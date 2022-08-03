7 cách khử mùi hôi tủ lạnh mà bạn "không thể ngờ tới"

Sau khi mua dứa về bạn gọt vỏ, sau đó cắt thành 4 phần nhỏ rồi cho vào tủ lạnh . Để một thời gian tủ lạnh sẽ không còn mùi hôi khó chịu mà thay vào đó là mùi thơm của dứa giúp không khí bên trong tủ lạnh luôn tươi mát

Không chỉ khử mùi hôi tủ lạnh, quả dứa cũng được nhiều người sử dụng để khử mùi hôi trên xe ô tô vô cùng hiệu quả.

Nhiều người sử dụng sản phẩm này để khử mùi cho tủ lạnh. Sau 6 tháng mới phải thay một lần. Theo kinh nghiệm của nhiều người đã sử dụng, dùng than hoạt tính khử mùi không ảnh hưởng gì đến chất lượng và mùi vị của thức ăn.

Vỏ cam, quýt

Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên bạn có thể đem vỏ cam, quý rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh. Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. Bạn có thể liên tục thực hiện cách đơn giản này để cho tủ lạnh sạch được mùi hôi.

Sử dụng một khăn bông sạch

Khăn bông sạch gấp gọn gàng đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Những lỗ vải nhỏ có thể hấp mùi tủ lạnh. Sau một thời gian bỏ khăn ra giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và có thể tiếp tục sử dụng.

Bánh mì

Bánh mì có khả năng hút ẩm cao nên sẽ giúp tủ lạnh tránh được tình trạng ẩm mốc và khử mùi tủ lạnh hiệu quả. Bạn hãy quấn 1 mẫu bánh mì trong giấy bạc, hoặc trực tiếp bỏ bánh mì vụn vào hộp giấy, rồi dùng tăm để tạo thành các lỗ nhỏ trên đó và cho vào tủ lạnh. Miếng bánh mì này có thể dùng từ 2 - 3 tháng tùy vào lượng thực phẩm có trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dấm ăn

Bạn cũng có thể cho dấm ăn vào một lọ thủy tinh, đặt lọ trong tủ lạnh và mở nắp. Dấm ăn cũng sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ mà không gây thiệt hại gì cho tủ cũng như thực phẩm.

Bột cà phê, bã cà phê

Khi pha xong cà phê bạn đừng vứt bỏ bã nhé! hãy để chúng lại cho vào một miếng vải và cho vào tủ lạnh. Túi bã cà phê sẽ có tác dụng hút hết mùi hôi trong tủ lạnh liên tục trong vòng 3 tuần liền. Sau 3 tuần bạn có thể thay bằng túi mới.