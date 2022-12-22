Lỡ tay làm vỡ gương, thực hiện ngay 6 việc để hoa giải tránh được chuyện đen đủi

Việc đầu tiên cần làm sau khi làm vỡ gương là hãy dọn dẹp ngay những mảnh vỡ để tránh cho chúng không gây thương tích cho bất kỳ ai trong nhà. Để hóa giải vận xui, bạn nên cho tất cả mảnh vỡ của gương vào trong tấm vải đen, gói lại và đem chôn hoặc vứt xuống lòng sông sâu.

Trong phong thủy muối có nhiều tác dụng và trong số đó là muối được sử dụng khi lỡ tay làm vỡ gương. Muối được xem là có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực mà không cần dùng tới lửa. Vì thế, dùng muối để hóa giải xui xẻo do gương vỡ, bạn hãy thả muối ra sau lưng từ vai trái sẽ giúp cho vận xui mau chóng kéo đi. Lưu ý, không được ném qua vai phải bởi nó sẽ khiến vận xui tăng gấp đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đá phong thủy

Thêm một cách để hóa giải xui xẻo nữa đó chính là mang những vật phẩm phong thủy bên mình, bạn có thể đeo những loại đá phù hợp để “bảo hộ” cho thân thể.

Ảnh minh họa: Internet

1 số loại đá phong thủy bạn có thể lựa chọn:

– Thạch anh phấn hồng có thể đẩy lùi tà khí, tăng năng lượng tích cực.

– Đá xà cừ sẽ bảo vệ bạn khỏi xui xẻo, hạn đen vây quanh.

– Nếu đi đường xa, bạn cũng nên mang theo thạch anh tím để tránh những điều họa vô đơn chí.

Tăng ánh sáng trong nhà

Phong thủy quan niệm năng lượng trong nhà phải được cân bằng. Để hóa giải khi làm vỡ gương bạn phải tăng năng lượng dương trong nhà bằng cách tăng ánh sáng. Ánh sáng sẽ giúp loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu.

Bạn có thể tăng ánh sáng trong nhà bằng cách bật tất cả đèn điện trong nhà và thắp thêm nến sao cho không còn một góc tối nào để tà khí có thể ẩn náu.

Một phương pháp hóa giải xui xẻo khác từ ánh sáng là thắp 3 ngọn nến. Hai ngọn nến trắng, 1 để đem lại sự bảo vệ, 1 để đem lại sự thanh lọc. Ngọn nến còn lại phải màu cam để đem lại may mắn.

Cắm hoa tươi trong nhà

Xui xẻo ập đến do trong nhà chứa nhiều năng lượng âm, đặc biệt là khi gương vỡ cũng là một điểm chẳng lành. Vì vậy bạn có thể nhờ nguồn năng lượng tích cực từ cây cối, hoa lá để hóa giải điềm xấu.

Ví dụ các bạn có thể mua hoa tươi về cắm điều này giúp bổ sung năng lượng tích cực cho không gian nhà, nên duy trì việc này liên tục trong vòng một tháng, mọi điều đen đủi sẽ từ bỏ bạn và vận may sẽ tìm đến.

Đốt vía

Dân gian vẫn có quan niệm đốt vía để giải phóng các năng lượng tiêu cực cho nên bạn cũng có thể dùng cách này để giải xui cho cả nhà khi làm vỡ gương.

Khi đốt vía, bạn nhớ phải mở tất cả các cửa trong nhà ra để năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài hết, không còn bám tụ tại nhà bạn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.