Gia chủ dễ nghèo khó nếu 3 vị trí này trong nhà trống rỗng: tài lộc tiêu tán, sự nghiệp khó mà thăng tiến

Nhà đẹp 13/04/2023 12:05

Thầy phong thủy căn dặn, những vị trí này trong nhà tốt nhất đừng để trống rỗng vì đó chính là bộ mặt của cả căn nhà. Nếu phạm phải gia chủ làm ăn khó bật lên được, hối hận cả đời.

Phòng khách 

Bên cạnh phòng bếp, phòng khách cũng là nơi quyết định phúc khí của cả gia đình. Người xưa rất chú trọng không gian phòng khách, nhất là về phong thủy. Vì vậy, người xưa khuyên hậu thế không được để phòng khách trống rỗng.

Phòng khách được nhiều người ghé thăm, ấy là khi vận khí hưng vượng. Chủ nhà có nhiều người ghé thăm mỗi ngày thì vận khí càng tăng lên, dễ đạt được thành công như mong đợi.

Gia chủ dễ nghèo khó nếu 3 vị trí này trong nhà trống rỗng: tài lộc tiêu tán, sự nghiệp khó mà thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người xưa có câu: “Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng mọi người”, một bàn tay không làm nên tất cả, nhất định cần phải có sự trợ giúp, giúp sức của mọi người. Một người có được sự tin tưởng, quý mến của mọi người, nhất định sẽ có nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Ngược lại, một người có tính cách cộc cằn, luôn so đo tính toán thì sẽ có ít người nguyện ý kết giao với họ.

Tốt hơn hết, bạn nên bài trí phòng khách một cách nhã nhặn, gọn gàng và sạch sẽ là đủ. Chủ nhà không cần bày biện phòng khách với nhiều của cải vật chất. Chỉ cần bạn bày biện phòng khách gọn gàng, bắt mắt, đầy thi vị là cũng đủ để mời gọi phúc khí vào trong nhà rồi.

Phòng sách

Ông bà ta từ xưa đã rất chú trọng tới việc giáo dục, học hành. Muốn con cháu sung túc, phòng sách phải phong phú. Một gia đình coi trọng vào việc giáo dục con cháu về cả tri thức lẫn cách đối nhân xử thế thì gia phong càng vượng.

Người có tri thức sẽ tự tin và dễ dàng thành công hơn. Kiến thức càng nhiều, kinh nghiệm tích lũy cũng nhiều. Các bậc thánh hiền này xưa rất coi trọng việc truyền thụ tri thức cho thế hệ sau. Đó chính là tài sản quý giá nhất của đời người.

Gia chủ dễ nghèo khó nếu 3 vị trí này trong nhà trống rỗng: tài lộc tiêu tán, sự nghiệp khó mà thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà bếp

Người xưa cho rằng "Lương thực là của trời cho". Nếu gian bếp trống rỗng nghĩa là không nhận được phước trời ban.

Các cụ ngày xưa cũng thường đánh giá cuộc sống của một gia đình thông qua chuyện bếp núc. Căn bếp không có gì là dấu hiệu phong thủy không tốt.

Việc ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý không đại diện cho hạnh phúc nhưng ăn no mặc ấm là một trong những tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống. Nếu căn bếp trống rỗng, lương thực không đủ, ăn bữa nay lo bữa mai thì gia đình khó có cuộc sống như ý.

Căn bếp cũng phản ảnh mức độ hạnh phúc của gia đình. Nếu mọi người hòa thuận, bữa cơm gia đình tụ tập đông đủ, ngập tràn tiếng cười thì đó là một điều phúc đức. Bếp khô quạnh, trống trơn, người trong nhà dửng dưng, không quan tâm đến nhau thì gia đạo không thể hưng thịnh.

Gia chủ dễ nghèo khó nếu 3 vị trí này trong nhà trống rỗng: tài lộc tiêu tán, sự nghiệp khó mà thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thùng gạo

Theo ông bà ta xưa cho rằng "Lương thực là của trời cho". Nếu gian bếp trống rỗng nghĩa là không nhận được phước trời ban.

Cổ nhân xưa cũng thường đánh giá cuộc sống của một gia đình thông qua chuyện bếp núc. Căn bếp không có gì là dấu hiệu phong thủy không tốt. Việc ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý không đại diện cho hạnh phúc nhưng ăn no mặc ấm là một trong những tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống. Nếu căn bếp trống rỗng, lương thực không đủ, ăn bữa nay lo bữa mai thì gia đình khó có cuộc sống như ý.

Thùng gạo trong nhà cũng phản ảnh mức độ hạnh phúc của gia đình. Nếu như thùng gạo mà để trống trơn, người trong nhà dửng dưng, không quan tâm đến nhau thì gia đạo không thể hưng thịnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 đệ nhất cây cảnh hút ẩm, diệt nấm mốc, thanh lọc không khí khiến nhiều người thắc mắc: Sao không nói sớm?

4 đệ nhất cây cảnh hút ẩm, diệt nấm mốc, thanh lọc không khí khiến nhiều người thắc mắc: Sao không nói sớm?

Cây trồng trong nhà không chỉ có tác dụng trang trí mà có khả năng thanh lọc không khí, hút độ ẩm, chống nấm mốc.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp vị trí trống rỗng trong nhà thùng gạo trống rỗng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 30 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ