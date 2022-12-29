Những lưu ý cần tránh khi thiết kế cửa sổ cho gia chủ nhiều tài lộc, tiền vào nhà chật két, yên ấm đời sống vợ chồng

Khi gia chủ muốn làm cửa sổ hút tài lộc, bạn không nên treo rèm quá dày, hoặc không nên đóng cửa sổ kín mít khiến không khí và ánh sáng không lọt vào phòng. Khi bạn để ánh sáng cản nhà cửa điều này cũng dễ khiến người sống trong nhà bị ốm đau, bệnh tật. Gia chủ nên thiết kế cửa sổ , bạn cũng nên đảm bảo thiết kế cửa khi đóng được kín gió, đặc biệt là cửa phòng ngủ tránh cho người sử dụng phòng bị cảm lạnh.

Gia chủ cũng nên kê bàn làm việc theo lối này, người ngồi sẽ ngăn đường đi của gió và ánh sáng, theo cách nói của phong thuỷ là chặn lại sự lưu thông của khí, biến sinh khí thành sát khí, người ngồi làm việc ở tư thế này, trước sau cũng bị suy kiệt.

Hướng quan trọng nhất trong phong thủy của phòng khách gọi là tài vị, nó liên quan đến sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, danh tiếng của cả gia đình, do đó bố cục và bài trí của tài vị không được bỏ qua. Vị trí đẹp nhất của tài vị là góc chéo của cửa vào phòng khách, điều này bao hàm 3 tình huống dưới đây: Khi cửa nhà mở sang phía trái, tài vị sẽ ở đầu trên góc chéo bên phải; khi cửa nhà mở ở giữa, thì tài vị sẽ ở khoảng phía trên góc chéo. Vị trí tài vị được xem là nơi để tích tụ tài vận trong nhà, nếu cửa sổ đặt ngay phía trên tài vị sẽ làm cho những vận khí tốt trong nhà cũng nhanh chóng bị “chảy đi”.

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Không lắp quá ít hay quá nhiều cửa sổ

Cửa sổ cũng là cửa đóng vai trò quan trọng không thể thiếu, thế nhưng bạn chỉ nên thiết kế với số lượng phù hợp với từng công trình kiến trúc, tránh thiết kế quá nhiều ô cửa sổ sẽ làm nhiễu loạn không khí điều hòa trong ngôi nhà. Theo phong thủy, nếu ngôi nhà có quá nhiều cửa sổ sẽ dễ làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng, cuộc sống cũng vì thế mà bất an không ổn định.

Tuy nhiên, nếu nhà có ít cửa sổ thì khiến cho không khí trong phòng không được lưu thông tốt làm cho không khí bên trong trở nên ngột ngạt, u tối hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe gia đình bạn. Về mặt phong thủy thì điều này sẽ làm cho tiền tài gia đình bạn cũng có dấu hiệu không tốt và ngày càng ít đi.

Vì vậy, trong thiết kế cho nội thất nhà bạn nên lắp đặt cửa sổ không quá nhiều cũng không quá ít để tránh làm ảnh hưởng đến tài lộc cũng như điều may mắn cho gia đình bạn nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.