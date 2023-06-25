Đồ bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh để được bao lâu, bạn đã biết chưa?

Nhưng đối với những thực phẩm như rau củ các loại, các bạn nên mua rau củ tươi và chế biến ngay. Mặc dù rau củ cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh, tuy nhiên, thời gian bảo quản chúng khá ngắn và hàm lượng dinh dưỡng sẽ giảm không được như ban đầu.

Đa phần các loại thực phẩm đều có thể đông lạnh được. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên đông lạnh các loại thực phẩm như thịt, cá, tôm, ghẹ, cua… vì những loại thực phẩm này có thời gian bảo lâu trong tủ lạnh .

Bên cạnh đó, vẫn có một số loại thực phẩm không cần phải bảo quản đông lạnh, vì khi bảo quản ở nhiệt độ thấp chúng sẽ mất đi hương vị ban đầu hoặc thay đổi kết cấu của chúng. Một số loại thực phẩm không được nên cấp đông như:

Thời gian bảo quản: 8-12 tháng

Ảnh minh họa: Internet

Để giữ rau củ ngon lâu trong tủ lạnh, bạn phải luôn giữ nhiệt độ ổn định, không cấp đông nhiều lần.

Các dấu hiệu cho thấy rau củ không còn thích hợp để ăn là bị đóng đá, vón cục, rau mất màu và héo.

Với cà chua và các loại có hàm lượng nước cao, trước khi đông lạnh, bạn nên nấu chín. Thành phẩm sau đó có thể sử dụng làm nước sốt.

Trái cây

Thời gian bảo quản: 8 tháng

Nhiều người đông lạnh trái cây để kéo dài thời gian sử dụng nhưng hương vị và kết cấu có thể thay đổi và ít ngon hơn. Lưu ý, bạn nên rửa sạch và để thật ráo rồi mới chia phần trữ trong tủ đông.

Những trái có màu xỉn hoặc đóng băng với lớp đá màu trắng bên ngoài thường bị nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo đông lạnh trái cây:

Xay nhuyễn hoặc hầm các loại trái cây như táo, dâu tây nếu bạn có ý định làm mứt, nhân bánh, sinh tố hoặc sốt. Điều này giúp tiết kiệm không gian và để trái cây tươi lâu hơn.

Bạn có thể trực tiếp thưởng thức trái cây đông lạnh như đồ tráng miệng hoặc ăn cùng món kem yêu thích.

Nếu ăn trái cây đông lạnh dưới dạng tươi, hãy sử dụng chúng khi vẫn còn một lượng đá nhỏ. Lúc này, món ăn còn cứng và săn chắc hơn.

Thịt gà chín

Thời gian bảo quản: Không quá 6 tháng

Đa số thịt đã nấu chín đều có thể bảo quản bằng phương pháp đông lạnh, miễn làm đúng cách. Với thịt gà, bạn nên nấu thật kỹ và để nguội trước khi đông lạnh (không để lâu hơn 2 giờ).

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo đông lạnh gà và các loại thịt khác:

Cắt bỏ mỡ thừa trước khi đem bảo quản trong tủ đông. Lượng chất béo lớn làm tăng nguy cơ ôi thiu trong quá trình bảo quản.

Bọc thịt đúng cách hoặc để trong hộp kín.

Luôn rã đông thịt từ từ và an toàn, tốt nhất nên để trong ngăn mát tủ lạnh vài giờ, đảm bảo thịt được đựng trong hộp để không làm bẩn tủ. Bạn phải rã đông hoàn toàn phần thịt trước khi đem chế biến.

Thịt băm

Thời gian bảo quản: 2-3 tháng

Cách tốt nhất làm đông thịt băm là để phẳng, không phải viên tròn. Điều này giúp thịt đông lạnh và rã đông đồng đều.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rã đông, người nội trợ nấu thịt băm càng sớm càng tốt.

Thịt chuyển sang màu xám là dấu hiệu cho thấy nó không còn ngon.

Xúc xích, thịt xông khói

Thời gian bảo quản: Tối đa 2 tháng

Xúc xích và thịt xông khói vẫn an toàn để sử dụng sau 2 tháng nhưng có thể đã mất đi một phần hương vị. Hơn nữa, chất béo trên thịt dễ bị ôi thiu nếu để quá lâu.

Bạn nên cắt nhỏ thịt xông khói trước khi đem đông lạnh.

Bánh mì, bánh ngọt

Thời gian bảo quản: Tối đa 3 tháng

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần đảm bảo bánh mì được đựng trong hộp kín, không khí không thể lọt vào.

Với bánh mì đã nướng, nên để bánh nguội trước khi đem đông lạnh để tránh bị nhão hoặc mốc.

Khi rã đông bánh mì, hãy loại bỏ đá bên trong túi đựng. Ở nhiệt độ phòng, phần đá này dễ tan chảy khiến bánh mì nhão và mất ngon.

Một số thực phẩm khác

Thức ăn thừa có thể để được đến 3 tháng trong tủ đông. Bạn chỉ cần đặt đồ ăn trong hộp kín.

Trứng sống có thể được đông lạnh đến 12 tháng trong trường hợp đã đập vỏ.

Một số loại sữa có thể đông lạnh dựa vào hàm lượng chất béo. Sữa tách béo có khả năng đông lạnh thành công nhất. Khi sử dụng, bạn chỉ cần lắc đều.

Những điều cần lưu ý khi bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh

Ngoài ra, bên cạnh nguyên liệu, khi muốn thịt bảo quản được trong thời gian lâu mà vẫn giữ được vị tươi ngon cũng như các chất dinh dưỡng, bạn cần chú ý các vấn đề sau:

- Để bảo quản thịt sống trong tủ lạnh, bạn nên chế biến sạch trước khi cho vào ngăn đá. Cần lưu ý bịt thịt bằng nhiều lớp, tránh cho thịt không bị đông cứng quá mức dẫn đến tình trạng thịt bị mất nước hay thay đổi màu sắc, mùi vị của thịt.

- Nhiệt độ trong tủ lạnh phải giữ ở mức ổn định (khoảng -18 độ C đối với ngăn đá, 4-5 độ C ở ngăn mát) để bảo đảm giữ nguyên các chất dinh dưỡng có trong thịt.

- Đối với các loại thịt chín, nên hút chân không hoặc dùng màng bọc thực phẩm bọc kín trước khi bảo quản thịt trong tủ lạnh.

- Không nên đặt thịt tươi sống và thịt đã chín ở gần nhau khi bảo quản trong tủ lạnh vì điều này có thể khiến vi khuẩn lây lan nhanh chóng, làm cho thịt nhanh hỏng hơn.

- Nên chia thành từng phần nhỏ vừa đủ khẩu phần ăn để tiết kiệm thời gian khi rã đông cũng như giữ nguyên được độ tươi ngon của những thịt chưa dùng đến.