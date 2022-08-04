Những thiết bị gây tốn điện trong gia đình ngay cả khi đã tắt

Nhà đẹp 04/08/2022 07:31

Mặc dù không sử dụng nhưng những thiết bị này đã 'âm thầm' khiến gia đình bạn tốn thêm một khoản tiền điện vô nghĩa hàng tháng.

Sạc điện thoại

Những thiết bị gây tốn điện trong gia đình ngay cả khi đã tắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một sự thật mà nhiều người không biết, đó là sạc điện thoại vẫn âm thầm ngón điện dù bạn không hề kết nối với máy. Trung bình, mỗi chiếc sạc điện thoại tiêu tốn khoảng 1,2W điện mỗi ngày. Con số này tuy nhỏ nhưng nếu cộng tất cả các loại sạc điện thoại trong nhà, bạn sẽ thấy mình đang lãng phí khá nhiều điện năng.

Ngoài ra, cắm sạc trong ổ điện liên tục có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị, tăng nguy cơ cháy chập điện. Vì vậy, sau khi dùng xong bạn nên rút sạc ra khỏi ổ để đảm bảo an toàn.

Tắt tivi bằng điều khiển từ xa

Hầu hết chúng ta chỉ tắt tivi bằng điều khiển từ xa. Tuy nhiên, khi đó, thiết bị của bạn chỉ chuyển sang chế độ chờ và vẫn tiếp tục tiêu thụ một lượng điện không hề nhỏ. Thí nghiệm chỉ ra rằng, lượng điện mà tivi "ngốn" ngay cả khi không bật có thể lên tới 24W/ngày. 

Những thiết bị gây tốn điện trong gia đình ngay cả khi đã tắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lượng điện năng tiêu hao sẽ lớn nên nếu tivi được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và có kích thước lớn. Vì vậy, kho không sử dụng, bạn nên ngắt nguồn điện của tivi, thậm chsi rút phích cắm để giảm lượng điện hao phí.

Các thiết bị có chế độ hẹn giờ

Đứng đầu trong danh sách “ngốn” điện, chính là những thiết bị có màn hình hiển thị giờ vốn được tích hợp trong rất nhiều món đồ gia dụng thế hệ mới. Điển hình như: máy giặt, lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, nồi cơm điện… Những chiếc màn hình “nhỏ tí xíu” này lại sử dụng đến 108 W điện trong 24 tiếng, bởi ngoài chức năng hiển thị giờ, nó còn giữ một sự kết nối đến toàn bộ hệ thống của thiết bị.

Máy tính ở chế độ ngủ

Khi không sử dụng, nhiều người có thói quen để máy tính ở chế độ "ngủ" (Sleep hoặc Stand by). Tuy nhiên, khi đó thiết bị của bạn vẫn đang tiếp tục hoạt động ngầm. Trung bình, máy tính có thể sử dụng khoảng 96 W/ngày. Như vậy, lượng điện hao phí trong cả tháng sẽ rất lớn.

Vì vậy, khi không sử dụng đến, bạn nên tắt hẳn máy tính bằng lệnh "Shut down" và ngắt nguồn điện.

Điều hòa

Thông thường, điều hòa là một thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn chưa biết rằng thiết bị này vẫn “ngốn” một lượng điện đáng kể sau khi được tắt bằng điều khiển. Trung bình, nếu tắt bằng điều khiển, thiết bị điều hòa sẽ vẫn duy trì ở chế độ chờ và tiêu tốn một lượng điện năng đáng kể, tương đương một bóng đèn thắp sáng. Lời khuyên của các chuyên gia là người dùng nên ngắt hẳn nguồn điện sau khi sử dụng. Điều này không chỉ mang ý tiết kiệm điện, mà còn giúp thiết bị duy trì độ bền và tuổi thọ hoạt động lâu hơn.

Những thiết bị gây tốn điện trong gia đình ngay cả khi đã tắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   kiến thức hay thiết bị điện tiết kiệm tiền

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