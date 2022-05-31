Quên đi cách bảo quản gừng bằng việc bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, thử ngay 3 mẹo bảo quản gừng sau vừa bảo quản được gừng trong thời gian dài vừa giữ nguyên được độ tươi cũng như hương vị nguyên bản của gừng

Sau khi mua gừng về, chị em đừng quên tách bỏ phần mầm để chất dinh dưỡng trong gừng không bị phần mầm non hút mất nhé!

Chọn những củ gừng đã mọc mầm: Khi mua gừng bạn nên chọn những củ gừng mọc mầm bởi chúng tươi mới vào có lượng tinh dầu cay cao tốt cho sức khỏe . Bạn nên chọn những củ gừng đã mọc 1-2 mầm non là tốt nhất, đừng ham những củ quá nhiều mầm vì như vậy dinh dưỡng trong gừng sẽ bị mầm hấp thụ hết.

Hãy kiểm tra thịt gừng: Thử bẻ đôi 1 củ gừng. Gừng tươi mới và chứa nhiều chất dinh dưỡng sẽ có những đường vân tròn rất rõ. Bạn nên mua những củ gừng như vậy.

Củ gừng càng xấu, càng nên mua: Chị em tuyệt đối không nên mua những củ gừng có phần vỏ quá sạch, quá mịn và có màu trắng. Nhìn qua thì rõ là thích mắt nhưng những củ gừng có "giao diện" sạch đẹp như vậy thường dễ bị ngâm trong hóa chất, có hại cho sức khỏe.

Cách bảo quản gừng trong thời gian dài

Bảo quản gừng trong thùng gạo

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Sau khi chọn được những củ gừng ưng ý bạn hãy đem gừng mua về phơi nắng cho khô khoảng 3- 4 giờ đồng hồ. Tiếp đó, bạn hãy lau khô hơi ẩm trên bề mặt gừng và cất chúng trực tiếp tròn thùng gạo. Gạo rất khô và không bị sâu mọt xâm nhập. Chính vì đặc tính làm khô của gạo nên khi cho gừng vào sẽ không dễ bị thối nát. Đồng thời, bảo quản độ tươi của gừng trong thời gian rất dài.

Ngoài ra, do trong thành phần của gừng đã có vị cay đặc biệt, bảo quản gừng theo cách này ngay cả trong mùa hè cũng rất có lợi. Mỗi hộ gia đình đều có gạo, vì vậy chúng ta cũng có thể cất trực tiếp phần gừng chưa ăn đến vào gạo.

Bảo quản trong cát

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản gừng trong cát rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chỉ cần một chiếc đĩa hay rổ rộng. Sau đó cho đầy cát sạch và thật khô vào rổ hay đĩa, vùi gừng xuống đó rồi để nơi thoáng mát.

Cách này giúp bảo quản gừng rất tốt, giúp gừng tươi lâu và tránh bị khô.

Bảo quản với muối tinh

Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều biết rằng hầu hết gừng mua từ siêu thị là một miếng lớn. Và chúng ta sẽ không ăn chúng hết trong một bữa được. Vì vậy, để bảo quả gừng bạn có thể rắc thêm một lớp muối tinh trên vết cắt của gừng, muối tinh có thể khử trùng, diệt khuẩn. Sau đó dùng nilon sạch quấn chặt vết cắt củ gừng.