Khu vườn ‘đồng không mông quạnh’ bỗng chốc thành ‘ngôi nhà hoa hồng’ với hơn 50 loại hoa khoe sắc 4 mùa

Sau khi lấy chồng và sang Úc định cư, chị Luyến Morrison đã xắn tay áo, cải tạo lại khu vườn "đồng không mông quạnh" trở thành khu vườn hoa hồng với hơn 50 loài hoa khoe sắc rực rỡ suốt 4 mùa.

Ngày mới sang Úc, ở nơi đất khách quê người, chị Luyến vô cùng tự ti và buồn bã vì mọi thứ đều phải tập tành lại hết. Từ việc giao tiếp cho đến sinh hoạt và thích nghi với cuộc sống phương Tây. Thấy vợ luôn thui thủi một mình, chồng chị Luyến gợi ý: "Đây là nhà của em, em hãy làm bất cứ thứ gì mà em thích". Và rồi ý nghĩ lóe lên trong đầu chị lúc đó là trồng hoa. Chị muốn trồng thật nhiều hoa để có thể đắm mình trong cuộc sống màu hồng bình yên. Khu vườn hơn 700m2 ban đầu chỉ là sự trống trải, buồn hiu hắt nhưng có chị nó dần được thay áo mới. Chị như "bà tiên", khu vườn là nàng Lọ Lem được chị khoác lên cho những chiếc áo hoa thật duyên dáng.

Hoa hồng bên hàng rào, vừa giúp hoa cứng cáp hơn vừa tạo nét đẹp riêng cho khu vườn - Ảnh: FBNV Những bông hoa là thành quả sau 6 năm làm vườn của chị Luyến Morrison - Ảnh: FBNV Những khóm hoa xen lẫn nhau đẹp như một bức tranh - Ảnh: FBNV Khu vườn cũng là nơi chị và các con vui chơi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi - Ảnh: FBNV Khi bắt tay vào làm, chị Luyến nhận ra mình yêu thích công việc vườn tược này: "Khi bắt tay vào làm vườn cùng với sự lớn lên của những chồi non trong vườn tôi bỗng nhận ra vườn chính là niềm đam mê của tôi - đó chính là điều tuyệt vời nhất, tôi nhận ra sự khác biệt trong cuộc sống của tôi ở hiện tại và quá khứ". Ban đầu khi mới làm vườn vô cùng vất vả, không một chút kiến thức hay kinh nghiệm, mọi thứ chị Luyến đều phải lên mạng học hỏi và tìm hiểu. Có những lần trồng sai khiến cây không mọc được hay chăm không đúng cách mà cây nhiễm bệnh và chết dần. Nhưng không bỏ cuộc, chị dành ra gần 2 năm để rút kinh nghiệm và rồi sau 6 năm thực hành, chị đã tự tin nói rằng mình là "cô nông dân trồng hồng" chính hiệu.

Khu vườn như tổ hợp của những màu sắc rực rỡ, sống động - Ảnh: FBNV Hoa chị trồng vừa để trưng vừa mang tặng bạn bè, ai cũng thích thú - Ảnh: FBNV Những bông hoa hồng nở rộ và khoe sắc quanh năm - Ảnh: FBNV Từ trên cao nhìn xuống khuôn viên ngôi nhà như một khu vườn cổ tích - Ảnh: FBNV Làm vườn ở Úc rất khó, đặc biệt là đảo Tasmania, phía nam của nước Úc - nơi mà gia đình chị sinh sống. Vì ở đây gió to quanh năm. Hiện tượng gió giật khoảng từ 50-80km/giờ diễn ra rất thường xuyên nên công việc trồng trọt của chị như thêm gánh nặng. Nhưng nhờ chăm chỉ và có mắt quan sát, chị đã kịp nắm bắt được thời tiết và dần biến nó thành lợi thế. Thời tiết không tốt thì chăm bón phân, xới đất định kỳ quanh gốc để cây dễ hấp thụ chất dinh dưỡng... Gió lớn quá thì trồng cây san sát vào tường rào để nó có nơi bám trụ. Từ đó, mà chị có được khu vườn đẹp như ngày hôm nay. Chị cũng chia sẻ: "Mỗi tuần tôi dành ra khoảng 1 giờ để làm vườn. Mùa đông thì dọn vườn, cắt tỉa cành, bón phân và trồng thêm những cây hoa mới. Còn mùa hè thì chủ yếu làm cỏ và tưới nước". Chân dung mẹ đảm Luyến Morrison khéo tay trồng cả vườn hoa hồng gần 700m2 - Ảnh: FBNV Vườn của chị nổi bật lên với những khóm hoa hồng đua nhau khoe sắc. Chị Luyến quyết định lựa chọn hoa hồng để tô điểm cho khu vườn bởi nó không chỉ đẹp mà còn có hương thơm, nở rộ quanh năm, khiến ai thấy cũng phải ngây người. Nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi: "Đây đúng là ngôi nhà hoa hồng trong cổ tích". Công việc làm vườn cũng giúp chị Luyến có thời gian vận động, giảm stress và tạo được niềm vui trong ngày. Không chỉ chị Luyến vui, những bông hoa chị trồng mang tặng cho bạn bè, người thân ai nấy cũng đều thích thú. Nếu có dịp, bạn hãy tự tay trồng cho mình một khu vườn như vậy vừa giải khuây vừa tạo cảnh sắc rực rỡ cho cả căn nhà.

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