Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng

Mẹo vặt trong bếp 24/06/2023 23:26

Mùa hè nắng nóng cơm rất dễ thiu, bạn hãy tham khảo ngay những lưu ý dưới đây để bảo quản cơm được lâu nhé!

Mùa hè nằng nóng nên cơm rất dễ thiu dẫn tới tình trạng hoang phí. Hãy lưu ý những điều dưới đây để cơm lâu hư lại giữ trọng dinh dưỡng nhé!

Để cơm lâu hư thì chị em cần cẩn thận từ mọi khâu nấu cơm.

Khâu chuẩn bị nấu cơm

Để cơm nguội không bị nhanh thiu, bạn cần chuẩn bị thật kỹ, nấu cơm đúng cách. Đầu tiên, bạn cần phải rửa nồi cơm sạch sẽ. Nồi không dính cơm cũ thì cơm mới vừa thơm ngon, cơm cũng lâu bị thiu hơn. Các hạt cơm thừa còn dính nồi từ lần nấu trước rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Nếu không làm sạch nồi trước khi nấu, chúng sẽ làm ảnh hưởng đến mẻ cơm mới.

Khi vo gạo, bản không cần vo quá kỹ, chỉ cần đảo nhẹ tay để loại bỏ bụi bẩn là được. Lớp vỏ bên ngoài của hạt gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá. Vo gạo mạnh tay sẽ làm mất đi những chất dinh dưỡng này.

Ngoài ra, bạn có thể bỏ thêm vài hạt muối vào gạo rồi vo với nước sạch. Cách này cũng giúp cơm lâu thiu hơn.

Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình nấu cơm

Sau khi vo gạo, bạn nên cho nước vào nồi và ngâm gạo khoảng 15 phút. Trong thời gian này, gạo sẽ hút đủ nước, cơm nấu lên nở đầu, mềm và dẻo thơm hơn. Khi nấu cơm, cho thêm một vài giọt giấm trắng cũng giúp cơm trắng, thơm và lâu thiu hơn. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn nút nấu cơm như bình thường.

Cơm để qua đêm có ăn được không?

Điều chúng ta quan tâm là việc cơm để qua đêm có vi khuẩn hay không? Câu trả lời là có. Để cơm qua đêm thì sẽ sinh ra những vi khuẩn nhất định, nhưng lượng vi khuẩn sẽ không gây ra bệnh theo đánh giá của tiêu chuẩn y tế. Sử dụng phương pháp bảo quản phù hợp có thể hạn chế sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn.

Nếu cơm được đặt bên ngoài môi trường nóng ẩm trong mùa hè thì sẽ đẩy nhanh quá trình phát sinh vi khuẩn, dẫn tới việc cơm bị hỏng. Nếu vào mùa đông, nhiệt độ thấp thì cơm sẽ không bị hỏng và hôm sau bạn vẫn có thể ăn được mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe. Nói chung, chúng ta nên bảo quản cơm trong tủ lạnh bởi nhiệt độ thấp trong tủ lạnh sẽ ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nhưng tốt hơn cả, hay cân đối số lượng cơm vừa đủ cho mọi người dùng bữa và không nên để qua đêm.

Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa đông, nếu không để cơm trong tủ lạnh thì bề mặt bên trên của của lớp cơm sẽ bị cứng. Và chúng ta chỉ cần loại bỏ lớp trên cùng, rắc một chút nước và quay lại trong lò vi sóng thì các hạt cơm sẽ mềm trở lại. Mọi người đều biết rằng khi chúng ta làm cơm rang trứng thì về cơ bản cơm để qua đêm sẽ ngon hơn bởi các hạt cơm sẽ rời nhau và không quá ẩm.

Dù sao thì cũng không nên để cơm qua đêm, nếu bắt buộc thì nên sử dụng biện pháp bảo quản thích hợp để an toàn cho sức khỏe nhất.

Các cách bảo quản cơm để lâu hư nhất

Cho ít muối: Để cơm lâu thiu hơn, bạn vo ít muối cùng với gạo hoặc thêm nhúm muối nhỏ vào nồi cơm điện khi nấu. Ngoài ra, bạn cụng có thể sử dụng giấm thay cho muối với tỷ lệ 2ml giấm : 1,5kg gạo.

Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để trong nồi ở chế độ Warm: Khi cơm đã nấu nhưng chưa ăn vội, bạn hãy để nó trong nồi cơm điện ở chế độ Warm. Và chỉ để cơm ở bên ngoài nhiệt độ phòng tối đa 5 tiếng, đậy lại bằng rổ có lỗ nhỏ nếu lấy chúng ra khỏi nồi. Tuyệt đối, không dùng vung đậy vì nó chỉ khiến cơm mau thiu hơn.

Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để trong tủ lạnh: Muốn giữ cơm được lâu hơn, bạn có thể bỏ chúng vào hộp kín rồi cho vào tủ lạnh với nhiệt độ dưới 5 độ C. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ bảo quản tốt cơm trong khoảng 24 giờ thôi nhé! Vượt quá thời gian này, bạn không nên ăn.

Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 Tác hại của việc bảo quản cơm sai cách

Trong quá trình trồng trọt, gạo có chứa một vi khuẩn có hại mang tên Bacillus Cereus. Đến khi chúng được nấu thành cơm, vi khuẩn này không mất đi hoàn toàn mà chuyển thành bào tử. Bào tử này sẽ không có hại trong khoảng 6 tiếng. Tuy nhiên, sau 6 tiếng không bảo quản đúng, vi khuẩn này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, có thể khiến bạn bị nôn hoặc tiêu chảy. Để cơm càng lâu thì mức độ bị bệnh sẽ càng nặng hơn. Với người lớn sức đề kháng tốt sẽ bị ít, còn trẻ em thì sẽ gây thêm một số biến chứng khác.

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Mẹo bảo quản bánh mì giòn ngon tươi lâu, để được cả tháng

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