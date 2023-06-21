Không cần dùng đến chất hóa học, chỉ với 5 cách này nhà bạn sẽ vĩnh viễn không còn gián ghé thăm

Con gián sinh sống và phát triển tốt nhất trong điều kiện ấm, đặc biệt ở những nơi có nhiệt độ cao hơn 21 độ C. Chúng thường trú ngụ trong những nơi ẩm ướt, tối tăm và tất nhiên chúng mang trên mình rất nhiều vi khuẩn gây bệnh cho con người.

Tưởng chừng là con vật vô hại nhưng tác hại của gián lại vô cùng nguy hiểm. Chúng có thể là tác nhân gây ra những bệnh hen suyễn, tiêu chảy,… đến con người nếu tiếp xúc phải.

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 5 cách đơn giản và tự nhiên để tiêu diệt gián và ngăn chúng xâm nhập vào ngôi nhà của bạn. Với những mẹo nhỏ này, bạn có thể yên tâm sống trong một không gian sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe của mình và gia đình.

Vì vậy có thể nói gián là loài côn trùng gây phiền toái và gây sợ hãi cho nhiều người, đặc biệt là trong nhà. Thông thường, để diệt gián, người ta thường sử dụng các loại hóa chất độc hại. Tuy nhiên, việc sử dụng chất hóa học không chỉ gây hại cho môi trường mà còn đe dọa sức khỏe của con người. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách an toàn và hiệu quả để loại bỏ gián khỏi nhà mình, hãy đọc bài viết này.

Ảnh minh họa: Internet

Phèn chua

Mùi hương đặc trưng của phèn chua chính là nguyên nhân khiến lũ gián phải tránh xa nhà bạn. Chỉ cần hoà tan một chậu nước ấm và phèn chua, sau đó dùng hỗn hợp nước đấy để lau nhà. Đợi đến khi sàn được lau khô, nước phèn chua sẽ ngấm vào các kẽ hở trên sàn đồng thời để lại mùi đặc trưng gây khó chịu đối với loài gián. Chỉ sau một thời gian thực hiện, loại gián sẽ biến mất khỏi không gian nhà bạn ngay.

Rau húng chó

Cho một nắm húng chó vào túi lưới hoặc tất da chân rồi buộc lại, phơi nắng cho khô. Húng chó có vị hăng, nặng mùi, phơi nắng mùi càng gắt hơn.

Húng chó là mùi mà gián không thích. Bởi vậy những nơi có treo túi rau thơm này, gián không bén mảng tới. Cách làm này sẽ tự nhiên giảm số lượng gián xuất hiện trong nhà.

Tỏi

Tỏi luôn là nỗi ám ảnh của gián. Mùi hương cay nồng của tỏi có thể giúp xua đuổi chúng. Bạn chỉ cần đặt hoặc rải một ít bột tỏi vào các góc di chuyển của gián, chúng sẽ tự tìm cách giải thoát cho mình bằng cách trốn khỏi nhà bạn. Có một lưu ý nhỏ là bột tỏi sẽ rất dễ bị phân tán bởi gió, vậy nên hãy chú ý đặt ở những góc kín.

Ảnh minh họa: Internet

Rượu hoa cúc

Thái Nhậm Phố, chuyên gia về gián, đồng thời là giáo viên khoa Sinh học của trường Trung học nữ sinh số 1 Đài Bắc, Đài Loan từng có nghiên cứu chứng minh, rượu ảnh hưởng đến hệ hô hấp của gián. "Nếu hấp thụ đủ liều lượng rượu, gián sẽ chết", vị giáo viên này khẳng định. Hoa cúc cũng là mùi mà gián không thích nên rượu hoa cúc là một cách đuổi gián tự nhiên, hiệu quả mà các chuyên gia khuyên sử dụng.

Bạn có thể tuốt cánh hoa cúc tươi, ngâm vào rượu. Sau một tuần có thể xịt vào các góc tường hoặc lỗ thoát nước, mỗi tuần một lần. Cách làm này đặc biệt hiệu quả tiêu diệt gián mới nở.

Nước súc miệng

Nước súc miệng là vật dụng khá quen thuộc, tuy nhiên, ngoài tác dụng giúp vệ sinh răng miệng tốt hơn, ít ai biết rằng, dung dịch này còn có thể được sử dụng như một mẹo diệt gián hiệu quả trong nhà của bạn. Trong thành phần nước súc miệng có cồn, có thể tiêu diệt gián nhanh chóng.

Cách diệt gián bằng nước súc miệng là bạn có thể đổ trực tiếp nước súc miệng lên gián, hoặc để nâng cao hiệu quả, bạn còn có thể pha cùng bột giặt và nước tạo ra hỗn hợp xịt. Sử dụng hỗn hợp này trực tiếp lên gián hay tại tổ gián đều giúp bạn tiêu diệt được đều giúp nhà bạn không còn bóng dáng của chúng.