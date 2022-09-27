Nếu bạn đang có ý định mua chung cư, nhớ "để ý thật kỹ" 5 điều tối kỵ về phong thủy cần tránh

Nếu mua căn hộ chung cư để ở lâu dài, bạn nên chọn những tòa chung cư có hình dáng vuông vắn, thanh thoát, đẹp mắt, trông rõ ngũ hành,…

Tòa chung cư có hình thù kỳ quái, quá nhiều lỗ thông gió, hoặc góc cạnh cũng tránh mua (vì tạo cảm giác khó chịu khi nhìn vào, hoặc sẽ khiến gia chủ cảm giác bất an).

Những tòa chung cư có hình thù kỳ dị, gai góc, lởm chởm, lồi lõm,… thì không nên chọn vì thường ít dương khí, có thể chiêu khởi những điều bất ổn đến.

Tòa nhà có kiến trúc kỳ dị, không xác định rõ ngũ hành - cũng không tốt cho người ở lâu dài, hay tập trung làm việc trong đó.

Phòng bị bịt kín

Khi mua chung cư, tuyệt đối tránh các căn hộ mà có 1 trong các phòng bị bịt kín - không có cửa sổ hướng ra ngoài trời. Nên chọn những căn xa chỗ đổ rác, xa thang máy. Căn chung cư đẹp là những căn ô góc, càng nhiều mặt thoáng càng tốt. Tuyệt đối tránh những căn mà có phòng nào đó bị bịt kín - không có cửa sổ hướng ra ngoài trời.

Ảnh minh họa: Internet

Tòa nhà chung cư mua thấp hơn những tòa phía trước

Cách tốt nhất nên chọn tòa chung cư bạn cao hơn những tòa nhà ở phía trước. Bởi xét về ánh sáng sẽ không bị ngăn cản, nơi ở trở nên thoáng đãng, không bị tích tụ khí độc về lâu về dài.

Còn ở yếu tố phong thủy, ánh nắng mặt trời tự nhiên mang nguồn năng lượng, khí dương. Nếu căn hộ bạn ở không nhận được trường khí dương này đồng nghĩa với việc mạch khí bị đứt đoạn. Con người sinh sống trong đó sẽ có cảm giác bị áp chế.

Tránh chọn căn hộ có cửa chính nhìn thẳng vào cửa thang máy hoặc phòng đổ rác

Cửa chính là khí khẩu cần phải được yên tĩnh và thanh sạch. Cửa chính nhìn vào cửa thang máy thì khí vào nhà dễ bị xung động, người sống trong căn hộ đó được cho rằng sẽ không khỏe và tâm không an. Cửa chính nhìn vào cửa phòng xả rác thì mùi xú uế xộc thẳng vào nhà, cũng là âm khí, bất lợi cho gia chủ về sức khỏe và tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh trường hợp nhà vệ sinh tầng trên đè nặng lên khu bếp hay ban thờ của nhà dưới

Khi bài trí các phòng ở chung cư, việc kiểm soát không gian bên trên và bên dưới cũng hết sức quan trọng. Ngày nay, để tạo thêm sự thu hút cho các căn hộ chung cư, những người làm dự án thường để cho khách hàng tự bố trí không gian và sắp đặt nội thất cho căn hộ của mình. Hầu hết các khu vực như nhà vệ sinh, bếp đều phải chạy theo các trục kỹ thuật đã có sẵn.

Tuy nhiên, khi người ở có thể thay đổi kích cỡ khác nhau nhưng nếu không am hiểu về phong thủy cũng như không lưu ý đến các không gian xung quanh, bên trên và bên dưới thì sẽ rất dễ gặp phải những bất lợi trong bài trí.

Những lỗi thường gặp là nhà vệ sinh tầng trên với hiệu ứng tương tác khí xú uế đè nặng lên khu bếp hay bàn thờ nhà dưới; giường ngủ tầng trên nằm trên bếp tầng thấp hơn; bàn thờ dựa vào tường WC nhà hàng xóm… Đây là những vấn đề mà gia chủ cần hết sức chú ý. Trên thực tế, việc tạo dựng một không gian căn hộ chung cư hợp phong thủy không phải việc quá khó.

Tuy nhiên, để có một căn hộ chung cư tốt nhất về phong thủy, người ở nên quan tâm ngay từ khâu chọn mua để tránh phải sửa chữa tốn kém, lại đảm bảo sự hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ kiến trúc và phong thủy.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.