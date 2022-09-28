Gợi ý 6 loại cây cảnh thích hợp trồng ở GIẾNG TRỜI: không cần bỏ nhiều công chăm sóc, ngôi nhà vẫn xanh tươi và trong lành

Đào tiên hay còn gọi là cây trường sinh, thường được trồng để trang trí, làm cảnh trong vườn nhà. Cây có dáng thân đẹp, lá xanh đậm, quả tròn, căng bóng, màu xanh bắt mắt. Cây dễ trồng, không đòi hỏi nhiều ánh nắng, chỉ cần 3 - 4 năm là có thể ra quả. Nếu trồng đào tiên ở giếng trời, cần lưu ý dành khoảng trống lớn để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Cây hoa ban sống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu được thời tiết khắc nghiệt, không đòi hỏi sự chăm sóc cầu kỳ nên có thể trồng trong nhà. Cây xanh quanh năm, hoa màu trắng hoặc hồng tím, nở vào khoảng tháng 3, tháng 4.

Cây khế

Cây khế là loại cây ưa trồng nơi bóng râm, trong vườn nhỏ hoặc trong nhà. Trồng một cây khế xinh xắn ở giếng trời đủ để tạo nên không gian thân thuộc, ấm cúng, gần gũi cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, khi cây khế ra hoa, tạo quả, những chùm hoa khế màu hồng tím hay chùm quả xum xuê giúp cho khu vực giếng trời đẹp thân thiện và bình yên.

Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc lan

Cây ngọc lan có 2 giống thường gặp là ngọc lan hoa trắng và ngọc lan hoa vàng (còn gọi là hoàng lan). Cây có tán lá xanh, dày, đẹp và hương hoa thơm dịu. Ngọc lan có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện ngoài trời cũng như trong nhà nên được nhiều người chọn làm cây chủ đạo trồng ở giếng trời.

Cây lộc vừng

Loại cây này có thân thẳng, lá dày, hoa màu đỏ, mọc thành từng chuỗi dài, rủ xuống rất đẹp, mùi hương nhẹ nhàng lại dễ chịu. Vào mùa thay lá, lá lộc vừng chuyển màu vàng, đỏ, tạo khung cảnh lãng mạn. Thời gian thay lá nhanh, không kéo dài nên gia chủ không tốn nhiều công quét dọn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cóc

Cây có là loài cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực giếng trời. Cây nhỏ gọn, cho trái quanh năm nhưng cần nhiều sự chăm sóc và cắt tỉa khéo léo để tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho giếng trời.

Với những nhà phố có diện tích nhỏ, giếng trời không rộng lắm, bạn có thể trồng một số cây có độ cao từ 1m – 2,5m như cây phát tài núi, mật cật, đại phú gia, kim thiên, cây kim ngân, trúc Nhật hoặc cau Hawaii…