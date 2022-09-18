Đặt chổi ở vị trí tam kỵ này bảo sao nghèo vẫn hoàn nghèo, tài khí phân tán tứ phương

Gia chủ đừng nên để chổi ở những vị trí này để tránh gặp vận xui, thu hút được nhiều may mắn.

Không đặt chổi ở phòng bếp

Phòng ăn, phòng bếp cũng là vị trí kiêng kỵ không nên đặt chổi. Người xưa cho rằng, để chổi ở đây sẽ quét sạch cơm gạo, nguồn sống của gia đình, khiến tài lộc sa sút, vận trình của mọi người đi xuống.

Bếp là nơi nấu nướng thường có chứa nhiều thực phẩm, đồ ăn, nên khi đặt chổi ở đây vi khuẩn ở chổi dễ xâm nhập và đồ ăn thực phẩm trong gia đình bạn, gây bệnh về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, xét về phong thủy thì việc đặt chổi quét nhà ở khu vực bếp sẽ khiến vượng khí bị phân tán, gia đình lúc nào cũng hục hặc, cãi vã liên miên. Nếu không sớm sửa ngay sai lầm này thì vợ chồng mâu thuẫn, dù hạnh phúc đến mấy cũng tan đàn xẻ nghé, chia ly là điều khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt chổi ở cạnh bàn thờ, hoặc trong phòng thờ

Một trong những kiêng kỵ khi bạn đặt chổi là nên tránh xa nhưng nơi linh thiêng trong nhà như bàn thờ Thần Tài, bàn thờ Phật, hoặc bàn thờ tổ tiên. Bởi những nơi này luôn cần có không gian thanh tịnh, sạch sẽ, ít ánh sáng chiếu vào.

Trong khi đó, chổi là vật tượng trưng cho bụi bẩn, vi khuẩn nên nếu bạn đặt chổi ở cạnh những vị trí này sẽ tán lộc, khiến cho công việc làm ăn của chủ nhà khó lòng thuận lơi như mong đợi. Ngoài ra, điều này còn dễ gây xung khắc cãi vã ảnh hưởng tới tình cảm của các thành viên trong nhà bạn.

Hai mặt cửa

Rất nhiều gia đình sẽ để chổi ở 2 mặt của cánh cửa ra vào để thuận tiện cho việc sử dụng, nhưng nó lại chính là một sai lầm lớn. Vì khi để chổi ở cửa ra vào sẽ khiến gió vào trong nhà đi qua chiếc chổi bẩn và khiến không khí trong nhà bụi bặm và những thứ bẩn của chổi, làm ảnh hưởng đến sự giàu có của gia chủ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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