Nhiều gia đình cứ đặt 4 thứ này dưới chân bàn thờ - bảo sao làm ăn mãi mà không khấm khá, sức khỏe "cạn kiệt" theo năm tháng

Nhiều người cho rằng hoa giả cũng có màu sắc, kiểu dáng giống với hoa thật và tiện tay đặt bình hoa giả dưới bàn thờ cho đẹp hoặc tận dụng phía dưói bàn thờ để làm chỗ cất lọ hoa giả cho gọn. Tuy nhiên, đây là một đại kỵ. Hoa giả không được để dưới chân bàn thờ hoặc trên bàn thờ. Để đồ giả ở khu vực thờ cúng được coi là hành vi bất kính, làm mất đi sự tôn nghiêm. Gia chủ phạm phải những nhiều này dễ rước đến tai ách cho cả nhà, công việc cũng như tài vận không được như ý, tiền bạc thất thoát.

Do không gian thờ cúng là nơi linh thiêng, luôn cần phải giữ sạch sẽ, tuyệt đối không nên chất đống đồ đạc ở dưới chân bàn thờ.

Gia chủ cần đặc biệt chú ý không được đặt những vật dụng như kìm, dao, chìa khóa, gương... dưới chân bàn thờ. Bởi những đồ vật này thường có nhiều sát khí, nên nó sẽ khiến cho kinh tế của gia chủ gia sút, tài sản bị hao hụt, tinh thần không tốt.

Bể cá cảnh

Bể cá cảnh cũng không nên đặt dưới bàn thờ, bởi bàn thờ là biểu tượng của cõi âm, còn bể cá có sự sống tượng trưng cho cõi dương. Khi bạn đặt bể cá dưới chân bàn thờ, khi cá ăn, hoặc bơi lội sẽ dễ làm ảnh hưởng tới không khi yên tĩnh trang nghiêm của bàn thờ. Chính vì vậy, bạn nên di chuyển bàn thờ, hoặc bể cá đi vị trí khác thích hợp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ti vi

Có rất nhiều gia đình do diện tích sử dụng eo hẹp, nhất là những ngôi nhà ở thành phố, do điện tích sử dụng không được lớn nên họ thường tìm cách để tận dụng không gian họ thường thiết kế bàn thờ dạng treo lên tường. Và dưới chân bàn thờ họ thường treo tivi để tiết kiệm không gian sống.

Tuy nhiên, bàn thờ là nơi linh thiêng cần không gian yên tĩnh. Nếu bạn đặt tivi bên dưới khi sử dụng vô tình sẽ làm ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của chốn linh thiêng. Chính vì vậy, cách tốt nhất bạn nên thiết kế bàn thờ nơi khác, hoặc di chuyển tivi sang một vị trí khác sẽ tốt hơn rất nhiều.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.