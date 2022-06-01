Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này

Nhà đẹp 01/06/2022 06:39

Biến nhà vệ sinh nhà bạn trở nên thơm tho, sạch bóng chỉ bằng những mẹo nhỏ đơn giản mà kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ/

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ. Không cần phải tốn tiền mua các loại dung dịch khử mùi, bạn có thể khử mùi hôi của nhà vệ sinh bằng những cách sau:

Khử mùi hôi nhà vệ sinh bằng kem đánh răng

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đơn giản như sau: bạn cắt 2 đoạn nhỏ ở đầu của tuýp kem đánh răng hoặc chọc một vài lỗ nhỏ lên tuýp kem. Sau đó đặt nó vào bể nước của bồn cầu là được. Bạn lưu ý là kem đánh răng phải chứa tinh dầu  bạc hà.

Việc làm này không chỉ có tác dụng khử trùng mà còn có thể loại bỏ phần nào cặn bẩn bám trong bồn cầu. Bên cạnh đó, mùi hương của tinh dầu bạc hà cũng tỏa ra nhè nhẹ giúp khử mùi hôi trong nhà vệ sinh.

Chỉ một tuýp kem đánh răng nhỏ nhưng đặt vào bể nước của bồn cầu thì hiệu quả có thể kéo dài tới 3 tháng. Tất nhiên khi áp dụng cách này bạn vẫn nên dành thời gian cọ rửa bồn cầu hàng tuần.

Cách làm thơm nhà vệ sinh bằng lá dứa

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng tương tự như cách làm với sả, nhưng Cleanipedia khuyên bạn hãy xay lá dứa ra, sau đó vắt lấy nước. Phần nước đó, bạn đổ trực tiếp vào bồn cầu, lỗ thoát nước, lavabo... Đợi khoảng 15 phút để mùi hôi trong nhà vệ sinh biến mất, thay vào đó là mùi thơm của lá dứa.

Tạo mùi thơm cho bàn chải toilet

Hãy nhỏ một vài giọt tinh dầu thơm vào bàn chải dùng để vệ sinh toilet. Cách khử mùi nhà vệ sinh này sẽ giúp bàn chải có mùi thơm và khi bạn sử dụng bàn chải chà rửa toilet, chúng sẽ tạo ra hương thơm dễ chịu. 

Sử dụng giấm trắng để diệt khuẩn

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong giấm trắng có chứa chất axit axetic có khả năng chống khuẩn hữu hiệu, giúp bạn tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc trong nhà vệ sinh. Từ đó giúp khử mùi hôi hiệu quả. Bạn chỉ cần đổ một chút giấm trắng ra góc tường nhà vệ sinh là được. Bạn lưu ý không để giấm trắng tiếp xúc với đồ vật kim loại nếu không chúng sẽ bị hoen gỉ.

Xà phòng rửa bát

Nước xà phòng rửa bát cũng là một trong những hoạt chất giúp loại bỏ mùi hôi. Hãy dùng một ít xà phòng rửa chén để chà rửa bồn cầu trong nhà vệ sinh của bạn. Cách này sẽ giúp loại sạch mùi hôi, giúp bồn cầu trông như mới và có hương thơm dễ chịu.

Đốt nến thơm

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi dọn dẹp nhà vệ sinh, bạn hãy đốt một cây nến thơm lên. Làm như vậy mùi hôi sẽ từ từ biến mất, chỉ còn lại mùi hương thư giãn do nến thơm lan tỏa. Bạn lưu ý là nên đốt nến thơm ở nơi thoáng đãng, tránh xa đường dây điện, bình nóng lạnh, chất dễ gây cháy nổ,... để tránh xảy ra hỏa hoạn. Trong trường hợp không có nến thơm bạn có thể dùng túi thơm hoặc sáp thơm để thay thế.

Khử mùi hôi bằng bã cà phê

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi uống cà phê phin, bạn có thể lấy khoảng 2 ly bã cà phê để vào một góc trong nhà vệ sinh hoặc cho bã cà phê vào túi vải và treo lên. Làm như vậy sẽ giúp khử mùi hôi trong nhà vệ sinh hiệu quả.

“Hack mùi” cho cuộn giấy vệ sinh

Bạn có thể dễ dàng tạo mùi thơm dễ chịu cho nhà vệ sinh của mình bằng cách nhỏ một ít tinh dầu thơm hoặc nước hoa vào lõi cuộn giấy vệ sinh. Hãy cẩn thận để không làm dính nước hoa hay tinh dầu vào bề mặt khăn giấy, bạn chỉ nên xịt vào phần lõi carton của cuộn giấy.

Dầu gió

Bên cạnh công dụng xoa bóp, trị đau nhức, cảm sốt dầu gió còn giúp lấn át mùi hôi. Trước tiên bạn mở nắp lọ dầu gió và để trong góc nhà vệ sinh, mùi hôi sẽ từ từ bay đi mà không chút vấn vương.

Cách làm thơm nhà vệ sinh bằng sả

Nếu bạn không có thời gian để cọ rửa nhà vệ sinh hàng ngày thì vẫn có cách để nhà vệ sinh luôn được thơm tho, sạch sẽ nhờ 10 mẹo này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sả không chỉ có tác dụng khử mùi và tăng mùi hương cho món ăn mà còn giúp làm thơm nhà vệ sinh hiệu quả, cực lâu. Bạn cho từ 3 đến 5 cây sả vào nồi chứa 1 lít nước, sau đó để trên bếp đun sôi khoảng 3 phút và để nguội.

Dùng một bình xịt, đổ phần tinh dầu thơm sả vào và xịt khắp nhà vệ sinh, đặc biệt là những chỗ như bồn cầu, lỗ thoát nước, lavabo... bạn hãy đổ trực tiếp một ít nước sả. Sau khi hoàn thành, bạn đóng cửa phòng nhà vệ sinh và đợi trong 15 phút rồi mở cửa ra.

Ngoài ra, nếu không muốn nấu, bạn băm nhuyễn sả rồi vắt lấy nước. Phần nước đó đem hòa với 500ml nước lọc, sau đó cho vào bình xịt và thực hiện khử mùi nhà vệ sinh như cách trên.

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