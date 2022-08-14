Mẹo trang trí phòng ngủ theo phong thuỷ giúp bé phát triển tốt hơn

Vị trí đặt giường mang yếu tố là vị trí chỉ huy – một yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc thúc đẩy giấc ngủ yên tĩnh.

Vị trí đặt giường mang yếu tố là vị trí chỉ huy – một yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc thúc đẩy giấc ngủ yên tĩnh. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt giường mang yếu tố là vị trí chỉ huy – một yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc thúc đẩy giấc ngủ yên tĩnh.

Theo đó, nên đặt giường của trẻ ở một phương có vị trí giường của bố mẹ sẽ mang lại lợi ích trong việc dung hòa hạnh phúc gia đình.

Hướng đầu giường nên chọn hướng Đông hoặc Đông Nam sẽ tốt nhất cho sự trưởng thành của trẻ. Nếu trẻ khó ngủ thì nên chọn hướng Tây hoặc Bắc vì hai hướng này mang đến sự bình yên.

Đầu giường kê hướng Nam trẻ dễ sinh nóng nảy. Hướng Tây Nam khiến trẻ nhút nhát, thiếu tự tin. Hướng Đông Bắc dễ khiến trẻ có tính cách lạnh lùng, thờ ơ, qua loa đại khái. Không nên đặt giường ngay dưới cửa sổ.

Có nên thiết kế cho bé một chiếc giường tầng?

Giường tầng là một lựa chọn không lý tưởng trong việc bài trí phòng ngủ cho bé vì bé ngủ quá gần trần nhà sẽ làm năng lượng của chúng sẽ bị nén lại. Ảnh minh họa: Internet

Giường tầng là một lựa chọn không lý tưởng trong việc bài trí phòng ngủ cho bé vì bé ngủ quá gần trần nhà sẽ làm năng lượng của chúng sẽ bị nén lại.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, nếu nhà bạn thiếu không gian hoặc con bạn thực sự muốn giường tầng thì vẫn có thể lựa chọn.

Giường tầng tiết kiệm không gian và chỉ nên được sử dụng nếu những đứa trẻ vui vẻ và thoải mái, chúng ngủ ngon và có sức khỏe tốt.

Chọn giường bằng gỗ hoặc kim loại và đảm bảo giường ổn định, chắc chắn. Phần trên của giường trang trí màu sắc để tạo ấn tượng về một không gian lớn hơn, và treo một số bức tranh để cho phép lưu thông khí tốt hơn.

Bài trí tác phẩm nghệ thuật

Ảnh minh họa: Internet

Hãy để cho con được tham gia vào việc lựa chọn và trang trí phòng ngủ của bản thân. Dù đó là tác phẩm nghệ thuật hay sở thích về thể thao thì bố mẹ cũng nên tôn trọng bé.

Tuy nhiên, như bé khó đi vào giấc ngủ ngủ thì bố mẹ nên hạn chế các tác phẩm nghệ thuật với hình ảnh chuyển động nhanh bao gồm sóng vỗ hoặc họa tiết giao thông. Bên cạnh đó, hãy tránh cả những bức tranh nghệ thuật kỳ quặc hoặc có xu hướng bạo lực bởi nó có thể ảnh hưởng tới quá trình hình thành tính cách của bé.