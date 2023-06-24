Mùa hè cơm để qua đêm dễ có mùi: Hãy thử ngay những cách này bảo quản cơm được lâu lại không bị hao hụt dinh dưỡng

Quá trình nấu cơm

Sau khi vo gạo, bạn nên cho nước vào nồi và ngâm gạo khoảng 15 phút. Trong thời gian này, gạo sẽ hút đủ nước, cơm nấu lên nở đầu, mềm và dẻo thơm hơn. Khi nấu cơm, cho thêm một vài giọt giấm trắng cũng giúp cơm trắng, thơm và lâu thiu hơn. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn nút nấu cơm như bình thường.

Cơm để qua đêm có ăn được không?

Điều chúng ta quan tâm là việc cơm để qua đêm có vi khuẩn hay không? Câu trả lời là có. Để cơm qua đêm thì sẽ sinh ra những vi khuẩn nhất định, nhưng lượng vi khuẩn sẽ không gây ra bệnh theo đánh giá của tiêu chuẩn y tế. Sử dụng phương pháp bảo quản phù hợp có thể hạn chế sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn.

Nếu cơm được đặt bên ngoài môi trường nóng ẩm trong mùa hè thì sẽ đẩy nhanh quá trình phát sinh vi khuẩn, dẫn tới việc cơm bị hỏng. Nếu vào mùa đông, nhiệt độ thấp thì cơm sẽ không bị hỏng và hôm sau bạn vẫn có thể ăn được mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe. Nói chung, chúng ta nên bảo quản cơm trong tủ lạnh bởi nhiệt độ thấp trong tủ lạnh sẽ ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nhưng tốt hơn cả, hay cân đối số lượng cơm vừa đủ cho mọi người dùng bữa và không nên để qua đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa đông, nếu không để cơm trong tủ lạnh thì bề mặt bên trên của của lớp cơm sẽ bị cứng. Và chúng ta chỉ cần loại bỏ lớp trên cùng, rắc một chút nước và quay lại trong lò vi sóng thì các hạt cơm sẽ mềm trở lại. Mọi người đều biết rằng khi chúng ta làm cơm rang trứng thì về cơ bản cơm để qua đêm sẽ ngon hơn bởi các hạt cơm sẽ rời nhau và không quá ẩm.

Dù sao thì cũng không nên để cơm qua đêm, nếu bắt buộc thì nên sử dụng biện pháp bảo quản thích hợp để an toàn cho sức khỏe nhất.

Các cách bảo quản cơm để lâu hư nhất

Cho ít muối: Để cơm lâu thiu hơn, bạn vo ít muối cùng với gạo hoặc thêm nhúm muối nhỏ vào nồi cơm điện khi nấu. Ngoài ra, bạn cụng có thể sử dụng giấm thay cho muối với tỷ lệ 2ml giấm : 1,5kg gạo.

Ảnh minh họa: Internet

Để trong nồi ở chế độ Warm: Khi cơm đã nấu nhưng chưa ăn vội, bạn hãy để nó trong nồi cơm điện ở chế độ Warm. Và chỉ để cơm ở bên ngoài nhiệt độ phòng tối đa 5 tiếng, đậy lại bằng rổ có lỗ nhỏ nếu lấy chúng ra khỏi nồi. Tuyệt đối, không dùng vung đậy vì nó chỉ khiến cơm mau thiu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để trong tủ lạnh: Muốn giữ cơm được lâu hơn, bạn có thể bỏ chúng vào hộp kín rồi cho vào tủ lạnh với nhiệt độ dưới 5 độ C. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ bảo quản tốt cơm trong khoảng 24 giờ thôi nhé! Vượt quá thời gian này, bạn không nên ăn.