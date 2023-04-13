Gia chủ dễ nghèo khó nếu 3 vị trí này trong nhà trống rỗng: tài lộc tiêu tán, sự nghiệp khó mà thăng tiến

Bên cạnh phòng bếp, phòng khách cũng là nơi quyết định phúc khí của cả gia đình. Người xưa rất chú trọng không gian phòng khách, nhất là về phong thủy. Vì vậy, người xưa khuyên hậu thế không được để phòng khách trống rỗng.

Người xưa có câu: “Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng mọi người”, một bàn tay không làm nên tất cả, nhất định cần phải có sự trợ giúp, giúp sức của mọi người. Một người có được sự tin tưởng, quý mến của mọi người, nhất định sẽ có nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Ngược lại, một người có tính cách cộc cằn, luôn so đo tính toán thì sẽ có ít người nguyện ý kết giao với họ.

Phòng khách được nhiều người ghé thăm, ấy là khi vận khí hưng vượng. Chủ nhà có nhiều người ghé thăm mỗi ngày thì vận khí càng tăng lên, dễ đạt được thành công như mong đợi.

Tốt hơn hết, bạn nên bài trí phòng khách một cách nhã nhặn, gọn gàng và sạch sẽ là đủ. Chủ nhà không cần bày biện phòng khách với nhiều của cải vật chất. Chỉ cần bạn bày biện phòng khách gọn gàng, bắt mắt, đầy thi vị là cũng đủ để mời gọi phúc khí vào trong nhà rồi.

Phòng sách

Ông bà ta từ xưa đã rất chú trọng tới việc giáo dục, học hành. Muốn con cháu sung túc, phòng sách phải phong phú. Một gia đình coi trọng vào việc giáo dục con cháu về cả tri thức lẫn cách đối nhân xử thế thì gia phong càng vượng.

Người có tri thức sẽ tự tin và dễ dàng thành công hơn. Kiến thức càng nhiều, kinh nghiệm tích lũy cũng nhiều. Các bậc thánh hiền này xưa rất coi trọng việc truyền thụ tri thức cho thế hệ sau. Đó chính là tài sản quý giá nhất của đời người.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà bếp

Người xưa cho rằng "Lương thực là của trời cho". Nếu gian bếp trống rỗng nghĩa là không nhận được phước trời ban.

Các cụ ngày xưa cũng thường đánh giá cuộc sống của một gia đình thông qua chuyện bếp núc. Căn bếp không có gì là dấu hiệu phong thủy không tốt.

Việc ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý không đại diện cho hạnh phúc nhưng ăn no mặc ấm là một trong những tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống. Nếu căn bếp trống rỗng, lương thực không đủ, ăn bữa nay lo bữa mai thì gia đình khó có cuộc sống như ý.

Căn bếp cũng phản ảnh mức độ hạnh phúc của gia đình. Nếu mọi người hòa thuận, bữa cơm gia đình tụ tập đông đủ, ngập tràn tiếng cười thì đó là một điều phúc đức. Bếp khô quạnh, trống trơn, người trong nhà dửng dưng, không quan tâm đến nhau thì gia đạo không thể hưng thịnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thùng gạo

Theo ông bà ta xưa cho rằng "Lương thực là của trời cho". Nếu gian bếp trống rỗng nghĩa là không nhận được phước trời ban.

Cổ nhân xưa cũng thường đánh giá cuộc sống của một gia đình thông qua chuyện bếp núc. Căn bếp không có gì là dấu hiệu phong thủy không tốt. Việc ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý không đại diện cho hạnh phúc nhưng ăn no mặc ấm là một trong những tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống. Nếu căn bếp trống rỗng, lương thực không đủ, ăn bữa nay lo bữa mai thì gia đình khó có cuộc sống như ý.

Thùng gạo trong nhà cũng phản ảnh mức độ hạnh phúc của gia đình. Nếu như thùng gạo mà để trống trơn, người trong nhà dửng dưng, không quan tâm đến nhau thì gia đạo không thể hưng thịnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.