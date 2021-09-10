Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục

Nhà đẹp 10/09/2021 20:17

Mơ ước có một ngôi nhà gỗ nhìn ra thảo nguyên xanh bát ngát, sống hòa mình với thiên nhiên, có gia đình, cha mẹ và những chú chó giống như Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Cặp vợ chồng đã lên kế hoạch từng bước để biến ước mơ của mình thành sự thật.

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 1
 Ước mơ được sống với ngôi nhà trên thảo nguyên đã từ rất lâu của chi H.

Chị H. chia sẻ:

Đầu tháng góp vui với anh chị trong nhóm chút vitamin cỏ cây hoa lá tươi xanh ạ.

2 vợ chồng đều tốt nghiệp đại học với danh hiệu sinh viên nghèo vượt khó nên ngay từ khi ra trường em đã cắm đầu làm việc như 1 con thiêu thân. Em thường xuyên làm việc đến 20 tiếng 1 ngày và sau 4 năm làm việc liên tục như vậy vợ chồng em cũng gây dựng được 1 công ty được nhiều khách hàng yêu quý và biết đến nhưng cũng là lúc em bị stress nặng thiên hướng trầm cảm. Đó là năm 2017.

Sau khi đã thử đủ mọi cách mà không thấy khá hơn, em giao lại toàn bộ công ty cho chồng, 1 mình về quê trồng hoa. Và thực sự chỉ khi ở bên cỏ cây hoa lá mới khiến cho em bình tâm trở lại, biết được điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình. Việc gì nên làm, việc gì không cần thiết. Em giác ngộ được rất nhiều điều từ khi sống gần với thiên nhiên, cuộc sống vợ chồng cũng trở nên khăng khít và hiểu nhau hơn. Tất cả các mối quan hệ đều tốt hơn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 2
 Hình ảnh những ngày đầu tiên về khai hoang, bắt đầu đóng từ cái hàng rào...
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 3
 ...chọn từng viên đá
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 4
 Để tạo nên những thứ đẹp nhất

Và khi đã có thời gian em bắt đầu lên kế hoạch cho mơ ước của mình. Đầu tiên là để có thể đón được bố mẹ 2 bên lên ở cùng ngoài việc lo chỗ ở phải tạo ra 1 công việc gì đó. Không hiểu các cụ nhà các bác thế nào chứ các cụ nhà em không bao giờ chịu ra khỏi lũy tre làng. Nếu bây giờ nói bố mẹ lên sống cùng con để con phụng dưỡng, bố mẹ sẽ không bao giờ đi. Nhưng nếu nói bố mẹ phải lên giúp con, chỉ bố mẹ mới giúp được con thì có núi đao biển lửa cũng xông vào. Ưa ngược không ưa sủng.

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 5
Thung lũng nhỏ bao quanh là núi đồi có 1 dòng suối chảy qua nên không khí rất trong lành 
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 6

Vậy là em quyết định sẽ tìm 1 mảnh đất đủ lớn để có thể vừa làm 2 chiếc nhà cách nhau vài trăm mét cho 2 bên các cụ, vừa có thể làm nghỉ dưỡng nho nhỏ để đón những người bạn thân thiết yêu quý đến cho các cụ đỡ buồn và trồng ngập tràn cỏ cây hoa lá như e mong ước luôn.

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 7

Sáng sớm khi mọi thứ vẫn chìm trong sương

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 8
 Vườn hồng mùa xuân hoa to, thơm ngào ngạt.
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 9
 Chị H. cùng những "người bạn" từ những ngày đầu tiên
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 10
 Bầu trời không một gợn bụi cùng "những người bạn nhỏ" vừa chào đời

Và đây là kết quả sau hơn 1 năm của vợ chồng em cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Hòa Bình để thi công. Tuy mới hoàn thiện đc khoảng 60% nhưng may mắn là trong mùa dịch có 1 chỗ nghỉ ngơi, xả stress, chăm sóc cỏ cây, trồng rau, nuôi gà. Lần đầu tiên sau 8 năm từ khi thành lập công ty chồng em có thể buông lỏng công việc 1 chút để sống thảnh thơi hơn.

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 11
 Buổi sáng với không khí trong lành xua tan mệt mỏi
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 12
 Bên trong căn nhà gỗ 20m2 là nội thất vô cùng dễ thương
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 13
 Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của chị H.

Kinh nghiệm để làm 1 khu rộng trên 1ha nó rất khác với làm nhà thông thường, vì phần quy hoạch cảnh quan tổng thể rất quan trọng, tốn nhiều tiền bạc và công sức.

Còn em thấy có rất nhiều người muốn có 1 căn nhà ngoại ô để nghỉ ngơi, theo kinh nghiệm xương máu của em chỉ nên mua 1 mảnh khoảng tầm 500- 1000m2 là rất đẹp rồi. Bởi vì trong quá trình vận hành làm cỏ và chăm sóc cây cối sẽ tương đối mất sức đó ạ. Nếu không phải là người thực sự yêu thiên nhiên thì sẽ thấy rất mệt.

Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 14
 Rau củ do chính tay gia chủ trồng nên.
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 15
 Những buổi chiều bên ngôi nhà mơ ước của chị H.
Đánh liều bỏ phố về rừng tuổi 30, cặp vợ chồng có cuộc sống như trong phim khiến dân mạng thán phục - Ảnh 16
 Bạn có muốn một lần bỏ phố lên đồi không?

Chúc cho tất cả các anh chị em trên hội luôn mạnh khỏe và sau dịch có thời gian có thể qua nhà em chơi, uống trà hoa, chèo thuyền ngâm thơ bất cứ lúc nào nhé.

Cảm ơn ad đã tạo ra 1 cộng đồng tuyệt vời ạ!

Nguồn: Fb Bảo Hiền

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