc cháy đơn giản là do ai đó thắp hương chưa dập tắt hết lửa nên bắt lửa sang các que hương khác và làm búng cháy lên. Chân nhang được làm từ vật liệu khô, nên dễ cháy, do đó chỉ cần còn tàn lửa hoặc quên không dập hết lửa ở que nhang nào nó cũng sẽ dẫn tới việc bát hương bị cháy khi tàn lửa rơi xuống. Nếu thời tiết hanh khô thì càng khiến hiện tượng này xảy ra thường xuyên.

Nhưng với nhiều người theo trường phái duy tâm, thì hiện tượng này gắn với vấn đề tâm linh. Bát hương đột nhiên bốc cháy là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm. Người ta tin rằng đây là điềm báo xui xẻo, cảnh báo gia chủ trong thời gian tới sẽ gặp biến cố, cần hết sức cẩn trọng trong mọi công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Bát hương chông chênh

Bát hương là vật vô cùng quan trọng và linh thiêng trên bàn thờ của mỗi gia đình. Vị trí của bát hương phải cố định, vững chắc ở chính giữa bàn thờ, không đặt chông chênh, để lệch sang trái hay sang phải. Nếu thấy bát hương đặt chông chênh, lệch trái hoặc lệch phải bạn hãy điều chỉnh ngay để tránh rước họa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.