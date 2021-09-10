Sau khi đã thử đủ mọi cách mà không thấy khá hơn, em giao lại toàn bộ công ty cho chồng, 1 mình về quê trồng hoa. Và thực sự chỉ khi ở bên cỏ cây hoa lá mới khiến cho em bình tâm trở lại, biết được điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình. Việc gì nên làm, việc gì không cần thiết. Em giác ngộ được rất nhiều điều từ khi sống gần với thiên nhiên, cuộc sống vợ chồng cũng trở nên khăng khít và hiểu nhau hơn. Tất cả các mối quan hệ đều tốt hơn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

2 vợ chồng đều tốt nghiệp đại học với danh hiệu sinh viên nghèo vượt khó nên ngay từ khi ra trường em đã cắm đầu làm việc như 1 con thiêu thân. Em thường xuyên làm việc đến 20 tiếng 1 ngày và sau 4 năm làm việc liên tục như vậy vợ chồng em cũng gây dựng được 1 công ty được nhiều khách hàng yêu quý và biết đến nhưng cũng là lúc em bị stress nặng thiên hướng trầm cảm. Đó là năm 2017.

Hình ảnh những ngày đầu tiên về khai hoang, bắt đầu đóng từ cái hàng rào...

...chọn từng viên đá

Để tạo nên những thứ đẹp nhất

Và khi đã có thời gian em bắt đầu lên kế hoạch cho mơ ước của mình. Đầu tiên là để có thể đón được bố mẹ 2 bên lên ở cùng ngoài việc lo chỗ ở phải tạo ra 1 công việc gì đó. Không hiểu các cụ nhà các bác thế nào chứ các cụ nhà em không bao giờ chịu ra khỏi lũy tre làng. Nếu bây giờ nói bố mẹ lên sống cùng con để con phụng dưỡng, bố mẹ sẽ không bao giờ đi. Nhưng nếu nói bố mẹ phải lên giúp con, chỉ bố mẹ mới giúp được con thì có núi đao biển lửa cũng xông vào. Ưa ngược không ưa sủng.

Thung lũng nhỏ bao quanh là núi đồi có 1 dòng suối chảy qua nên không khí rất trong lành

Vậy là em quyết định sẽ tìm 1 mảnh đất đủ lớn để có thể vừa làm 2 chiếc nhà cách nhau vài trăm mét cho 2 bên các cụ, vừa có thể làm nghỉ dưỡng nho nhỏ để đón những người bạn thân thiết yêu quý đến cho các cụ đỡ buồn và trồng ngập tràn cỏ cây hoa lá như e mong ước luôn.

Sáng sớm khi mọi thứ vẫn chìm trong sương

Vườn hồng mùa xuân hoa to, thơm ngào ngạt.

Chị H. cùng những "người bạn" từ những ngày đầu tiên

Bầu trời không một gợn bụi cùng "những người bạn nhỏ" vừa chào đời

Và đây là kết quả sau hơn 1 năm của vợ chồng em cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Hòa Bình để thi công. Tuy mới hoàn thiện đc khoảng 60% nhưng may mắn là trong mùa dịch có 1 chỗ nghỉ ngơi, xả stress, chăm sóc cỏ cây, trồng rau, nuôi gà. Lần đầu tiên sau 8 năm từ khi thành lập công ty chồng em có thể buông lỏng công việc 1 chút để sống thảnh thơi hơn.

Buổi sáng với không khí trong lành xua tan mệt mỏi

Bên trong căn nhà gỗ 20m2 là nội thất vô cùng dễ thương

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của chị H.

Kinh nghiệm để làm 1 khu rộng trên 1ha nó rất khác với làm nhà thông thường, vì phần quy hoạch cảnh quan tổng thể rất quan trọng, tốn nhiều tiền bạc và công sức.

Còn em thấy có rất nhiều người muốn có 1 căn nhà ngoại ô để nghỉ ngơi, theo kinh nghiệm xương máu của em chỉ nên mua 1 mảnh khoảng tầm 500- 1000m2 là rất đẹp rồi. Bởi vì trong quá trình vận hành làm cỏ và chăm sóc cây cối sẽ tương đối mất sức đó ạ. Nếu không phải là người thực sự yêu thiên nhiên thì sẽ thấy rất mệt.

Rau củ do chính tay gia chủ trồng nên.

Những buổi chiều bên ngôi nhà mơ ước của chị H.

Bạn có muốn một lần bỏ phố lên đồi không?

Chúc cho tất cả các anh chị em trên hội luôn mạnh khỏe và sau dịch có thời gian có thể qua nhà em chơi, uống trà hoa, chèo thuyền ngâm thơ bất cứ lúc nào nhé.

Cảm ơn ad đã tạo ra 1 cộng đồng tuyệt vời ạ!

Nguồn: Fb Bảo Hiền