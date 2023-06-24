Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng

Mùa hè nắng nóng cơm rất dễ thiu, bạn hãy tham khảo ngay những lưu ý dưới đây để bảo quản cơm được lâu nhé!
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Mùa hè nằng nóng nên cơm rất dễ thiu dẫn tới tình trạng hoang phí. Hãy lưu ý những điều dưới đây để cơm lâu hư lại giữ trọng dinh dưỡng nhé!
Để cơm lâu hư thì chị em cần cẩn thận từ mọi khâu nấu cơm.
Khâu chuẩn bị nấu cơm
Để cơm nguội không bị nhanh thiu, bạn cần chuẩn bị thật kỹ, nấu cơm đúng cách. Đầu tiên, bạn cần phải rửa nồi cơm sạch sẽ. Nồi không dính cơm cũ thì cơm mới vừa thơm ngon, cơm cũng lâu bị thiu hơn. Các hạt cơm thừa còn dính nồi từ lần nấu trước rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Nếu không làm sạch nồi trước khi nấu, chúng sẽ làm ảnh hưởng đến mẻ cơm mới.
Khi vo gạo, bản không cần vo quá kỹ, chỉ cần đảo nhẹ tay để loại bỏ bụi bẩn là được. Lớp vỏ bên ngoài của hạt gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá. Vo gạo mạnh tay sẽ làm mất đi những chất dinh dưỡng này.
Khi vo gạo, bản không cần vo quá kỹ, chỉ cần đảo nhẹ tay để loại bỏ bụi bẩn là được. Lớp vỏ bên ngoài của hạt gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá. Vo gạo mạnh tay sẽ làm mất đi những chất dinh dưỡng này.
Ngoài ra, bạn có thể bỏ thêm vài hạt muối vào gạo rồi vo với nước sạch. Cách này cũng giúp cơm lâu thiu hơn.
Tác hại của việc bảo quản cơm sai cách
Trong quá trình trồng trọt, gạo có chứa một vi khuẩn có hại mang tên Bacillus Cereus. Đến khi chúng được nấu thành cơm, vi khuẩn này không mất đi hoàn toàn mà chuyển thành bào tử. Bào tử này sẽ không có hại trong khoảng 6 tiếng. Tuy nhiên, sau 6 tiếng không bảo quản đúng, vi khuẩn này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, có thể khiến bạn bị nôn hoặc tiêu chảy. Để cơm càng lâu thì mức độ bị bệnh sẽ càng nặng hơn. Với người lớn sức đề kháng tốt sẽ bị ít, còn trẻ em thì sẽ gây thêm một số biến chứng khác.